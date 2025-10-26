|
Fantastický mikrodům s výhledy na Luganské jezero byl dříve králíkárnou
Fantastický mikrodům s výhledy na Luganské jezero byl dříve králíkárnou
Dům ve švýcarské obci Aldesago vyvažuje nedostatek prostoru krásnou atmosférou a výhledy. Na 14 metrech čtverečních nabízí jedno překvapení za druhým. A přitom bylo toto příjemné bydlení ještě...
Dům s kuchyní, kterou by pochválil i Zdeněk Pohlreich, obklopily kaktusy
Některé domy mívají jedinečné detaily, třeba Jack Warner, spolumajitel slavného studia, měl na svém panství největší 35mm projektor. Speciálními prvky konstrukcí se však může pochlubit i dům navržený...
Rekonstrukce bytu 2+1 v Břevnově: omezený rozpočet architektka zvládla
Ze slunné Itálie se dvojice vrátila do občas podmračeného Česka. A tak není divu, že si přáli proměnit pražský byt 2+1 v cihlovém domě z 50. let, postavený ve stylu socialistického realismu, na...
Herečka Diane Keatonová se věnovala i rekonstrukci domů, podívejte se
Zemřela jen před pár dny, ale její filmové role v Kmotrovi, Annie Hall nebo komedii Lépe pozdě nežli později ji zaručily „nesmrtelnost“. Méně se ví, že Diane Keatonová vdechla život i několika cenným...
Mladá rodina našla štěstí v jihočeské vesničce. Dřevostavba jim změnila život
Bydlení v malé jihočeské vesničce, kde je patnáct domů a žije pár desítek lidí, má své kouzlo. Tedy alespoň pro mladou rodinu, která si zde postavila prostornou dřevostavbu. Možná i proto, že z...
Z horkovzdušné fritézy lze dopřát dětem hranolky bez výčitek, šetří i čas
Horkovzdušné fritézy se rychle staly praktickým pomocníkem v českých kuchyních. Jejich hlavní přínos spočívá v možnosti připravit oblíbená jídla mnohem zdravěji a zároveň úsporněji než tradičními...
Stromy a keře čistí vzduch i v zimě. Ve městech jich ale stále není dost
Zatímco stromy spí, města dýchají dál. Pokud jim dopřejeme víc zeleně, budou dýchat ještě zdravěji. Zejména v tomto období, kdy je ve vzduchu hodně prachu, a hlavně podzimních virů.
