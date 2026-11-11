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Tohle se vážně nepovedlo. Slavné mrakodrapy, které málem způsobily tragédii

Radomír Dohnal
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S bydlením v mrakodrapu si spojujeme exkluzivní zážitky, ale mořská nemoc k nim... Se stavbou na adrese 200 Clarendon Street se začalo v roce 1968, a celý Boston... Začalo to už při pokládání základů. Ochranné pásmo kolem staveniště totiž... Další komplikace? Z téměř dokončené věže začala vypadávat okna. Respektive celé... Na vině prý tomu byly „oscilace a opakované tepelné namáhání, způsobené... … a nikdo se ani pochopitelně nechtěl osobně setkat s padajícím oknem dole na... Nekončíme. Protože i po stavebním dohotovení se mrakodrap zoufale kýval ve... Jak se ale ukázalo, právě jejich instalace mohla za určitých povětrnostních... Ty nejlacinější byty tu seženete za 160 milionů korun, ty nejdražší jdou s... Ultraštíhlý rezidenční mrakodrap na 432 Park Avenue je skutečně učený pro... Tou chybou je extrémní nepoměr výšky a šířky stavby: Patnáct ku jedné. Budova... V přízemí vám to tolik nepřijde, ale ve vyšších patrech mezi těmi...
S bydlením v mrakodrapu si spojujeme exkluzivní zážitky, ale mořská nemoc k nim zpravidla nepatří. Bohužel právě tímhle se proslavila 240 metrů vysoká John Hancock Tower v Bostonu. Šedesátipatrový multifunkční kolos se krátce po své dokončení postaral o mizernou reklamu všem výškovým budovám. A problémy měl i slavný mrakodrap 432 Park Avenue a mnohé další.

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Témata: Mrakodrap

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