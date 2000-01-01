náhledy
Když vyrazíte ze švédského Hamburgsundu k západnímu pobřeží, ostrov Hee neminete. A zrovna tak nepřehlédnutelná je zajímavě řešená rodinná chata. Svou nápadnou vysokou střechou k sobě přitahuje pozornost. Co se pod ní skrývá? Příjemně kompaktní a otevřené bydlení s loftem.
Autor: Christopher Hunt
Je malá, tak akorát pro radost. Mezi jinými prázdninovými chatami, kterými je poseto pobřeží západního Švédska, se však rozhodně neztratí. Do svého okolí totiž „září“ svou nápadně vysokou střechou, pod jejímiž přesahy se kryje příjemně kompaktní obytný půdorys.
Chata na ostrově Hee má pravidelný profil 7 × 7 metrů a sedlovou střechu s hřebenem ve výšce sedm metrů. Ty sedmičky tu nemají magický význam a štěstí majitelům nemovitosti přinášejí jen tím, že plně odpovídají místním stavebním normám.
Střecha, která připomíná špičatý klobouk čarodějnice, je skutečně nepřehlédnutelná i díky materiálu. Její hliníkový plášť však není pro parádu. Architekti ze Studia Ellsinger si jej vybrali proto, že dobře odolává jak vlhkosti, tak korozivním solím, kterými je vzduch při pobřeží nasycen.
Hliníková střecha propůjčuje domu lehce industriální výraz. Odlesky slunce na střeše pak kontrastují s okolní přírodou. Parcela je stejně jako okolní příbřežní krajina relativně rovná, obklopená borovicemi, malými skalními výchozy a divokými loukami.
Chatu si vysnil mladý pár s dvěma dětmi, pan fotograf a paní spisovatelka, pocházející z Goteborgu. Všední dny tráví ve městě, v bytě. Pracují převážně doma, a proto chtěli místo, „kde by to mohlo být jiné“. Pobývat dál od lidí, blíže přírodě, pohromadě.
Nehledali nic tuctového. Lákal je otevřený půdorys, čistý vnitřní prostor bez rušivých vazeb a trámoví, vysoké stropy. Proto architekti navrhli konstrukci jako horizontální laminovaný dřevěný věnec, který přenáší zatížení střechy na stěny. Interiér je díky tomu volný a bez překážek.
Architekti pochopitelně nepodcenili ani správnou orientaci objektu. Podnebí na ostrově Hee nebývá vždy příjemné, jak to z fotek vypadá. A tak je chata strukturována severo-jižním směrem. Tak, aby byla chráněna před větrem a současně si užívala výhledů do kraje, i když počasí zrovna nepřeje.
Interiér chaty je obložený borovicovým dřevem. To kontrastuje s chladným „kovovým“ obalem střechy a dodává místnostem útulnost a hřejivost. Hodně v tom napomáhá i odlehčené pojetí obytných prostor. Navozuje to dojem velkého objemu uvnitř relativně malého půdorysu.
Bez zbytečného trámoví si organizace prostoru může dovolit být vertikální. Koupelna, vstup a ložnice jsou v přízemí, zatímco horní plošiny „loftu“ do sebe pojmou dětský koutek, pracovní stůl a další místa na spaní.
Dětské království je možné oddělit od zbytku domácnosti dlouhým závěsem. Je možné s ním uzavřít vrchní část, zatímco dospělákům se třeba ještě spát nechce.
Majitelé chaty počítali s tím, že si sem budou zvát i přátele. Proto nabízí kromě základní kapacity čtyř lůžek i rozšíření spacích prostor, a to až na osm lůžek.
Policová sestava přes celou šířku místnosti funguje zároveň jako nosná konstrukce pro vyzdvižený loft, jako zábradlí, úložný systém i praktická součást kuchyně. A v obývací části se pak stává knihovnou. Je to jeden kus nábytku, který plní spoustu praktických úloh.
Projekt chaty je sympatický tím, jak názorně ukazuje, že ne vždy musí interiér místností strukturovat zdi a stěny. Zde vše řeší nábytek. Z hlediska úspory místa je to šikovné řešení.
Užitná plocha nabízí 56 metrů čtverečních. Pro čtyři obyvatele, dva dospělé a dvě děti, se to může zdát těsné. Z města jsou však na bydlení pohromadě zvyklí. A tady pro sebe mají kromě domu i celý ostrov.
Prostředí je zde pohostinné, útulné a vlídné. Oproti životu a práci ve městě zde vše plyne mnohem pozvolněji. Chata slouží rodině jako zázemí pro rybaření, houbaření a dobrodružné výpravy do okolních lesů.
Malá zastavěná plocha, jednoduché tvary, promyšlená konstrukce neubírající z užitného prostoru. Architekti ze Studia Ellsinger tímto projektem demonstrují, že i nevelké dílo může mít velký dopad. Zvlášť, když má pod čepicí. Tedy v případě chaty z ostrova Hee spíše pod kloboukem.
