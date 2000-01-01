Dům ve švýcarské obci Aldesago vyvažuje nedostatek prostoru krásnou atmosférou a výhledy. Na 14 metrech čtverečních nabízí jedno překvapení za druhým. A přitom bylo toto příjemné bydlení ještě nedávno dřevníkem a králíkárnou.
Autor: Marcelo Villada Ortiz
Vesničku Aldesago najdete na západním svahu Monte Brè, ve švýcarském kantonu Ticino. Tedy spíš nenajdete, protože je skutečně nenápadná a na první pohled se v mapě ztrácí, coby součást mnohem výraznějšího Lugana. Neznamená to ale, že by neměla čím překvapit.
Jedním z drobných lákadel, které by vás mohly přimět vystoupat po strmé silničce plné zákrut do kopců až sem, je poměrně čerstvě realizovaný projekt architekta Enrica Sassiho. V očekávání nějaké obří stavby uberte, to dílko je totiž rozměry skromné. Ale je krásné, povedené.
Kdysi, a tím kdysi myslíme asi tak tři staletí nazpátek, byla tato malá kamenná stavba, stojící coby přístavba v zahradě domu u historického centra obce Aldesago, docela obyčejným dřevníkem. Ani v následujících letech si nevedla o moc důstojněji. Sloužila jako králíkárna a také jako sklad zahradního náčiní.
Po druhé světové válce, v důsledku rozsáhlých stavebních úprav – mimo jiné se tu stavěla silnice a boural kostel – ale došlo k celkové proměně. Zmizela obvodová zeď kolem zahrady i původní zahrada. A ten skromný zemědělský hospodářský objekt měl najednou průčelí směrem k náměstíčku.
Získal tím na hodnotě. Jednak proto, že na něj bylo vidět, a hlavně poskytoval výhled k Luganu a k jezeru. Proto se ho majitelka rozhodla přestavět v něco, co by nabízené možnosti lépe zužitkovalo.
O tom, v jakém stavu ta „nemovitost“ byla, asi nejlépe vypovídají archivní snímky, které tu během první prohlídky v roce 2017 architekt Enrico Sassi pořídil. Důvodů k nějakému nadšení tu skutečně nebylo mnoho. Šlo v podstatě o ruinu.
Jednoduchá vesnická stavba měla dvě nepropojená podlaží. Rustikální charakter udávalo hrubé zdivo, díky kterému přežila staletí. A pak také jednoduchá sedlová střecha, která byla děravá jako cedník.
Objekt bývalého dřevníku/králíkárny zakončuje řadu domů a proniká do prostoru malého vesnického náměstíčka. Kvůli tomu měl vlastně tři fasádní zdi.
Před objektem rostl olivovník a stála zde kamenná lavice. Architekt Sassi na ní seděl a rozdýchával tu první prohlídku asi hodně dlouho. Naštěstí. Protože přitom dostal skvělý nápad, jak starý kamenný dřevník přebudovat na atraktivní mikrodům.
Záměr v sobě nesl velký potenciál atraktivního místa. Objekt samotný ovšem byl ve stavu krajně zoufalém. Projekt proměny hospodářské stavby na obytný dvoupodlažní mikro domek vyžadoval novou střechu, jedno nové okno a schodiště spojující podlaží.
Z proměny objektu v naprosto nevyhovujícím stavu se stalo fantastické dobrodružství. Architekt Sassi jím strávil, na etapy, pět let. Jak moc úspěšný při tom byl, to musíte posoudit sami.
Domek nabízí skutečnou miniaturní domácnost velkou 14 metrů čtverečních. Nic víc, nic míň.
Jestli je to málo, to už je na individuálním posouzení. Mnoho místa to skutečně není. Ale jakého místa! Do horního podlaží vložil architekt kuchyň a do spodního ložnici s koupelnou. O tom, že by dřevník mohl takto vypadat, se jistě králíkům ani nesnilo.
Interiér je jednoduchý, ale skvěle promyšlený. Všechen nábytek byl navržen na míru tak, aby nabídl co nejvíce úložných prostor.
Ve spodním patře se nachází koupelna a výklopné dvojlůžko. Postel lze snadno ráno zaklopit a vytvořit během dne více volného prostoru. Pod schody je vestavěná skříň a malý bojler na teplou vodu.
Úložné prostory, zásuvky, jsou součástí schodiště. Jde o zakázkové řešení, navržené přesně na míru.
Pohled do prvního podlaží, kdy je postel sklopená a připravená k poležení. Je tu krapet těsno. Ale vešlo se sem všechno potřebné.
Proces vyklápění postele, i s odkrytými zásuvkami. Někomu to může přijít až přehnané, ale funguje to. Z nabízené dispozice je skutečně využit každý centimetr dostupného prostoru.
Horní podlaží nabízí malou kuchyňku, skládací jídelní stůl a vestavěný psací stůl. Nad tímto prostorem je ještě vestavěné mini mezipatro, dá-li se to tak vůbec nazvat. Slouží jako dodatečné úložiště.
Rustikální vzhled původních kamenných zdí zůstal zachován. Nové vyzdívky mezi zdí a střechou jsou z recyklovaných cihel, což podtrhuje udržitelný přístup projektu.
Kde to šlo, byly ponechány původní kameny a spáry vyplněny novou maltou. Se starým kamenem se pojí příběhy, které švýcarskou vesničkou rezonují.
Podobně byly řešeny i trámové konstrukce. Kde to šlo, zůstaly – po nezbytné renovaci – ty původní, autentické. Nešlo jen o úspornost, ale též o jejich estetickou hodnotu.
Původní trámoví pochopitelně nedostačovalo, a tak se tu místy staré stropní trámy střídají s novými. Tomu skromnému interiéru to dodává hravý rytmus, který odlehčuje prostor.
Zachovány zůstaly i bytelné vstupní dveře, které prošly renovací. Majitelka domu je chápe jako bránu k minulosti, ke vzpomínkám. Otevírá ty samé dveře, jako když byla malá, ale vstupuje jimi do jiného prostoru.
Okna mají rámy z dubového dřeva, které dodávají interiéru teplý charakter. Výjimkou je nové okno na hlavní fasádě, které je ze starého kaštanu. Okna dovnitř přináší více denního světla. Přibylo také vysoké západní okno pod střechou.
Majitelka nyní dům využívá pro vlastní rekreaci i krátkodobý pronájem. Stavba získala nový život a funkci. Rekonstrukce proměnila opuštěnou hospodářskou budovu v útulný domov plný světla. Příběh spojuje vzpomínky, tradici a současný design v harmonickém celku.
