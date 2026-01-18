Dům menší než garsonka. Manželé vás přesvědčí, že k životu stačí 19 m2

Radomír Dohnal
Rozměry je Love2 House sice kapesní, přesto je ukázkou toho, jak malý prostor umí nabídnout velké zážitky. Mikrodům v Tokiu, navržený architektem Hosakou, spojuje minimalistický design, tradiční principy a moderní technologie, aby obyvatelům poskytl harmonický domov, který respektuje okolní prostředí.
Rozměry je Love2 House sice kapesní, přesto je ukázkou toho, jak malý prostor... Love2 House je mikrodům, který pro sebe a svou manželku Megumi navrhl japonský... Stavební parcela – dá-li se to tak vůbec nazvat – přitom byla o trochu větší.... Projekt vychází z východní filozofie „kompaktního luxusu“. Co to obnáší? To, že... Hosaka se pro návrh domu inspiroval historickými japonskými stavbami, a... Na vysvětlenou, Hosaka se svou ženou deset let bydlel v domě (o rozloze... Ačkoliv je malý, až titěrný, Love2 House překvapivě dobře reaguje na okolní... Obydlí vychází z porozumění, že v hustě zastavěné oblasti Tokia je každý... Výrazným rysem stavby jsou dvě nad sebou zakřivené střechy, které se spojují v... Skutečně je to jakýsi komín, který přivádí světlo přímo do interiéru, který... Střechu lze samozřejmě podle potřeby uzavřít. Interiér je možné zastínit a... Koupelna je navržena jako místo relaxace a spojení s přírodou. Venkovní očista...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (32 příspěvků)

Nejčtenější

Vaše střecha je moje cesta. Neuvěřitelná vesnice popírá pravidla statiky

Kdy to všechno vzniklo? Tady se potýkáme s velkou neznámou. Některé zdroje...

Vesnice Sar Aqa Seyyed, ztracená vysoko v íránském pohoří Zagros, je mistrovským dílem improvizované architektury. Domy tu rostou doslova jeden z druhého, střechy slouží současně i jako chodníky,...

KVÍZ: Remoska, jekor i sifon. Jak dobře znáte socialistickou domácnost?

V brněnské Moravské galerii začala výstava Paneland, která mapuje tento fenomén...

Paneláky, šumperáky, remosky, jekory a obývací stěny – socialistické bydlení mělo svá specifika. V tomto kvízu si ověříte, jak dobře znáte vybavení, které tehdy patřilo do každé „normální“...

Krásné bydlení v Krkonoších i na Šumavě. Podívejte se, co je na prodej

Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, okres Trutnov

V Česku je na prodej velké množství horských apartmánů, které jsou obklopené nádhernou okolní přírodou a parádním výhledem. Bonusem jsou nedaleké sjezdovky. Podívejte se, co se nabízí v Krkonoších i...

Panelákový byt 2+1 proměnili na 3+1. Pro třetí pokoj musí stisknout tlačítko

Ve dne obývací pokoj a jídelna, v noci ložnice rodičů

Jak dopřát samostatný pokoj dítěti, když je k dispozici jen klasické 2+1? Tedy ložnice, obývací pokoj a samostatná ale malá kuchyň? S nesnadným úkolem si poradili designéři studia Woodface v rámci...

Sen o domě se zahradou. Neuvěřitelný příběh Zuzany a Karla o cestě k bydlení

Dispozice rodinného domu je 6+kk.

Dům se dá postavit, ale domov se musí vytvořit, říká Zuzana o domě, který už dva roky obývá společně s manželem Karlem a dvěma malými synky. Za jejich splněným snem ale stojí téměř až neuvěřitelný...

Každé dva týdny se musí s lodí stěhovat. Ale to není jejich největší problém

Tish a Josh, šestatřicátníci z anglického Manchesteru, vyměnili na začátku roku...

Tish a Josh, šestatřicátníci z anglického Manchesteru, vyměnili na začátku roku 2024 tradiční bydlení za 17metrový hausbót, aby unikli neustále rostoucím nájmům. A i když musí každé dva týdny popojet...

19. ledna 2026

Z tragického podkroví v Dejvicích je skvělé bydlení pro velkou rodinu

Na jídelní stůl na zakázkově svařované podnoži jsou architekti hodně pyšní.

Podkroví plné limitů, komplikovaná ocelová konstrukce z předchozí rekonstrukce, složitý povolovací proces… To však architekty Markétu Zdebskou a Marka Žáčka ze studia BY architects neodradilo....

19. ledna 2026

Dům menší než garsonka. Manželé vás přesvědčí, že k životu stačí 19 m2

Rozměry je Love2 House sice kapesní, přesto je ukázkou toho, jak malý prostor...

Rozměry je Love2 House sice kapesní, přesto je ukázkou toho, jak malý prostor umí nabídnout velké zážitky. Mikrodům v Tokiu, navržený architektem Hosakou, spojuje minimalistický design, tradiční...

18. ledna 2026

České stopy v Hollywoodu: Oscar za efekty v Kleopatře i vyhazov kvůli vraždě

Chemosphere je modernistický dům na adrese 7776 Torreyson Drive v Los Angeles v...

Film Kleopatra s Elizabeth Taylorovou a Richardem Burtonem zná snad každý. Jejich herecké umění však potřebovalo i vizuální efekty, aby opravdu vyniklo. Čech Emil Kosa Jr. za ně dostal dokonce...

17. ledna 2026

Krásné bydlení v Krkonoších i na Šumavě. Podívejte se, co je na prodej

Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, okres Trutnov

V Česku je na prodej velké množství horských apartmánů, které jsou obklopené nádhernou okolní přírodou a parádním výhledem. Bonusem jsou nedaleké sjezdovky. Podívejte se, co se nabízí v Krkonoších i...

16. ledna 2026

Malý byt zvětšily příčky z luxfer. Teď je všude světlo a volný prostor

Ložnice už není lemována skleněnou cihlovou stěnou, ale pokračuje betonovým...

Příčky, které oddělují, ale nerozdělují. Že je to oxymóron neboli protimluv? Nikoliv v případě malého bratislavského bytu, kde architekti odstranili část původních klasických příček a nahradili je...

16. ledna 2026

Od walk-in sprchy po závěsný nábytek: Jak na malou koupelnu v paneláku

Ve spolupráci
Spoustu nábytku a inspirace pro svou koupelnu najdete na FAVI.

Malá koupelna nemusí být stísněným prostorem bez šmrncu. S chytrým plánováním, správným nábytkem a několika designovými triky ji můžete proměnit ve funkční a stylovou místnost, která opticky působí...

15. ledna 2026

Světová zpěvácká hvězda Ricky Martin prodal svůj byt za 128 milionů

Obývací pokoj volně navazuje na jídelnu, opticky jej opět zvětšují zrcadla.

Zpěvák Ricky Martin prodal svůj byt na prestižní adrese, na newyorském Manhattanu. Je však opravdu tak luxusní, jak lze u tak astronomické částky očekávat? A důvod prodeje? Martin má v plánu žít na...

15. ledna 2026

KVÍZ: Remoska, jekor i sifon. Jak dobře znáte socialistickou domácnost?

V brněnské Moravské galerii začala výstava Paneland, která mapuje tento fenomén...

Paneláky, šumperáky, remosky, jekory a obývací stěny – socialistické bydlení mělo svá specifika. V tomto kvízu si ověříte, jak dobře znáte vybavení, které tehdy patřilo do každé „normální“...

vydáno 15. ledna 2026

Sen o domě se zahradou. Neuvěřitelný příběh Zuzany a Karla o cestě k bydlení

Dispozice rodinného domu je 6+kk.

Dům se dá postavit, ale domov se musí vytvořit, říká Zuzana o domě, který už dva roky obývá společně s manželem Karlem a dvěma malými synky. Za jejich splněným snem ale stojí téměř až neuvěřitelný...

14. ledna 2026

Špionážní zrcadlo nepatří jen do detektivek, je to skvělé designové řešení

Zrcadlo opticky skvěle zvětšuje prostor, koupenu za ním nikdo nečeká. A je tam!...

Snad v každé detektivce, když dojde k výslechu podezřelých, sledují kolegové policisty jeho průběh za zrcadlem. To se tváří ze strany výslechové místnosti jako běžné zrcadlo, z druhé strany je však...

14. ledna 2026

Venkovské sídlo skrývá neobvyklý byznys s ročním příjmem 1,4 milionu korun

Na britském venkově se objevilo na prodej neobvyklé sídlo za 900 tisíc liber, v...

Na britském venkově se objevilo na prodej neobvyklé sídlo za 900 tisíc liber, v přepočtu za 25,3 milionu korun. Swanwick House stojí na pozemku o rozloze 81 arů. Má pečlivě udržovanou zeleň, terasy a...

13. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.