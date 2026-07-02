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Pokoj jako skládačka. V Koreji postavili unikátní hotel, pomáhala jim AI

Radomír Dohnal
Celý projekt začal otázkou, jak má vypadat co nejmenší hotelový pokoj. Korejští... Je to vůbec ještě dům? Ta stavba, která se usadila v městské zástavbě... Tenhle experimentální objekt je ale ve skutečnosti docela „obyčejný“ hotel.... Podobně jako ona věž Nakagin i tento hotel, stojící nedaleko železniční stanice... Důraz na efektivitu provozu tu jde do extrémů, celá stavba je zredukována na... Efektivita a úspornost se v případě hotelu Myeongdong zřetelně odráží i... Právě omezený prostor se stal hlavním impulzem pro vznik tohoto neobvyklého... Než aby budovu formoval podle okolních domů anebo městského kontextu, vyšel z... A to je vlastně vysvětlení celé této podivnosti. Pokud se projekt hotelu ubírá... Hotel Myeongdong v Soulu je názorným příkladem fascinace moduly. Jednotlivými dílky skládačky, z nichž po pokojích seskládaných na sebe roste... Vznikly dvě varianty pokojů, které se následně poskládaly podél centrální...
Celý projekt začal otázkou, jak má vypadat co nejmenší hotelový pokoj. Korejští architekti proto nejprve navrhli kompaktní obytný modul, do něhož integrovali postel, úložné prostory i hygienické zázemí. A postupně vyrostla celá budova. Kterou „zastřešila“ umělá inteligence.

6. června 2019

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