Dárky, s nimiž budete za krále večera, pořídíte v klidu a za pár minut

LOVES ME od Tablo není jenom hrnek, je to hra a může to být i Vaše malá věštírna. Číst můžete z šesti různých ornamentů, které se ukrývají zespoda. Proti světlu je to jako dívat se do kaleidoskopu, nebo do okna katedrály. Jindy něco vyjeví krajka z čajové nebo kávové sedliny, která se utvoří uvnitř. Pomocí hrnků lze navíc vykouzlit nádherné sušenky nebo vánoční pečivo. Díky reliéfnímu dnu poslouží jako razítko.