Nejlepší stavby špičkových architektů. První studio založili v Brně

I když se možná o architekturu příliš nezajímáte, jen těžko jste nezaregistrovali některou z těchto staveb: Pavilon České republiky (Milán, EXPO 2015), vinařství Lahofer v Dobšicích (2020) či Mendelův skleník v Brně, k němuž na počest dvoustého výročí narození Johanna Gregora Mendela přibyla loni i revitalizace Mendlova náměstí.

Křest knihy v Londýně – zleva Ondřej Chybík, Aaron Betsky, Michal Krištof

Za svou práci získalo studio, které založili v roce 2010 architekti Ondřej Chybík (*1985) a Michal Krištof (*1986), v roce 2019 ocenění Architecture Vanguard Award časopisu Architectural Record v New Yorku pro nejvýraznější mladé architekty na světě nebo 40 Under 40 Award 2019 od European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies.

V současnosti architekti pracují na rekonstrukci Nuselského pivovaru v Praze, na stavbě Multifunkční arény v Jihlavě a pokračují také v projektování sídla Lesů České republiky.

Studio je aktivní nejen v Česku, na Slovensku a ve Velké Británii, ale také v Německu, Rakousku, Slovinsku či Albánii, kde loni získalo první cenu v architektonické soutěži na stavbu Multifunkční věže v Tiraně. V USA dále navrhlo transformaci mrakodrapu na Broadwayi a v Indii pracuje na projektu komunitní školy. Od svého vzniku v roce 2010 vytvořilo studio přes pět set projektů.

„Architekturu vnímáme jako disciplínu, která není limitována národními hranicemi. Rozhodli jsme se proto otevřít studio právě v Londýně, kde se odehrává diskuze o podobě soudobé architektury v mezinárodním měřítku,“ říká Ondřej Chybík.

Otevření londýnského studia Chybik + Kristor je výrazným krokem k uvedení české architektury na globální scénu. „Chceme se zapojit do dialogu s širším architektonickým prostředím o aktuálních tématech, jako je klimatická změna nebo nedostatek bydlení,“ doplňuje ho Michal Krištof.

Z Londýna do světa

Program akce přinesl přehlídku současné architektury v podobě audiovizuální výstavy odhalující příběhy čtrnácti klíčových projektů ateliéru.

Mladí architekti si prostě nekladou malé cíle a nevidí ani důvod, proč se nezačlenit mezi úspěšné světové autory. I první své první zahraniční studio otevřeli v živé čtvrti Hackney ve východní části Londýna.

Oslava pak proběhla při křtu monografie Crafting Character, kterou studio vydalo ve spolupráci s nizozemským nakladatelstvím FRAME v prostorách ikonické Barbican Conservatory za účasti Marie Chatardové, velvyslankyně České republiky ve Velké Británii, Jana Kasla, prezidenta České komory architektů, Anye Sizer, mluvčí londýnské čtvrti Hackney a radní pro Hoxton East a Shoreditch, a amerického kritika architektury Aarona Betského.