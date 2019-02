Navrhuje reproduktory z porcelánu, mýdlo věší v koupelně na jeřáb

*1990 Praha

Po absolvování Ateliéru keramiky a porcelánu na VŠUP v Praze se věnuje práci ve vlastním ateliéru. V roce 2017 absolvoval stáž na pražské UMPRUM v Ateliéru filmové a televizní grafiky. V roce 2016 studoval v Oslo National Academy of the Arts, Art and Craft department. Předtím docházel do soukromé školy Orange Factory, obor reklamní grafika. V letech 2009 až 2013 studoval ČVUT v Praze, Fakultu architektury, Ateliér průmyslového designu a Fakultu stavební, obor architektura a stavitelství.

Pracoval jako grafický designér pro soubory a venues v oblasti současného tance a pohybového divadla (např. danceWATCH, VerTeDance), u Marit Tingleff v Oslu působil jako asistent a spolurealizoval její projekt, v Paláci Akropolis, Kokpit café zastával pozici asistenta produkce.

Účastnil se mnoha společných výstav.