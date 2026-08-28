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Zázračný dům jde s úsporností do extrémů. Architekt splnil majiteli nemožné
Vznikl z radikálního zadání: vytvořit pohodlné bydlení, které se obejde bez klimatizace a mechanického větrání. Majitel chtěl rovněž dům uprostřed přírody, s co nejmenší uhlíkovou stopou a téměř...
Dům velký jako palác schovali do lesa. Je obří, ale v přírodě ho přehlédnete
Rodinná rezidence Casa Xingu stojí v Nova Lima, v brazilském státě Minas Gerais, na zalesněných svazích u Belo Horizonte. A byť je svými rozměry královská, dojmem monumentu nikterak nepůsobí. Luxus...
Rekonstruovat, nebo zbourat? Rodina se nebála demolice a teď žije v ráji
Na místě, kde kdysi stál starý statek se stodolou a sadem, dnes stojí moderní dřevostavba. Parcela se nachází uprostřed staré zástavby, jen pár kilometrů od původního bydliště majitelů. V novém...
Z chátrající ruiny vytvořil spisovatel oázu. Dnes na zahradě sklízí melouny
Spisovatel Jaroslav Benda patří k lidem, kteří si na velká gesta příliš nepotrpí. O své chalupě vypráví stejně jako o životě. S nadhledem, suchým humorem a občas i s poznámkou, u které si člověk není...
Děti v klecích desítky metrů nad zemí. Bizarní vychytávky městských bytů
Na první pohled vypadají jako rekvizity z morbidního sci-fi filmu nebo rafinované mučicí nástroje. Ve skutečnosti jsou to vynálezy, které měly chránit a pomáhat těm nejmenším. Kovové schránky, okenní...
Češi jsou posedlí kuchyní. Je to status, říká interiérová designérka Pařízková
Interiérová designérka Jana Pařízková se staví proti dnes tolik populárnímu minimalismu. Povídaly jsme si nejen o tom, jaké největší chyby dělají Češi při zařizování interiérů, ale i o inspiraci...
Švédský zázrak má 190 metrů. Jak se bydlí v unikátní věži s výhledem do Kodaně
Při dobré viditelnosti odtud můžete sledovat, co se děje v dánské Kodani. A to přes to, že se Turning Torso, ikonický mrakodrap, nachází v Malmö. Vlastně odtud máte i Baltské moře a ostrovy jako na...
Dřevostavba, nebo zděný dům? Rozhoduje rychlost, provoz v létě i zvládnutí vlhkosti
Jak všichni dobře vědí, dřevostavbu lze díky prefabrikaci postavit výrazně rychleji než klasický zděný dům a v zimě se také rychleji vytopí. Lehčí konstrukce má ale i svou odvrácenou tvář. Méně...
Dům si postavili za Prahou, výhled mají přímo do lesa. Mladý pár nás provedl
Jejich práce je svazovala s Prahou, oba nicméně cítili, že potřebují více svobody. Samota, les, klid, ticho a božská příroda – to bylo jejich snem. Ambiciózní dvojice tedy koupila pozemek nedaleko...
Komíny trčí ze zahrady. Ve francouzské vesnici hloubili domy přímo do země
Zapomeňte na cihly, maltu, trámy i střešní tašky. Ve francouzském Rochemenieru si lidé po staletí stavěli domy tak, že je vyhloubili do země. A materiál, který vytěžili, jim ještě pomáhal vydělávat....
Rekonstruovat, nebo zbourat? Rodina se nebála demolice a teď žije v ráji
Na místě, kde kdysi stál starý statek se stodolou a sadem, dnes stojí moderní dřevostavba. Parcela se nachází uprostřed staré zástavby, jen pár kilometrů od původního bydliště majitelů. V novém...
Zvenku typický Londýn, uvnitř úplně jiný svět. Nahlédněte do skvělého domu
Islington House v londýnské čtvrti Canonbury vypadá jako tradiční městský dům. Jeho poválečný původ však umožnil architektům z ateliéru Hamish Vincent Design překročit hranice a proměnit bydlení...
Proměna staré půdy vyrazí dech. Architekti ji proměnili v snovou čítárnu
Architekti Roman Kučírek a Jan Komárek ze studia 3K Architects proměnili zanedbanou půdu o ploše 72,5 m² v osobité útočiště. Z nevyužitého skladu vznikl intimní prostor pro čtení a odpočinek s...
Zázračný dům jde s úsporností do extrémů. Architekt splnil majiteli nemožné
Vznikl z radikálního zadání: vytvořit pohodlné bydlení, které se obejde bez klimatizace a mechanického větrání. Majitel chtěl rovněž dům uprostřed přírody, s co nejmenší uhlíkovou stopou a téměř...
Z chátrající ruiny vytvořil spisovatel oázu. Dnes na zahradě sklízí melouny
Spisovatel Jaroslav Benda patří k lidem, kteří si na velká gesta příliš nepotrpí. O své chalupě vypráví stejně jako o životě. S nadhledem, suchým humorem a občas i s poznámkou, u které si člověk není...
Dům velký jako palác schovali do lesa. Je obří, ale v přírodě ho přehlédnete
Rodinná rezidence Casa Xingu stojí v Nova Lima, v brazilském státě Minas Gerais, na zalesněných svazích u Belo Horizonte. A byť je svými rozměry královská, dojmem monumentu nikterak nepůsobí. Luxus...
Děti v klecích desítky metrů nad zemí. Bizarní vychytávky městských bytů
Na první pohled vypadají jako rekvizity z morbidního sci-fi filmu nebo rafinované mučicí nástroje. Ve skutečnosti jsou to vynálezy, které měly chránit a pomáhat těm nejmenším. Kovové schránky, okenní...