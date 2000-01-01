Nová budova Třeboňských lázní potřebovala prostor, logickou orientaci a přírodní, uvěřitelné materiály.
Autor: Radek Úlehla, u.radekk@gmail.com, www.radekulehla.com
A především aktivní zapojení architektů. Úkolu se ujaly Petra Ciencialová a Kateřina Průchová ze studia Plus One Architects.
Dostavba nového wellness centra lázní Aurora v Třeboni vyšla na 95 milionů korun.
Užitná plocha centra je velká 1 040 metrů čtverečních.
Stavělo se rok. Dostavba byla hotová v roce 2022.
Projekt vycházel z historie hlavní budovy lázní.
„K projektu nově vznikající budovy lázní jsme byli pozváni na pozici interiérového architekta, ale postupně jsme dokázali investora přesvědčit o změně návrhu, dispozičnímu otevření, zjednodušení a to i s propsáním na fasádu celého objektu,“ říkají architektky.
Návrh musel respektovat již stávající nosný sloupový systém budovy.
Nové dispozice se tak snaží mezi sloupy proplétat a vytvářet prostor pro sauny, páry a následný odpočinek.
Vstupní hala návštěvníky vtahuje do útrob budovy na křižovatku různých provozů, včetně napojení budovy na stávající lázně.
Přes šatny se návštěvník dostává k prvním procedurám v podobě páry a Kneippova chodníku.
V přízemí se také nachází několik maséren s vestavěnými truhlářskými prvky ze smrkové biodesky
Druhé patro nabízí několik druhů saun, páru, prosvětlené odpočívárny s výhledem do zeleně a taky malé soukromé wellness k pronajmutí.
Celou budovou prochází podhledy z heradesignu v různých barvách a s různým systémem zavěšení, mimo jiné zajišťují i akustickou pohodu.
Nová dostavba Třeboňských lázní Aurora byla velkou výzvou a snahou o navázání na kvalitu lázeňského areálu ze 70. let minulého století.
Architektky pokračovaly s lokálně umístěným drceným kamenem, světlou dlažbou a dřevěným obkladem.
To vše doplňují prvky z betonu v podobě umyvadel nebo ledovačů.
Světla materiálově navazují na skleněné příčky a zábradlí, v kontrastu se dřevem a tenkými závěsy dotvářejí provázanost mezi přírodními saunami a křehkou historií lázní.
Interiér doplňují autorské obrazy, vytvořené přímo pro lázně, které dotvářejí celkovou atmosféru klidu a odpočinku.
Ateliér Plus One Architects založily v roce 2019 architektky Kateřina Průchová a Petra Ciencialová.
Architektonické studio sídlí v Praze, navržené projekty realizuje po celé České republice.
Zadání a zkušenosti se postupně rozrůstají od detailů v interiéru pro soukromé klienty až po veřejné stavby a investory.
Tvorbu nejvíc charakterizuje střídmost a respekt k zadání, místu i klientovi.
