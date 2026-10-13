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Utopie z cihel. Šílené vertikální bludiště v Barceloně fascinuje i po letech

Radomír Dohnal
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Zvenčí působí Walden 7 jako obrovská cihlově červená pevnost, jejíž hmotu... Žádné řady bytů, žádné anonymní chodby. Místo nich vzniklo v polovině 70. let... Od roku 1975, kdy bylo Walden 7 dostavěno, se sem architekti z celého světa... Ricardo Bofill a jeho studio, Taller de Arquitectura, se nesnažili šokovat. I... Walden 7 stojí ve čtvrti Sant Just Desvern, na místě někdejšího průmyslového... Vedle sebe tak vznikly dva mimořádně rozdílné experimenty: jednak adaptace... Hodí se zmínit, že ten podivně hranatý a disproporčně – proporční Walden 7 měl... Ale z ambiciózní architektonické kompozice se nakonec uskutečnila jen jedna... S názvy je vždy potíž. V tomto případě jméno projektu odkazuje na utopický... Skinner v knize uvažoval o společenství, jehož prostředí pomáhá formovat způsob... Ty vize, nespoutané a utopické, architekta mohutně ovlivnily. Projekt Walden 7... Ona buňka v plánech architekta Bofilla byla ještě menší, než byt. Šlo o...
Zvenčí působí Walden 7 jako obrovská cihlově červená pevnost, jejíž hmotu prořezávají několik pater vysoké městské brány, průhledy. Vevnitř se nachází vertikální svět, který se od okolí odlišuje snad vším. Barcelonský experiment s netradiční formou bydlení je považován za vrcholné dílo architekta Boffila.

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