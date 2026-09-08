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V Beskydech postavili unikát. Dům ve tvaru hvězdy rozděluje život do čtyř cípů

Alena Řezníčková
Exteriér domu s přírodním biotopem

Exteriér domu s přírodním biotopem | foto: Ondřej Pavlačík

Dům má tvar betonové čtyřcípé hvězdy
Pohled na hlavní terasu s koupacím biotopem
Architekti vykonzolovali přední cípy domu nad terén tak, aby pod nimi mohl...
Pohled na ložnicovou část s vertikálním členěním fasády
25 fotografií
Dům s nádherným výhledem na svahy Beskyd vypadá jako betonová čtyřcípá hvězda. Každý cíp v sobě skrývá něco jiného. Je tu hlavní obytná část, ložnice, část pro hosty a technická zóna. Stavba od studia Labor13 se tak díky umístění ve středu pozemku otevírá do všech stran a částí zahrady.

„Interiéry tak definují venkovní prostory a naopak. Uprostřed hvězdy je reprezentativní hala s velkým kruhovým střešním světlíkem, jakési pomyslné srdce domu. Hala je koncipována jako malá galerie s centrálním artefaktem vítající obyvatele i návštěvníky domu. Skrz halu je vedena osa domu propojující vstupní část, hlavní terasu a jednotlivé cípy,“ popisují architekti.

Potok pod domem

Celý pozemek protéká potůček. Toho architekti využili a vykonzolovali přední cípy domu nad terén tak, aby pod nimi mohla voda protékat. Na potůček navazuje jezírko, přírodní biotop pod hlavní terasou.

„Přední cípy stavby jsou odlehčenější, vzdušnější, plující nad terénem. Tvoří je totiž dvě paralelní betonové desky, mezi kterými jsou vloženy drážkované obkladové desky a velké prosklení. Plášť i okenní výplně jsou odsazeny od hran stropních desek, a lépe tak kryjí okna před sluncem i povětrností,“ popisují autoři.

Dům má tvar betonové čtyřcípé hvězdy
Exteriér domu s přírodním biotopem
Pohled na hlavní terasu s koupacím biotopem
Architekti vykonzolovali přední cípy domu nad terén tak, aby pod nimi mohl potok protékat.
Pohled na ložnicovou část s vertikálním členěním fasády
25 fotografií

Zadní cípy stavby jsou tak statičtější, architekti je usadili pevně v terénu s fasádou z pohledového betonu. Tyto části působí uzavřenějším dojmem, tomu v hostinských pokojích napomáhají užší vertikální okna připomínající sakrální stavby.

Celý dům působí svým usazením v terénu velmi přirozeným dojmem, byť má tak netradiční tvar. Oplocení zde nehledejte, možná i proto stavba tak skvěle zapadá mezi okolní horské lesy a louky.

Architekti velmi oceňují přístup investora, který chtěl zajímavý dům pro svou rodinu i přátele. Motivovala je jeho odvaha a nekonvenčnost, s jakými přistupoval k odvážnému pojetí projektu.

Architekti, kteří navrhují domy na míru majitelům i pozemkům

Autoři

Studio Labor13: Ing. arch. Martin Vomastek, Ing. arch. Tomáš Hanák
Spolupracovníci: Jirka Bardoděj, Albert Pražák, Radek Bačovský

Jejich projekt „domu hvězdy“ v Beskydech se zúčastnil soutěže Česká cena za architekturu 2025.

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