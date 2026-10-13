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Výsledky voleb
Váží 4 miliony tun a propadá se do země. Ceaușescův kolos nemá obdoby
Člověk se vedle toho gigantu cítí naprosto nepatrný. Což asi bylo cílem rumunského diktátora Nicolae Ceaușesca, který chtěl mohutností Paláce lidu poukázat na zdrcující sílu režimu. Budova,...
Dům v Bukovanech vyrostl mezi sklípky. Zvenku klame tělem, uvnitř vyráží dech
Na pozemku o výměře pouhých 180 m² v jihomoravských Bukovanech vyrostl originální víkendový dům. Architekti v něm citlivě propojili moderní design s tradicí. Interiéru dominuje sochařské točité...
V Česku brala třikrát méně. Zdravotní sestra našla nový domov v Saúdské Arábii
Hana Šlechtová odešla za prací zdravotní sestry do Saudské Arábie. První rok žila v malém nemocničním bytě za ostnatým plotem a řídila se přísnými pravidly. Teď má vlastní byt, terasu proměněnou v...
Betonový nářez. Nejlepší obytná monstra Evropy, která lidé milují i nenávidí
Jsou obrovské, podivné a často až nepochopitelné. Někde je chrání jako architektonické poklady, jinde by je nejraději srovnali se zemí. Vydejte se na cestu za dalšími rezidenčními betonovými kolosy,...
Fantastický dům ve svahu nad Zlínem se nechal inspirovat Památníkem Tomáše Bati
Svah nad městem, pozemek umístěný takřka v korunách stromů. Kdysi zahrada, teď dům, který jako by odkazuje na ikonickou stavbu na protilehlé straně zlínského údolí, Památník Tomáše Bati. Tak vypadá...
Utopie z cihel. Šílené vertikální bludiště v Barceloně fascinuje i po letech
Zvenčí působí Walden 7 jako obrovská cihlově červená pevnost, jejíž hmotu prořezávají několik pater vysoké městské brány, průhledy. Vevnitř se nachází vertikální svět, který se od okolí odlišuje snad...
Fantastický dům ve svahu nad Zlínem se nechal inspirovat Památníkem Tomáše Bati
Svah nad městem, pozemek umístěný takřka v korunách stromů. Kdysi zahrada, teď dům, který jako by odkazuje na ikonickou stavbu na protilehlé straně zlínského údolí, Památník Tomáše Bati. Tak vypadá...
Dům v Bukovanech vyrostl mezi sklípky. Zvenku klame tělem, uvnitř vyráží dech
Na pozemku o výměře pouhých 180 m² v jihomoravských Bukovanech vyrostl originální víkendový dům. Architekti v něm citlivě propojili moderní design s tradicí. Interiéru dominuje sochařské točité...
Betonový nářez. Nejlepší obytná monstra Evropy, která lidé milují i nenávidí
Jsou obrovské, podivné a často až nepochopitelné. Někde je chrání jako architektonické poklady, jinde by je nejraději srovnali se zemí. Vydejte se na cestu za dalšími rezidenčními betonovými kolosy,...
Útulné kelviny v kuchyni neobstojí. U osvětlení linky se vyplatí jiné číslo
Při výběru nových svítidel a žárovek se valná většina zaměří hlavně na jejich výkon a množství vyzařovaného světla. Existuje však ještě jedna veličina, na kterou se neprávem zapomíná – takzvaná...
Kouzelná proměna bytu v Praze. Architektka vytvořila pro rodinu dokonalou oázu
Růžová kuchyň, tyrkysová skříň pro televizi a chytré drážkované sklo. Byt o ploše 77 metrů čtverečních v Praze prošel pod rukama architektky Markéty Bromové neuvěřitelnou proměnou. Prohlédněte si,...
Babičku si chtěla nechat u sebe. Vnučka postavila 95leté ženě domek na zahradě
Myšlenku, že by její 95letá babička Patricia odešla do domova seniorů, nemohla Britka Becky Curdová vystát. Rozhodla se proto pro netradiční řešení: na vlastní zahradě jí nechala postavit plně...
Od kotelny k chytrému systému. Co dnes rozhoduje o kvalitním vytápění budovy?
Nový kotel nebo tepelné čerpadlo ještě samo o sobě neznamená, že bude budova vytápěná úsporně a rovnoměrně. O výsledku rozhodují také průtoky, regulace, nastavení jednotlivých okruhů a způsob, jakým...
Karel Vágner našel dům snů až po 60 prohlídkách. O Průhonicích rozhodl sklep
Muziku i rodinu má pod jednou střechou. Skladatel Karel Vágner si průhonický dům vybral hlavně díky velkým sklepním prostorám. Právě v nich vybudoval vlastní nahrávací studio, takže mu do práce stačí...
Pražské Výstaviště se dočkalo důstojné opravy. Po požáru je zase v plném lesku
Od osudného požáru muselo uběhnout celých osmnáct let, než jsme se konečně dočkali opravy Průmyslového paláce na Výstavišti. Ale nejen to, vedle paláce tam byla zrekonstruována řada dalších staveb.
Zatajené vady pozemku je neodradily. Dům u Pardubic postavili za šest měsíců
Vidina snového bydlení u Pardubic málem skončila fiaskem, když Kristýna s Patrikem zjistili, co jim realitka o parcele tajila. Nevzdali se, odmítli zděný dům a vsadili na dřevostavbu. Povolení...
Vešli se v pohodě na 29 metrů? Mladý pár ukázal vysněné bydlení v Krkonoších
Mladá dvojice, která miluje lyžování, se rozhodla pro koupi apartmánu v Krkonoších. Počítají však i s jeho pronájmem, jenž by jim měl pomoci splácet hypotéku. Brzy se jim narodí první potomek a budou...