„Interiéry tak definují venkovní prostory a naopak. Uprostřed hvězdy je reprezentativní hala s velkým kruhovým střešním světlíkem, jakési pomyslné srdce domu. Hala je koncipována jako malá galerie s centrálním artefaktem vítající obyvatele i návštěvníky domu. Skrz halu je vedena osa domu propojující vstupní část, hlavní terasu a jednotlivé cípy,“ popisují architekti.
Potok pod domem
Celý pozemek protéká potůček. Toho architekti využili a vykonzolovali přední cípy domu nad terén tak, aby pod nimi mohla voda protékat. Na potůček navazuje jezírko, přírodní biotop pod hlavní terasou.
„Přední cípy stavby jsou odlehčenější, vzdušnější, plující nad terénem. Tvoří je totiž dvě paralelní betonové desky, mezi kterými jsou vloženy drážkované obkladové desky a velké prosklení. Plášť i okenní výplně jsou odsazeny od hran stropních desek, a lépe tak kryjí okna před sluncem i povětrností,“ popisují autoři.
Zadní cípy stavby jsou tak statičtější, architekti je usadili pevně v terénu s fasádou z pohledového betonu. Tyto části působí uzavřenějším dojmem, tomu v hostinských pokojích napomáhají užší vertikální okna připomínající sakrální stavby.
Celý dům působí svým usazením v terénu velmi přirozeným dojmem, byť má tak netradiční tvar. Oplocení zde nehledejte, možná i proto stavba tak skvěle zapadá mezi okolní horské lesy a louky.
Architekti velmi oceňují přístup investora, který chtěl zajímavý dům pro svou rodinu i přátele. Motivovala je jeho odvaha a nekonvenčnost, s jakými přistupoval k odvážnému pojetí projektu.
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Architekti, kteří navrhují domy na míru majitelům i pozemkům
Autoři
Studio Labor13: Ing. arch. Martin Vomastek, Ing. arch. Tomáš Hanák
Jejich projekt „domu hvězdy“ v Beskydech se zúčastnil soutěže Česká cena za architekturu 2025.