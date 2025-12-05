|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Saunový ráj v Třeboni za 95 milionů se povedl na výbornou. Slibuje odpočinek
Zpěvačka si splnila sen. Žije na zámku Neustupov, který s přítelem opravují
Muzikálová a operní zpěvačka Monika Sommerová, kterou nejvíc proslavila hlavní role v muzikálu Fantom opery v pražské GoJa Music Hall, může mluvit o štěstí. Splnil se jí sen nejedné malé holčičky,...
V Praze si postavila dům 4+kk a vše navrhla sama. Byla to škola života, říká
Dům se rozhodla majitelka postavit v roce 2021. Parcelu v Praze již nějakou dobu vlastnila a v době covidové pandemie přišel ideální čas. Výsledkem je praktická dřevostavba s dispozicí 4+kk a s...
Dům s nečekaným překvapením. Co se skrývá pod podlahou obývacího pokoje?
Na realitním trhu se objevil dům s historickou zajímavostí. Nemovitost, která stojí v anglickém Penkhullu nedaleko města Stoke-on-Trent, skrývá v obývacím pokoji unikátní překvapení. Pod podlahou je...
Dům v Beskydech vás okouzlí prostorem pro rodiče i děti. Místem se nešetřilo
Novostavba rodinného domu dostala „do vínku“ hned jeden velký benefit: stojí totiž v rozsáhlém chráněném území CHKO Beskydy s překrásnými výhledy do okolí. Vybavení interiéru se místu přizpůsobilo,...
Z malého bytu s plochou 28 m² vykouzlila půvabný byt se spoustou místa
Proměnit malý prostor na plnohodnotné bydlení není vůbec snadné. Designérka Adéla Bačová jej však pojala jako prostorovou výzvu, která dokazuje, že z 28 metrů čtverečních lze vytvořit funkční byt s...
Saunový ráj v Třeboni za 95 milionů se povedl na výbornou. Slibuje odpočinek
Nová budova Třeboňských lázní potřebovala prostor, logickou orientaci a přírodní, uvěřitelné materiály. A také především aktivní zapojení architektů. Úkolu se ujaly Petra Ciencialová a Kateřina...
Dům v Beskydech vás okouzlí prostorem pro rodiče i děti. Místem se nešetřilo
Novostavba rodinného domu dostala „do vínku“ hned jeden velký benefit: stojí totiž v rozsáhlém chráněném území CHKO Beskydy s překrásnými výhledy do okolí. Vybavení interiéru se místu přizpůsobilo,...
Rudá Vídeň. Po první světové válce rakouská metropole politicky zrudla. A tomu odpovídala i architektura
Minule jsme se ve Vídni podívali na jednu málo známou secesní perlu, dnes pokročíme po proudu času o něco dál. Vydáme se do časů, kdy město na krásném modrém Dunaji hořelo rudým plamenem.
V Praze si postavila dům 4+kk a vše navrhla sama. Byla to škola života, říká
Dům se rozhodla majitelka postavit v roce 2021. Parcelu v Praze již nějakou dobu vlastnila a v době covidové pandemie přišel ideální čas. Výsledkem je praktická dřevostavba s dispozicí 4+kk a s...
Interiér v Praze v indickém stylu: září zde zlato i křišťál. Podívejte se
Bílé, až sterilní prostředí se studeným světlem evokuje pro většinu lidí nemocnici. To však relaxaci a odpočinku příliš neprospívá, což věděli už před tisíci lety v jižní Indii, když začali využívat...
Jak zařídit malý dětský pokoj pro dvě děti v paneláku?
Panelákový byt je synonymem pro neustálý boj o prostor – a pokoj pro dvě děti v paneláku, to už je skutečná designová maturita. Když se na necelých 12 až 15 metrech čtverečních musí potkat prostor na...
Střecha v kondici. Po extrémním počasí obvykle postačí jen malá lokální oprava
Střecha nad hlavou není jen symbolem dobrého bydlení, ale i jeho důležitá součást. Vždyť je to právě ona, kdo za nás čelí veškerým rozmarům počasí. Logicky tak dochází k jejímu drobnému poškození...
Zpěvačka si splnila sen. Žije na zámku Neustupov, který s přítelem opravují
Muzikálová a operní zpěvačka Monika Sommerová, kterou nejvíc proslavila hlavní role v muzikálu Fantom opery v pražské GoJa Music Hall, může mluvit o štěstí. Splnil se jí sen nejedné malé holčičky,...
Kvůli pračce a sušičce musel předělat celou koupelnu. Ta teď nemá chybu
V tomto případě potřeboval majitel v koupelně v podkroví bytového domu „schovat“ pračku a sušičku do široké skřínky s umyvadlem. Jenže to znamenalo předělat celou koupelnu! Pro muže, který si dokázal...
Pohádková přestavba šetří rodině peníze. Z domu hrůzy je fantastické bydlení
Rekonstrukce spojená s renovací. A též významné rozšíření. To vše zanedbaný dům, který byl vystavěn před 120 lety, už nutně potřeboval. A jeho obyvatelé, mladá rodina, též. Celou tu nehospodárnou a...
Prodej domu s bývalou restaurací a terasou v obci Lhota Rapotina
Lhota Rapotina, okres Blansko
3 990 000 Kč
Prostopášná místa našich předků. Hřešili v Boccacciu i luhačovickém Dominu
Naši předkové uměli žít. A někdy i dost hříšně. Praha má tak své Boccaccio, za první republiky nejluxusnější noční klub pro muže s příslušnými „pokojíky“, Luhačovice v té době zase proslavil...
Dům s nečekaným překvapením. Co se skrývá pod podlahou obývacího pokoje?
Na realitním trhu se objevil dům s historickou zajímavostí. Nemovitost, která stojí v anglickém Penkhullu nedaleko města Stoke-on-Trent, skrývá v obývacím pokoji unikátní překvapení. Pod podlahou je...