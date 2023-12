VIDEA ROKU: Nahá Lilith, město duchů, zlatá Masaryčka i bydlení v boeingu

Nejsledovanější video rubriky Bydlení nás v roce 2023 zavedlo do severovýchodní Číny, kde se nedostavěné a opuštěné luxusní vily staly domovem pro pasoucí se krávy. Realitní gigant Greenland Group začal se stavbou luxusních sídel v roce 2010.

Projekt společnost umístila do kopců kolem devítimilionového průmyslového města Šen-jang. Mělo zde stát 260 vil v evropském stylu. Ale už o dva roky později musela firma projekt State Guest Mansions zastavit. Developera nahradili místní farmáři. Video o městě duchů zhlédlo více než 42 tisíc diváků.

V Praze máme celou řadu unikátních „neviditelných“ staveb, přitom by se bez nich město neobešlo. Dokonce u nich patříme ke světové špičce. Řeč je o podzemních kolektorech v délce téměř sto kilometrů, svou výjimečností se považují za vzor kolektorizace moderních metropolí. To platí i o kolektoru Hlávkův most.

Celkem 326 razítek, deset let příprav a dva roky stavby. A také 2,5 miliardy korun nákladů, z toho jen zlatá fasáda přišla na půl miliardy. To vše je projekt Masaryčka, který výrazně změnil a ještě změní centrum hlavního města.

Deset let příprav projektu, který se rozprostírá na ploše více než 6 400 m2 není právě málo, ale ne za všechno mohla byrokracie a úředníci, studio projekt také upravovalo, do prací zasáhla i smrt Zahy Hadid v roce 2016.

Zatímco veřejnost obdivuje (nebo zatracuje) od 30. října 2023 dokončenou zlatou fasádu, málokdo vidí a oceňuje zelené střechy, které si architekti u památkářů prosadili.

Nyní se na chvíli přesuneme do amerického státu Oregon, kde žije Bruce Campbell, který je zajímavý tím, že se usadil v lesích u města Hillsboro. Je mu 73 let a již patnáct roků zde obývá vysloužilý Boeing 727 pro 200 pasažérů.

Bývalý elektrotechnik si letadlo, které patřilo řeckým aeroliniím Olympic, koupil v roce 2004 za 100 tisíc dolarů, v přepočtu podle tehdejšího kurzu za 2,57 milionu korun. Tedy za cenu šrotu.

Zajímavostí je, že v něm z Paříže cestovalo tělo zemřelého rejdařského magnáta Aristotela Onassise. Na palubě ho doprovázela manželka Jacqueline Kennedyová Onassisová. Psal se rok 1975.

A nyní už je zase čas vrátit se zpátky do Prahy. Originální stavba, která stojí v Karlíně naproti Invalidovně, je po šesti a půl letech dokončená. Nájemní dům Fragment navrhlo studio Qarta Architektura ve spolupráci s umělcem Davidem Černým. Za fasádou vytvořenou z dynamicky členěných bloků je k dispozici 140 plně vybavených nájemních bytů.

Dům podpírají čtyři monumentální ikonické sochy od českého umělce a sochaře Davida Černého – ruka, noha, dlaň a žena (mytická první žena Lilith). Měří 24 metrů, váží 35 tun a otáčí hlavou.

Sochy jsou vyrobené z ušlechtilé chromniklové nerezavějící oceli se zrcadlově leštěným povrchem a ve spojení s budovou symbolizují lidské společenství, jeho schopnost vzájemně se podepřít a sílu, kterou má lidská sounáležitost.