Rozměry je Love2 House sice kapesní, přesto je ukázkou toho, jak malý prostor umí nabídnout velké zážitky. Mikrodům v Tokiu, navržený architektem Hosakou, spojuje minimalistický design, tradiční principy a moderní technologie, aby obyvatelům poskytl harmonický domov, který respektuje okolní prostředí.
Autor: Nacasa & Partners
Love2 House je mikrodům, který pro sebe a svou manželku Megumi navrhl japonský architekt Takeši Hosaka. Obydlí, jehož zastavěná plocha činí pouhých devatenáct metrů čtverečních, se nachází v tokijské čtvrti Bunkyo.
Autor: Nacasa & Partners
Stavební parcela – dá-li se to tak vůbec nazvat – přitom byla o trochu větší. Architekt měl k dispozici pozemek o rozloze necelých dvaatřiceti metrů čtverečních. Dům však záměrně rozplánoval tak, aby si z místa vzal jen tolik, kolik skutečně potřebuje.
Autor: Nacasa & Partners
Projekt vychází z východní filozofie „kompaktního luxusu“. Co to obnáší? To, že kvalita života vždy převažuje nad velikostí obývaného prostoru. Je důležitější být, než byt. A stavba, dokončená v roce 2019 názorně dokládá, že na tom něco možná opravdu bude.
Autor: Nacasa & Partners
Hosaka se pro návrh domu inspiroval historickými japonskými stavbami, a obecnými principy městského bydlení. Harmonie a funkčnosti tu totiž dosahují odlišnými prostředky, než jsme v Evropě zvyklí.
Autor: Nacasa & Partners
Na vysvětlenou, Hosaka se svou ženou deset let bydlel v domě (o rozloze osmatřiceti metrů čtverečních), který sám navrhl a vystavěl. A zjistili, že jim to víc než bohatě stačí. Chtěli vědět, jestli to jde posunout dál. A tak vznikl tento mikrodům Love2 House.
Autor: Nacasa & Partners
Ačkoliv je malý, až titěrný, Love2 House překvapivě dobře reaguje na okolní prostředí a vytváří pocit otevřenosti, propojenosti a propojení se sousedstvím. Není to z kontextu vytržený objekt.
Autor: Nacasa & Partners
Obydlí vychází z porozumění, že v hustě zastavěné oblasti Tokia je každý centimetr prostoru cenný. A proto se s ním nakládá velmi úsporně. Nezdá se však, že by výsledkem byla nějaká nedostatečnost, stísněnost. Jen má všechno své předem dané místo.
Autor: Nacasa & Partners
Výrazným rysem stavby jsou dvě nad sebou zakřivené střechy, které se spojují v centrálním bodě a vytvářejí charakteristický kapkovitý tvar. Střecha, připomínající trochu komín zaoceánského parníku, má své opodstatnění.
Autor: Nacasa & Partners
Skutečně je to jakýsi komín, který přivádí světlo přímo do interiéru, který prosvětluje. Struktura střechy umožňuje dům pasivně provětrávat, propouští dovnitř zář slunce i záblesky hvězd na noční obloze.
Autor: Nacasa & Partners
Střechu lze samozřejmě podle potřeby uzavřít. Interiér je možné zastínit a zabránit dešti v průniku do hlavní obytné místnosti.
Autor: Nacasa & Partners
Koupelna je navržena jako místo relaxace a spojení s přírodou. Venkovní očista umožňuje užívat si koupání pod širým nebem. Což by se za jiných okolností v centru města asi nezdálo být možné. Tady ovšem přispívá k celkovému zážitku z bydlení.
Autor: Nacasa & Partners
Právě o tom ale celý Love2House je. Svým dvěma obyvatelům přináší zážitky, namísto toho, aby je zavaloval majetkem a zbytečnostmi. Pro škarohlídy – když počasí nepřeje, další sprcha se nachází uvnitř.
Autor: Nacasa & Partners
Konstrukce stavby je betonová, což zajišťuje stabilitu a dlouhou životnost. Beton je přiznaný, jasně viditelný. Interiér je místy obložen dřevem a dalšími přírodními materiály, které dodávají domu teplý a příjemný charakter.
Autor: Nacasa & Partners
Každý detail interiéru byl pečlivě promyšlen a odráží životní styl a preference majitelů. Je to minimalistické, ale promyšlené. Použité materiály a technologie podporují ekologický a udržitelný přístup k bydlení.
Autor: Nacasa & Partners
Interiér je rozdělen do tří hlavních zón – kuchyně, jídelny a ložnice – aby byl prostor maximálně funkční. To umožňuje flexibilní využití prostoru pro různé aktivity a osobní vyjádření.
Autor: Nacasa & Partners
Okna směřující do ulice podporují interakci s okolní komunitou a zároveň umožňují soukromí uvnitř domu. Velká okna a dvojité střešní světlíky zajišťují přirozené světlo a pocit propojení s městem tam venku.
Autor: Nacasa & Partners
Pro našince je to skoro nemyslitelné, že by se měli „odhalovat“ před ulicí a sousedy. Hosaka (a řada Japonců jistě též) však takto nesmýšlí. Proč by se měli nějak stydět za to, že se bude vědět – a půjde vidět – že jsou u sebe doma?
Autor: Nacasa & Partners
Dům je vybavený moderními spotřebiči a úložnými prostory, které zajišťují efektivní využití každého centimetru. Vestavěné skříně a police využívají prostor kreativně a zároveň zůstávají esteticky minimalistické.
Autor: Nacasa & Partners
Minimalistický design klade důraz na jednoduchost, funkčnost a promyšlené umístění každého prvku, zatímco flexibilní uspořádání umožňuje obyvatelům měnit prostor podle aktuálních potřeb a aktivit.
Autor: Nacasa & Partners
Kuchyň je navržena pro domácí vaření a společné stolování, což odráží důležitou úlohu jídla v životě rodiny. Je to o sdílení radosti, chutí a společně stráveném čase. Není to tak, že by žena zavřená v kuchyni někde navařila, a pak předložila hotové pokrmy před svého muže v jídelně. Jsou spolu.
Autor: Nacasa & Partners
Ložnice, za překryvem zídky z betonových tvárnic, poskytuje dostatečné soukromí a navazuje na otevřený prostor venkovní koupelny. I tudy je možné celý interiér provětrávat. Hluk ulice sem skrze betonové zdi a vysoké těleso střechy nepronikne.
Autor: Nacasa & Partners
Domácnost je to malá. Ale rozhodně se nedá říct, že by nebyla harmonická. Věcí je zde tak akorát. A všechny mají své místo. Lov2 House je velice osobitým obydlím.
Autor: Nacasa & Partners
Technologie a moderní vybavení jsou integrovány tak, aby podporovaly komfort a efektivitu v malém prostoru, přičemž ekologický přístup domu minimalizuje jeho energetickou náročnost a ekologickou stopu.
Autor: Nacasa & Partners