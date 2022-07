Unikátní svítidlo se vine čtyři patra kolem zábradlí jako svítící koruna

Z hlediska počtu položek v rámci jednoho projektu jde o historicky jednu z nekomplexnějších a největších instalací, kterou skláři a designéři společnosti Preciosa Lighting vytvořili. Komplex za více než dvě miliardy dolarů, který během čtyř let vyrostl na předměstí Sydney Barangaroo, je inspirován majestátností tohoto přístavu.

Komplex Crow Sydney

Jeho návrhář Chrise Wilkinson kladl důraz na to, aby se interiéry rozšířily až do exteriérů, a nemovitost tak „zabalily“ do designových prvků. Chris využil luxusní materiály, které nejsou běžně v Austrálii dostupné. Společně s výkonným ředitelem Crown Resorts v Melbourne Toddem Nisbetem se vydali do Evropy, aby v italském Trevisu našli travertin na obklady a dlažby a v české Preciose zase křišťál na osvětlení.

Pro výrobce firmy Preciosa Lighting jde o unikátní projekt hned z několika důvodů. „Na zakázce pro komplex se podílelo přibližně dvě stě lidí a pro Preciosu Lighting to byl jeden z největších projektů v její historii vůbec,“ říká Jan Volšík ze společnosti Preciosa Lighting.

Úkolem českých designérů a sklářů bylo vymyslet a vyrobit pro tento komplex celkem 130 druhů osvětlení, celkem pak 475 kusů svítidel. Jako obrovská výzva se ukázalo schodišťové svítidlo, které bylo zcela odlišné od běžných projektů. Každá lamela je upevněná v jiném úhlu pro dosažení požadovaného efektu. Důležité také bylo, že se to šikovným českým sklářům podařilo bez jakýchkoli viditelných šroubů nebo nástavců.

Unikátní osvětlení

Svítidlo spojuje první čtyři patra hotelu a kopíruje tvar schodiště inspirovaného tvarem samotné budovy. V instalaci najdete téměř 400 „lamel“ v délce tří až sedmi a půl metru. Spodních sto lamel pak končí osvětlenými křišťálovými bloky s ručním brusem. Dohromady vytvářejí prstenec křišťálového svítidla v přízemí vestibulu.

Jde o dynamickou instalaci, na které je programovatelných každých pět centimetrů, přičemž barvu světel lze nastavit a měnit podle požadované scény. Světelné scény doprovází hudba a na osvětlení, jehož výroba trvala rok, použili skláři více než pětatřicet tisíc čtvercových kamenů a 102 křišťálových bloků. Hmotnost je více než 4 750 kilogramů.

České zázraky

Kromě schodiště dodala Preciosa osvětlení i do dalších místností. Pro taneční sál vytvořili skláři osm lustrů z lehaného skla. To se vyrábí speciální technikou, při které se sklo v peci tvaruje ve formě za vysokých teplot. Každý z lustrů se skládá ze čtyřiceti kusů skládaného skla, v atriu pak visí jediný lustr, který obsahuje třiadvacet kusů.

Pomocí 426 kusů ručně foukaných kroucených trojúhelníkových trubic zase vznikly dva velké lustry, které jsou umístěné v prostoru recepce ve vstupní hale hotelu, každý váží více než 780 kilogramů. O něco menší lustr o hmotnosti 420 kilogramů je pak umístěný ještě ve vestibulu výtahu. Komponenty vyrábějí skláři vytažením z formy, a ještě za tepla je kroutí a vyfukují.

Ve Spa & Gym instalovali čeští skláři obrovské křišťálové ručně foukané talíře s příměsí opálu ve skle.

Premiéru si skláři odbyli ve Spa & Gym, kam instalovali obrovské křišťálové ručně foukané talíře s příměsí opálu ve skle, které měly i více než metr v průměru. Jde o největší kusy, které ve sklárně dosud takto vyrobili. Jeden z nich vážil zhruba dvacet kilogramů a na každém pracovali tři skláři.

U vstupu do čínské restaurace Silks pak mohou hosté obdivovat skleněnou plastiku interního designéra Preciosy Lighting Petra Kořínka, která je umístěná nedaleko vchodu. Ručně foukané křišťálové listy přecházejí z barvy do barvy a každý z nich má svou strukturu. Hutní tvarování jednoho kusu trvalo asi pětačtyřicet minut.

Unikátní svítidla nepředstavují jen skvělou reklamu pro Preciosu Lighting jako takovou, ale jsou i tou nejlepší vizitkou pro Českou republiku. O to smutnější je skutečnost, že nejen skláři, ale i výrobci porcelánu a keramiky stále čekají na skutečnou reakci státu, nikoli jen proklamace typu „nikoho nenecháme padnout“. Ani vysoká přidaná hodnota výrobků těchto společností je totiž nemusí zachránit.

Projekt Crow Sydney Design osvětlení zapadá přirozeně do celé jedinečné koncepce komplexu Crown Sydney. Ten byl navržen nejen tak, aby zarámoval pohledy na ikony přístavu, ale aby vedle nich stál jako orientační bod tohoto města. Tvar budovy připomíná tři okvětní lístky proplétající se k nebi, jde o návrh britské architektonické firmy Wilkinson Eyre. Celý komplex má nabídnout jedinečnou příležitost vyžití turistům, ale i místním obyvatelům a podnikatelům. Šestihvězdičkový hotel s 88 patry, který komplexu se svými 275 metry vévodí, a je tak nejvyšším hotelem v Sydney, nabízí 349 pokojů pro hosty včetně 22 luxusních apartmá. Na místě je čtrnáct restaurací a barů, lázně a bazén i herna. K dispozici je také veřejně přístupná vyhlídková plošina ve výšce 250 metrů. Čtvrť Barangaroo je pro Sydney největším projektem revitalizace města od dob olympijských her v roce 2000 a je to jedna z nejvýznamnějších urbanistických přeměn, která v současnosti kdekoli na světě probíhá. A právě budova Crown Sydney se stala ikonou i základním kamenem Barangara.

Technické zajímavosti

475 kusů osvětlení patří k největším projektům, které Preciosa Lighting realizovala

Na práci se podílelo přibližně 200 lidí

Hlavní schodišťová instalace je uchycená bez viditelných šroubů

Schodišťové osvětlení

Rozprostírá se přes čtyři patra

Nabízí dynamické osvětlení s RGBW barevností – je možné měnit barevnost, hotel využil možnost nastavení barevných scén a doplnil o propojení s hudebním doprovodem; každých 5 cm instalace je programovatelných

Jeho součástí je 1,4 km kovových profilů

Svítidlo tvoří téměř 37 000 čtvercových kamenů a 102 křišťálových bloků s ručním brusem

Hmotnost je 4 752 kg

Skleněná plastika interního designéra Preciosy Lighting Petra Kořínka je umístěná nedaleko vchodu.

Taneční sál

8 lustrů z lehaného skla

Každý se skládá ze 40 kusů lehaného skla

Spa & Gym

Dosud největší ručně foukaný křišťálový talíř

Váží přes 20 kg, na jeho výrobě pracovali tři skláři současně

Lobby

Instalace z 426 kusů ručně foukaného skla

Každý lustr má hmotnost přes 780 kg

Druhá instalace má 420 kilogramů a skládá se z 80 trojúhelníkových trubic

Pro taneční sál vytvořili skláři osm lustrů z lehaného skla, jež se vyrábí speciální technikou, při které se sklo v peci tvaruje ve formě za vysokých teplot.

