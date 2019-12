Kdo nosí mé oblečení, na toho se lidé usmívají, říká designérka roku

Nedávno jste na slavnostním zahájení festivalu Designblok představila svou novou kolekci Coloring of species, která hýřila barvami a byla díky tomu nepřehlédnutelná. Co vás inspirovalo?

Hlavně Afrika. Poslouchala jsem cestopisy o tomto kontinentu, šla se podívat do kina na příběh Lvího krále, na nějakém porcelánu jsem zahlédla malbu opičky a taky jsem si oblíbila jeden videoklip k písničce od americké zpěvačky Solange. V určitý moment se mi tyto věci v hlavě navzájem spojily a hlavním motivem celé kolekce se stala opice. Doplňují ji vzory květin a ryb.