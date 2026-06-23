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Proměna u Dobříše: starý dům po prarodičích omládl v moderního šviháka
Dům po prarodičích můžete zateplit či mu vyměnit okna, ale i tak bude jen těžko odpovídat současným požadavkům na bydlení. Mladá rodina v obci Stará Huť u Dobříše se tak rozhodla pro naprosto...
Vzala byt 3+1 a udělala z něj dva samostatné. Společná pračka je teprve začátek
Z jednoho bytu 3+1 s plochou 72 metrů čtverečních vznikly v činžovním domě ve slovenské Žilině hned dva, a to se společným vstupním prostorem. Z předsíně lze pokračovat do dvou samostatných bytů....
Dům si navrhli sami. Zariskovali a dnes jejich fajn bydlení inspiruje ostatní
Místo sázky na nudnou jistotu zvolili odvahu a kreativitu. Mladí majitelé vybudovali ve svahu originální novostavbu, která zaujme netradiční střechou i odvážným interiérem. Od nepřehlédnutelných...
Vlastníma rukama k dokonalosti. Mladý pár totálně překopal dům z roku 1968
Veronika s Radimem začínali společný život v bytovce v Praze. Kvůli dětem se však rozhodli vrátit na Vysočinu, kde Veronika vyrůstala. Dům z roku 1968 kompletně svépomocí přebudovali a přizpůsobili...
Dřevostavba v Klecanech získala titul Nejlepší interiér roku 2025. Podívejte se
Pro designéra, který má navrhnout interiér domu, není lepší zpráva, než že bude součástí projektu už od prvních skic, které ukazují základní podobu a dispozice budoucího domu. Přesně to se stalo...
Schody do nikam i dveře v prázdnu. Co jsou to thomassóny a proč fascinují svět?
Svět se k nim nezná, ale architektonické pozůstatky, které už neslouží žádnému účelu a přeci je někdo udržuje, mají své jméno. Říká se jim thomassóny. Což zní skoro jako „fantómy“. A přesně tím i...
Prodej unikátu v Kyjích. Dům v sadu od architekta Šépky vyjde na 13,5 milionu
Dům v sadu v pražských Kyjích vyrostl mezi vzrostlými stromy v roce 2016. Autorem je architekt Jan Šépka. Neobvyklá nemovitost s dispozicí 3+kk a rozlohou 83 metrů čtverečních je nyní na prodej za...
Dřevostavba v Klecanech získala titul Nejlepší interiér roku 2025. Podívejte se
Pro designéra, který má navrhnout interiér domu, není lepší zpráva, než že bude součástí projektu už od prvních skic, které ukazují základní podobu a dispozice budoucího domu. Přesně to se stalo...
Madridský věžák s dírou uprostřed šokuje i fascinuje. Jak se v něm žije?
Pravidelně se objevuje v žebříčcích těch nejošklivějších budov. Současně ale vévodí i výčtům kreativní architektury, počítá se k zázrakům postmoderny. Říct o Edificio Mirador, že je „odvážná“, není...
Žádné barvy, jen čistý minimalismus. Pražský byt prošel radikální proměnou
Striktní minimalismus a absolutní absence barev definují nový interiér pro čtyřčlennou rodinu od studia edit! architects. Projekt postavený na kvalitě prostoru, hře světla a polotransparentních...
Chátrala a zarůstala. Krafferova zahrada v Hradci se změnila v živé centrum
Krafferova zahrada v centru Jindřichova Hradce prošla proměnou z chátrajícího brownfieldu na živý veřejný prostor spojující zahradnictví, architekturu a komunitní život. Za projektem stojí Ateliér Za...
Kolik je na Pražském hradě památníků? Za důležitými díly stojí architekt Rothmayer
Najdeme je skoro v každé obci. Památníky obětem první či druhé světové války však mohou být i malými mistrovskými díly, když se do nich pustí velká architektonická jména.
Dům si navrhli sami. Zariskovali a dnes jejich fajn bydlení inspiruje ostatní
Místo sázky na nudnou jistotu zvolili odvahu a kreativitu. Mladí majitelé vybudovali ve svahu originální novostavbu, která zaujme netradiční střechou i odvážným interiérem. Od nepřehlédnutelných...
Vlastníma rukama k dokonalosti. Mladý pár totálně překopal dům z roku 1968
Veronika s Radimem začínali společný život v bytovce v Praze. Kvůli dětem se však rozhodli vrátit na Vysočinu, kde Veronika vyrůstala. Dům z roku 1968 kompletně svépomocí přebudovali a přizpůsobili...
Barbie dům za 150 tisíc vyvolal vlnu kritiky. Místní ho označují za pořádný kýč
Sedmadvacetiletá Nicole Wattová ze skotského města Carluke utratila v přepočtu 150 tisíc korun (5 tisíc liber) za proměnu svého domova v „Barbie dům snů“, a to včetně růžové skluzavky. Někteří místní...
Prodej rodinné domy, 166 m2 - Kounov
Kounov, okres Rakovník
4 900 000 Kč
Proměna u Dobříše: starý dům po prarodičích omládl v moderního šviháka
Dům po prarodičích můžete zateplit či mu vyměnit okna, ale i tak bude jen těžko odpovídat současným požadavkům na bydlení. Mladá rodina v obci Stará Huť u Dobříše se tak rozhodla pro naprosto...
Vzala byt 3+1 a udělala z něj dva samostatné. Společná pračka je teprve začátek
Z jednoho bytu 3+1 s plochou 72 metrů čtverečních vznikly v činžovním domě ve slovenské Žilině hned dva, a to se společným vstupním prostorem. Z předsíně lze pokračovat do dvou samostatných bytů....