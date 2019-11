Češka vytvořila vázy ze skleněného odpadu. Uspěla s nimi i v zahraničí

Málokdo si uvědomuje, že písku a štěrku se těží na celém světě pětkrát víc než uhlí, a to 50 miliard tun. To je číslo z roku 2018, jenže v roce 2030 by to mělo být už kolem 60 miliard tun. Bez těchto surovin se neobejde stavebnictví a samozřejmě ani sklářský průmysl, přitom jejich těžba má vliv na krajinu, ovzduší a spodní vody v okolí lomů.