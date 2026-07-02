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6. června 2019
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6. června 2019
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Australské Fremantle se považuje za město snů, ale tato parcela moc nevypadala jako místo vhodné pro rodinný dům. Pozemek přinášel více komplikací než výhod. Architektům z ateliéru Philipa Stejskala...
Po pětadvaceti letech života v Austrálii se Mirek s manželkou rozhodli vrátit do rodného Šternberka. Návrat po tak dlouhé době nebyl jen změnou kontinentu, ale také příležitostí vytvořit dům, který...
Sandra s Matějem toužili po vlastním bydlení, ale místo novostavby si vybrali panelový byt v původním stavu. Díky odhodlání, rodinné pomoci a lásce k venkovskému stylu vznikl interiér, ve kterém se...
Módní návrhářka Veronika Štěrbová s rodinou bydlí v novostavbě v pražských Čakovicích. Ambiciózního projekt architektonického studia Edit! Architects splnil očekávání majitelů do puntíku....
Jak proměnit obyčejný lodní kontejner v útulné místo pro víkendový odpočinek? Portugalské studio Madeiguincho našlo odpověď v jednoduchosti, chytrém využití prostoru a důsledné práci s materiály....
Po pětadvaceti letech života v Austrálii se Mirek s manželkou rozhodli vrátit do rodného Šternberka. Návrat po tak dlouhé době nebyl jen změnou kontinentu, ale také příležitostí vytvořit dům, který...
Celý projekt začal otázkou, jak má vypadat co nejmenší hotelový pokoj. Korejští architekti proto nejprve navrhli kompaktní obytný modul, do něhož integrovali postel, úložné prostory i hygienické...
Módní návrhářka Veronika Štěrbová s rodinou bydlí v novostavbě v pražských Čakovicích. Ambiciózního projekt architektonického studia Edit! Architects splnil očekávání majitelů do puntíku....
Jak proměnit obyčejný lodní kontejner v útulné místo pro víkendový odpočinek? Portugalské studio Madeiguincho našlo odpověď v jednoduchosti, chytrém využití prostoru a důsledné práci s materiály....
Horké dny pořádně prověřily nejen byty, ale i kanceláře. Architektka Iveta Křížová ze studia Premier interiors dokázala myslet u projektu Cowork v Purkyňově ulici v Brně jak na design, tak na kvalitu...
Sandra s Matějem toužili po vlastním bydlení, ale místo novostavby si vybrali panelový byt v původním stavu. Díky odhodlání, rodinné pomoci a lásce k venkovskému stylu vznikl interiér, ve kterém se...
Australské Fremantle se považuje za město snů, ale tato parcela moc nevypadala jako místo vhodné pro rodinný dům. Pozemek přinášel více komplikací než výhod. Architektům z ateliéru Philipa Stejskala...
Vila, kterou diváci znají jako luxusní sídlo Belly Visty z britského seriálu Rivalové, míří na realitní trh. Skutečný Foxfield nedaleko Cardiffu, hlavního města Walesu, nabízí sedm ložnic, tenisové...
Pasivní domy bývají často vnímány jako dokonale utěsněné schránky, které se před okolním světem chrání vrstvami technologií. Rodinný dům v mallorském údolí Puigpunyent na to jde jinak. Využívá slunce...
Ročenka české architektury přináší ty nejlepší stavby z let 2024 a 2025. Z celkem 180 přihlášených projektů vybral Jan Schindler 35 staveb, které tvoří obraz současné architektonické praxe. A opravdu...
Svornosti, Vsetín
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V našem domě probíhala rekonstrukce stoupaček, kterou zajišťovala najatá stavební firma. Samotná výměna rozvodů sice proběhla, ale provedení navazujících prací ve společných prostorách je podle nás...
České chataření a chalupaření je fenomén, který nikdy nevyjde z módy. Vybrali jsme pro vás zajímavé chaty a chalupy na prodej, kde se můžete ihned realizovat i si odpočinout. Která bude ta vaše?