Vyhrát první místo v architektonické soutěži lze i v karanténě

Oproti minulým ročníkům, kdy měli studenti navrhnout v Praze například rozhlednu, výstavní síň nebo zajímavou stavbu na neobvyklém místě, bylo pro soutěžící konkrétní zadání možná i trochu překvapivé. Studenti se museli vyrovnat jak s danými podmínkami, tak také s tím, že jim tentokrát, s ohledem na pandemii, většinou chyběla možnost konzultace s pedagogy.

1. místo: Pavla Hanousková, Ondřej Čeliš, Fakulta stavební ČVUT.

A zvládli to. Vítězi 13. ročníku soutěže se stali Pavla Hanousková a Ondřej Čeliš, studenti druhého ročníku magisterského studia Fakulty stavební ČVUT. Odborná porota se pro jejich návrh rozhodla jednomyslně.

Od společnosti Central Group získali odměnu 100 tisíc korun, velmi si však cení i druhé části odměny, a to možnosti stáže v ateliéru architekta Pavla Hniličky. Zde dokonce došlo díky iniciativě zadavatele soutěže a vstřícnosti architekta Hniličky k drobné výjimce v pravidlech, v nichž se totiž uvádí, že v případě vítězství týmu se stáže může zúčastnit pouze jeden zástupce. V tomto případě dostali tuto možnost oba autoři.

„Byla to první soutěž, kterou jsme měli bez konzultace s profesorem nebo učitelem. Tak jsem na nás dva docela pyšná, že se nám to povedlo. V první chvíli jsem tomu vůbec nevěřila,“ popsala dojmy z vítězství Pavla Hanousková. „Stáž u architekta Hniličky nás velmi potěšila, hlavně, že tam můžeme jít oba. To jsme moc rádi a těšíme se, co nás tam bude čekat,“ dodal Ondřej Čeliš.

A hodnocení poroty? „Autoři zpracovávají zadanou osnovu kultivovanou formou, kdy každému domu dává do vínku jednoduchý obrazec (kruh nebo čtverec), který se stává pro každý z pěti domů hlavním znějícím akordem. Fasády jsou členěny za pomoci ušlechtilých a ‚nepředvádivých‘ materiálů, jako jsou copilit, sklo a kov,“ zhodnotila jejich návrh porota v čele s architektem Zdeňkem Lukešem. Porotu zaujalo i to, že se vítězné duo věnovalo také půdorysům, kam zakreslilo i nábytek.

Druhé místo a odměnu 50 tisíc korun získali Laura Izabela Lukáčová a Miroslav Slezák z Fakulty architektury ČVUT, třetí místo a prémie 25 tisíc korun patří Matouši Pluhařovi a Ondřeji Pecháčkovi, také z Fakulty architektury ČVUT.

Konkrétní předloha

Oproti minulým ročníkům letos studenti pracovali na části skutečně připravovaného projektu v Praze. Měli navrhnout vzhled pěti sekcí bytového domu na náměstí rezidenční čtvrti v místě současného areálu Westpoint v Praze 6, kde Central Group plánuje vybudovat unikátní projekt s více než dvěma tisíci byty a řadou obchodů, služeb, restaurací i kaváren.

2. místo: Laura Izabela Lukáčová a Miroslav Slezák, Fakulta architektury ČVUT - u návrhu porota ocenila to, že autoři se pokusili jít trochu proti zadání a „osvěžili“ dva nárožní domy.

Pro dané území již zpracoval urbanisticko-architektonickou koncepci nové čtvrti Ateliér Jakub Cigler Architekti. Objemy a výšky bytových domů byly pro soutěžící tak už dané a nebylo možné je výrazně měnit.

Respektovat museli účastníci soutěže i dispozice domů a skladbu bytových jednotek, která odpovídá požadovanému obchodnímu modelu investora, měnit je mohli jen minimálně, a to tvarováním fasády.

V zadání soutěže zaznělo, že pokud návrhy studentské soutěže investora zaujmou, otevře se prostor pro jednání o další možné spolupráci nebo dokonce využití architektonického řešení v nové čtvrti.

A jak se s tím vypořádali vítězové? „Bylo to docela obtížné, na projektu jsme mohli spolupracovat kvůli karanténě jen online. Osm dní jsme pracovali snad 12 hodin denně, pak jsme pokračovali ještě několik dní,“ popisuje Pavla Hanousková.

3. místo: Matouš Pluhař a Ondřej Pecháček, Fakulta architektury ČVUT. Hodnocení poroty: řešení zaujme při bližším pohledu propracovaností detailů a péčí věnovanou i drobným prvkům.

S Ondřejem Čelišem se výborně doplňují: Pavla preferuje menší projekty nebo návrhy rodinných domů, Ondřeje lákají spíše bytové domy a větší projekty. S návrhem bytového domu se setkali již během studia na škole, což jim velmi pomohlo, protože se museli seznámit i s takovými „detaily“, jako jsou třeba požární předpisy a podobně.

„Jsme v posledním ročníku studia, proto jsme si řekli, že máme poslední možnost si vyzkoušet studentskou soutěž. Z vítězství máme velkou radost. Po škole si chceme založit vlastní ateliér, zkušenosti ze soutěže i stáže jsou proto pro nás velmi důležité,“ dodává Pavla Hanousková.

I díky vítězství v soutěži už získali svůj první „opravdový“ projekt, a tak lze jen doufat, že budou stejně úspěšní jako architekt Ondřej Chybík, který v soutěži společnosti Central Group zvítězil před deseti lety a dnes společně s architektem Michalem Krištofem vede jeden z nejúspěšnějších tuzemských ateliérů.

„Nás vlastně soutěžení na škole motivovalo k tomu, abychom soutěžili potom i ve smyslu opravdových ‚dospěláckých‘ architektonických soutěží, kterých děláme ročně v ateliéru třeba deset. Takže soutěžení je jednoznačně ozdravná činnost, která k architektuře patří,“ říká Ondřej Chybík.

Porota musela při hodnocení dodržet všechny hygienické předpisy. Zleva David Vávra, Adam Gebrian, Ondřej Chybík a Zdeněk Lukeš.