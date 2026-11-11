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Nahlédněte do bytu za 80 milionů. Z historického mezonetu je vidět Petřín i Hrad
V historickém domě U Bílého jablka na Malé Straně v Praze je na prodej unikátní mezonet o ploše 231 m². Byt za 80 milionů korun láká na panorama Petřína i Strahovského kláštera. Nemovitost...
Koupili ošklivý byt 1+1 v Bubenči. Architektka z něj vykouzlila nádherný domov
Z dost odpudivého bytu 1+1 v bubenečském činžáku se „vyloupl“ švihák, který dělá radost majitelům i architektce Petře Kocourkové ze studia Mooza architecture. Koupě bytu v původním stavu, který už na...
KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?
Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....
Žít na 20 metrech a mít všechno? Malostranská garsonka ukazuje geniální bydlení
Garsonka v přízemí měšťanského domu z 16. století na Malé Straně v Praze má 20 metrů čtverečních. Přesto slouží jako plnohodnotné bydlení, ke spokojenosti přispívá i citlivá rekonstrukce pavlačového...
Obětovali celou čtvrť. Na jejích troskách vyrostl největší panelák v Maďarsku
Tisíce lidí musely opustit své domovy, ulice zmizely pod pásy buldozerů. Stará budapešťská Óbuda se v šedesátých letech stala obětí socialistické představy o moderním bydlení. Na troskách někdejší...
Tohle se vážně nepovedlo. Slavné mrakodrapy, které málem způsobily tragédii
S bydlením v mrakodrapu si spojujeme exkluzivní zážitky, ale mořská nemoc k nim zpravidla nepatří. Bohužel právě tímhle se proslavila 240 metrů vysoká John Hancock Tower v Bostonu. Šedesátipatrový...
Stálo to hodně, ale nelitují. U Slezské Harty si postavili vysněnou roubenku
Majitelé původně hledali místo pro útěky z centra Ostravy. Na břehu přehrady Slezská Harta nakonec postavili roubenku, ve které se snoubí tradiční řemeslo s moderním komfortem. Stavba sice vyšla...
Pražský byt byl pro mě nuda, říká Izabela Sternberg. Dnes bydlí v nevytopené tvrzi
Jaké to je, když se komtesa přestěhuje z krásného zámku do ruiny prastaré tvrze? Proč se v ní sama nikdy nebála? Hledala si manžela mezi „modráky“? Jak se na šlechtu dívá česká společnost? Jaké...
Nejkrásnější chalupy v Česku: 8 designových chat, kde budete chtít strávit zimu
Zasněžená krajina za oknem, rozpálená sauna, praskající oheň a víkend, během kterého nemusíte vůbec nic. Zimní dovolená v Česku může být stejně kouzelná jako pobyt v alpském resortu, zvlášť když si...
Žít na 20 metrech a mít všechno? Malostranská garsonka ukazuje geniální bydlení
Garsonka v přízemí měšťanského domu z 16. století na Malé Straně v Praze má 20 metrů čtverečních. Přesto slouží jako plnohodnotné bydlení, ke spokojenosti přispívá i citlivá rekonstrukce pavlačového...
Problémy s pozemkem je nezastavily. Manželé si u Příbrami postavili útulné 4+kk
Jaroslava s Tomášem si dům 4+kk u Příbrami, který našli na internetu, postavili i přes problémy s pozemkem. „Nepotřebovali jsme velký dům, naopak jsme chtěli malý, kvůli nákladům na jeho provoz,“...
Koupili ošklivý byt 1+1 v Bubenči. Architektka z něj vykouzlila nádherný domov
Z dost odpudivého bytu 1+1 v bubenečském činžáku se „vyloupl“ švihák, který dělá radost majitelům i architektce Petře Kocourkové ze studia Mooza architecture. Koupě bytu v původním stavu, který už na...
KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?
Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....
Když teenager vyroste z pokoje. Designérka ukazuje proměnu, která funguje roky
Zařizování studentského pokoje patří k nejnáročnějším disciplínám interiérového designu. Na rozdíl od ostatních místností v bytě se totiž neustále vyvíjí. Interiérová designérka představuje proměnu...
Zvenku vypadá jako nenápadné áčko, uvnitř skrývá geniálně řešený prostor
Hotovo bylo ani ne za dva měsíce, a realizace přitom majitele této chaty nijak finančně nezruinovala. Na to, že stavba zvaná Woods Retreat vznikala v dost prestižní lokalitě newyorských lesů Springs...
Pronájem bytu 1+kk, 27 m2, Líšnice, ul. Spálený Mlýn
Spálený Mlýn, Líšnice, okres Praha-západ
14 500 Kč/měsíc
Nenápadný luxus na strmém svahu. Chaty nad Znojmem nadchnou nejen výhledem
Lepší místo s výhledem na Znojmo nenajdete: na strmém svahu Kraví hory, který od řad vinné révy přechází postupně v divočinu národního parku Podyjí, stojí dvě chatky či, jak jim říkají architekti,...
Z Lublaně do Lán. I letní sídlo českých prezidentů proměnil Plečnik do krásy
Sídlo československých a poté českých prezidentů je na Pražském hradě, jejich letní rezidenci bychom ale našli v Lánech. A zdejší zámek je oproti Hradu mnohem méně známý. Byla by ale škoda o něm nic...