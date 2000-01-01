Má pětatřicet pater, výšku 160 metrů a najdete ho na adrese 20 Fenchurch Street v londýnské City. Typický kancelářský mrakodrap, chtělo by se říct. Jenže architekt Rafael Viñoly chtěl vytvořit něco jiného. Netypického, výraznějšího.
Autor: It’s No Game, Creative Commons
Proto přišel s projektem budovy, která se směrem vzhůru atypicky rozšiřuje a má prohnutý tvar. A taky celá trochu vypadá jako starý mobilní telefon. Však se jí taky začalo říkat Walkie-Talkie („vysílačka“) dlouho před tím, než v dubnu 2014 uvedena do provozu.
Autor: Fred Romero, Creative Commons
Chválu si architekt tímhle projektem z 20 Fenchurch Street nezískal. Už o pár měsíců později získala tzv. Carbuncle Cup. Cenu, která je každoročně udělována nejošklivějším novým budovám postaveným ve Spojeném království.
Autor: mattbuck, Creative Commons
Porota tehdy prohlásila, že: „Je skutečná výzva, najít někoho, kdo by o této budově řekl něco pozitivního.“ Ale to byl teprve začátek. Kancelářský mrakodrap Walkie-Talkie nebyl jen ošklivý, ale taky pořádně nebezpečný svému okolí.
Autor: Fred Romero, Creative Commons
Čím to? Na vině byl ten netypický a výrazně konkávně prohnutý tvar prosklené jižní fasády. Která, docela nezáměrně, začala fungovat jako obří parabolické zrcadlo. Odrážela a koncentrovala dopadající sluneční paprsky do jednoho bodu, na ulici pod sebou.
Autor: Victor Lopes, Creative Commons
Teplota na konci toho zaostřeného paprsku se pohybovala od 90 po 117° Celsia. Nejednou dokázala roztavit plastové části uvnitř zaparkovaných aut, spálit rohožky před obchody na ulici a rozpraskat dlažbu na chodníku. Reportéři si skrze Walkie-Talkie na ulici dokonce osmažili vajíčka na pánvi.
Autor: Marek Mróz, Creative Commons
I když nesporně je docela atypickým a výrazným kancelářským mrakodrapem, kde cti londýnské City tenhle Walkie-Talkie rozhodně nesloužil. Aby dál nedevastoval svým „smrtícím paprskem“ život na ulici, musel podstoupit nákladné stavební úpravy.
Autor: Peter Trimming, Creative Commons
Teď už si v paprsku obřího zrcadla fasády Walkie-Talkie vajíčka na pánvi neusmažíte. Budova už to není smrtící, zůstala jen ošklivou. Tohle velké dílo se zkrátka nepovedlo.
Autor: mattbuck, Creative Commons
Nejen pachatelé trestných činů mají své zažité mechanismy práce. Svůj modus operandi zjevně mají i architekti. Nevěříte? Vydejte se tedy návštěvu do luxusního hotelu Vdara v nevadském Las Vegas. Obřího ubytovacího – rezidenčního komplexu, který ve svých 57 podlažích nabízí 1495 pokojů.
Autor: Tomás Del Coro, Creative Commons
Co tu mají za problém? Jednu zakřivenou stěnu, vnější fasádu osazenou zrcadly. Která na parabolickém principu vytváří koncentrovaný paprsek tepla. Paprsek, který v tom lepším případě míří přímo na hotelový bazén.
Autor: Supermac1961, Creative Commons
Ovšem v tom horším případě taví kelímky s drinky hotelových hostů, rozpaluje jejich lehátka kolem bazénu na nádvoří. Anebo rovnou „pálí“ hotelové hosty. Soudních sporů - žalob o náhradu škody, vyrovnání za bolestivé popálení – tu zaznamenali desítky, než se problém rozhodli řešit.
Autor: Profimedia.cz
A kdo že byl autorem návrhu celého luxusního hotelu Vdara v Las Vegas? Přesně tak, pan Rafael Viñoly. Chyba v designu tedy nebyla úplně náhodná, je součástí rukopisu proslaveného architekta. Muže, který měl spíš než mrakodrapy navrhovat smrtící paprsky pro bondovské padouchy.
Autor: Profimedia.cz
V Severní Americe se ještě chvilku zdržíme. Kvůli Koncertní síni Walta Disneyho. Na vině je tu spíš manželka krále animáků, proslaveného producenta, režiséra a scénáristy, paní Lilian Disneyová. To ona vydala ze svého 50 milionů dolarů na dílo, které bude jejího muže lidem v LA připomínat na věčnost.
Autor: Chris McClave, Creative Commons
Projektu koncertní haly se chopil proslavený architekt, Frank Gehry. Který budovou pokryl budovu tisíci panely z vysoce leštěné nerezové oceli. Určité části fasády měly konkávní, dovnitř prohnutý) tvar. Asi tušíte, co bylo dál.
Autor: Carol M. Highsmith, Creative Commons
Koncertní hala uměla sluneční paprsky koncentrovat do jednoho ohniska. Na rozdíl od londýnské Walkie-Talkie nebo hotelu Vdara těch ohnisek měla mnohem víc. Takže budova současně zvyšovala teplotu v okolních bytech o 9° Celsia; pálila do chodníků a narušovala klimatizace na stěnách domů.
Autor: Nan Palmero, Creative Commons
A taky výrazně přispívala k dopravním nehodám. Budova totiž oslňovala řidiče, kteří pak projížděli křižovatkami v okolí doslova naslepo. Vážná hudba nebo humor Walta Disneyho nemusí sedět každému, ale tahle koncertní hala byla vyloženě nebezpečná svému okolí.
Autor: Ashim D’Silva, Creative Commons
V roce 2005 museli dělníci ty nejvíce kritické ocelové panely kompletně ručně opískovat a zbrousit. Tím se jejich zrcadlový lesk zmatnil a odražené světlo se začalo bezpečně rozptylovat do okolí. Lidé v okolí ale pořád hledí na Koncertní halu Walta Disneyho se značnou nedůvěrou.
Autor: Carol M. Highsmith, Creative Commons
Sousedské spory se snad nikdy neomrzí. Jenže v tomhle případě z Texasu šlo o skutečnou kuriozitou. Na jedné straně stála Museum Tower. Obytná věž s dvaačtyřiceti patry a výškou 173 metrů. V roce 2013 nejvyšší rezidenční budova Dallasu.
Autor: Joe Mabel, Creative Commons
Na straně druhé pak byl objekt tzv. Nasher Sculpture Center, světoznámé muzeum se skleněnou střechou, kterou kdysi navrhl architekt Renzo Piano tak, aby dovnitř propouštěla ideální, rozptýlené severní světlo.
Autor: Michael Barera, Creative Commons
Hodí se asi zmínit, že tohle muzeum tu stálo dřív (od roku 2003) než ta vysoká Museum Tower. A též, že ta vysoká luxusní rezidenční věž byla obložena vysoce reflexním skleněným pláštěm. Prý až se čtyřicetiprocentním koeficientem odrazivosti, aby se uvnitř tolik nepřehřívala.
Autor: Justin Cozart, Creative Commons
Skleněný plášť Museum Tower má eliptický a zakřivený tvar, takže vlastně funguje jako obří diskokoule. Která „prala“ světlo do protějšího muzea, skrze jeho prosklenou střechu. Dovnitř posílala paprsky 2,5 intenzivnější, než přímé slunce.
Autor: Rory Stott
Museum Tower vypálila trávníky kolem Nasher Sculpture Center a začala koncentrovaným teplem a přesvícením ničit i vystavovaná umělecká díla. Byl z toho pořádný soudní spor, který dodnes nemá jednoznačný verdikt.
Autor: Rory Stott
Developeři z Museum Tower nicméně cynicky tvrdili, že problém s přesvícením expozice si musí muzeum vyřešit samo, protože jejich problém to prý není.
Autor: Jimmyy847
A hurá do Austrálie, respektive do Melbourne. Tady totiž nad průměr vyčnívá další klenot kontroverzní moderní architektury. Dvouvěžový propojený mrakodrap Collins Arch, projekt za jednu a čtvrt miliardy australských dolarů.
Autor: -wuppertaler, Creative Commons
Když se ale říkalo, že za ty peníze musí vzniknout něco oslnivého, vzali to asi architekti příliš doslovně. Fasádu budovy totiž osadili tisíci lesklých ocelových panelů. Vypadalo to fantasticky, i když hodně záleželo na úhlu pohledu.
Autor: -wuppertaler, Creative Commons
Podívat se špatně bylo asi tak příjemné, jako zahledět se přímo do Slunce. Obyvatelé domů v sousedství se naučili i doma nosit sluneční brýle, aby je tenhle kolos neoslňoval. Přímo na ulici pak byl Collins Arch odpovědný za řádu dopravních nehod.
Autor: -wuppertaler, Creative Commons
Collins Arch „neškodil“ svému okolí trvale, ale jen krátce během dopoledne. Co za tím stálo? Vyšetřování ukázalo na nezáměrnou záměnu materiálů na poslední chvíli. Developer schválil ocelové obložení s mnohem vyšší odrazivostí, než povoloval původní projekt.
Autor: Profimedia.cz
Jas odrazu dosahoval 75 až 80 procent svítivosti přímého pohledu do slunce, což začalo nebezpečně oslepovat řidiče v ranní špičce. Dílo se muselo opravit. Dnes už Collins Arch oslňuje jen svými odvážnými dispozicemi.
Autor: Profimedia.cz