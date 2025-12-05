Saunový ráj v Třeboni za 95 milionů se povedl na výbornou. Slibuje odpočinek

Lenka Weberová
Nová budova Třeboňských lázní potřebovala prostor, logickou orientaci a přírodní, uvěřitelné materiály. A také především aktivní zapojení architektů. Úkolu se ujaly Petra Ciencialová a Kateřina Průchová ze studia Plus One Architects.
Nová budova Třeboňských lázní potřebovala prostor, logickou orientaci a... A především aktivní zapojení architektů. Úkolu se ujaly Petra Ciencialová a... Dostavba nového wellness centra lázní Aurora v Třeboni vyšla na 95 milionů... Užitná plocha centra je velká 1 040 metrů čtverečních. Stavělo se rok. Dostavba byla hotová v roce 2022. Projekt vycházel z historie hlavní budovy lázní. „K projektu nově vznikající budovy lázní jsme byli pozváni na pozici... Návrh musel respektovat již stávající nosný sloupový systém budovy. Nové dispozice se tak snaží mezi sloupy proplétat a vytvářet prostor pro sauny,... Vstupní hala návštěvníky vtahuje do útrob budovy na křižovatku různých provozů,... Přes šatny se návštěvník dostává k prvním procedurám v podobě páry a Kneippova... V přízemí se také nachází několik maséren s vestavěnými truhlářskými prvky ze...

