Hledáte únik z civilizace a nevíte, co s penězi? V hlubokém údolí amerického Utahu, na samém konci kaňonu Provo, v lokalitě South Fork, vyrostl unikátní dům, který jako by vypadl z oka příbytkům z Pána prstenů.
Autor: Zillow
Odfiltrovat neperspektivní zájemce je ovšem třeba hned z kraje. Takže pokud vám náhodou architektura světa zachyceného filmovou trilogií Pán prstenů nesedí nebo nemáte-li zrovna zbytných 43 milionů dolarů (v přepočtu přibližně 895 milionů korun), úplně pro vás to dělané není.
O ceně realitní makléři ze společnosti Summit Sotheby’s International Realty smlouvat nechtějí, byť se dá usuzovat, že platbu v trpasličím zlatě z Ereboru anebo elfích diamantech by asi nejspíš akceptovali. Ve světě kouzelného bydlení je totiž možné ledacos.
Ale teď už vážně. Usedlost leží v odlehlé oblasti South Fork, a kromě vlastní nemovitosti k ní patří i 12,1 hektaru okolních pozemků. Krajina je to pohádkově nádherná, s výhledem na horu Mount Timpanogos. Dotváří ji partie umělého jezírka, doplněného vodopády a potoky.
Obydlí, které je momentálně nejdražší realitní nabídkou v celém státu Utah, nad jiné vyniká soukromím, velkorysostí vnitřních i vnějších prostor a celkově pak nevšedním uměleckým zpracováním.
Usedlost nezakrývá, že její podoba byla silně ovlivněna filmovým zpracováním díla J. R. R. Tolkiena. Celou ji navrhl architekt Michael Upwall, kterého mohutně oslovilo „scénické“ postavení parcely v kontextu okolní krajiny.
Za stavbou stojí společnost Magleby Construction, která k projektu dodává, že užitá architektura kombinuje kámen těžený v Utahu spolu s recyklovaným dřevem ze starých stodol a masivními trámy, původně pocházející z mostů. Díky tomu má celý dům přirozeně historizující horský charakter.
Dům byl dostavěn v roce 2014, a původně byl určený pro mladý pár. Jinakost stavby je oslnila a na čas přenesla do Středozemě. Jenže pak se přestěhovali na Havaj. A současní majitelé nemovitost, kterou koupili v roce 2017, nyní prodávají.
Ne proto, že by tu strašilo, ale hledají prý o něco menší bydlení. Je to zkrátka dům, kde ve dvou na schovávanou hrát nechcete. Tomu, že hledají něco menšího, co už tolik nepřipomíná palác nebo zámek, se dá docela lidsky rozumět.
Hlavní obytná rezidence nabízí užitnou plochu zhruba 2 140 metrů čtverečních, a to k ní ještě přináleží dům pro hosty, o velikosti 576 metrů čtverečních.
Pocit stavby stojící na pomezí Utahu a filmové fantazie se nejvýrazněji promítá do hlavních kulatých vstupních dveří. Ty skutečně připomínají Dno pytle Bilba Pytlíka. Inspirace však nekončí u dveří.
Dům obsahuje také nápadné věžové prvky, neopracovaný hrubý kámen, leštěné podlahy a spoustu dřeva. Architekt Upwall zmiňuje, že tyto prvky mají působit spíše nenápadně: návštěvník je má vnímat podvědomě, nikoli jako doslovné odkazy Středozemě.
Cílem designu je především pohodlí obyvatel a jejich hostů. Ačkoliv je dům plný rustikálních a fantasy detailů, nepřehání to s nimi. Interiér je tedy elegantní a moderní.
Světlé stěny, čisté linie, ušlechtilé kovy a k tomu výrazné tmavé akcenty jsou vyvážené přírodními materiály. Prosklené stěny, často až od podlahy ke stropu, pak otevírají široké výhledy do všech stran.
Jak zmiňuje realitní kancelář, vybavení posouvá tuto nemovitost na úroveň soukromého wellness resortu. Není divu. Nechybí tu kryté kurty na basketbal a raketbal, ani posilovna, za kterou by se nemuselo stydět oblastí fitness centrum.
Sestavu doplňují vnější i vnitřní vířivky, venkovní bazén (pro zimní koupání s vyhřívaným odděleným úsekem) a přírodní kamenné skokanské můstky vedoucí až do jezírka. Není to klasický zahradní bazén, ale stylově upravená umělá vodní plocha.
Výrazná kamenná věž neskrývá pekelnou skřetí zbrojnici ani ohnivé oko bez víčka. Je tu krytá lezecká stěna, bouldery s různou obtížností. Na výšku má patnáct metrů.
Pokud by se vám zastesklo po filmech, v nichž se to hemží prsteny a hobity, bude asi nejlepší pustit si je v domácím kině. To je na takové večery skutečně štědře disponované.
Bát se nemusíte ani o své knihy. Chováte-li ve své sbírce nějaké prastaré grimoáry, zaprášené svitky anebo literaturu o čarách a kouzlech, ve zdejší knihovně jim bude dobře.
Těžko si pak představit lepší místo na čtení klasické literatury než v knihovně u okna s výhledem na celý kaňon Provo.
Nechybí ani herní salonek. Ten nabízí například golfový simulátor. To abyste si tu mohli za dlouhých zimních večerů zlepšovat svůj hendikep.
Dáváte-li ovšem přednost času stráveném v soukromí, nabízí tato mimořádná usedlost víc příležitostí. Některé salonky a místa s posezením mají skutečně magický charakter.
Že k tomu patří i „pohádková“ ložnice, asi netřeba zmiňovat. Není ovšem jediná. Celkem jich tu napočítáte šest.
Zatímco ložnice pro hosty a rodiče zachovávají ráz elegance, ložnice v dětském pokoji popouští otěže hravé fantazii.
Prosklená tělesa spojovacích krčků umožňují pohybovat se celým interiérem bez ohledu na počasí. Zimy v Utahu umějí být tuhé – něco jako v Mlžných horách za Roklinkou – takže možnost projít domem bez kožichu a sněžnic jistě oceníte též.
Velký dvoupokojový dům u jezera a samotné jezírko podle realitních makléřů rozšiřují možnosti využití: paddleboarding, rybaření, lanové houpačky i večery u vody. Rozsáhlé travnaté plochy prý umožňují pořádat akce jakékoli velikosti, zatímco soukromé stezky přímo navazují na veřejné pozemky.
A kdybyste se tu přece jen nudili, k řece Provo je jen pár minut. Resort Sundance Mountain je čtvrt hodinky daleko a do Deer Valley East Village dojedete za 45 minut. Tento dům je zkrátka unikátní, jedinečný jako Jeden prsten.
