Stavba filharmonie změní celé Holešovice, zvládli ji i studenti

Ateliér Bjarke Ingels Group Studio založil v roce 2006 Bjarke Bundgaard Ingels (*1974). Skupina patří ke světové špičce, tomu odpovídá řada ocenění i realizovaných velkých staveb. Má pobočky v Kodani, Londýně, New Yorku, Barceloně a Šen-čenu. Vedle architektů v něm pracují i designéři nebo teoretici, kteří se zabývají architekturou, urbanismem, výzkumem a vývojem budov. BIG má dnes kolem 400 zaměstnanců. Ve své práci využívají průkopnické technologie, často popírají tradiční konvence, typickým příkladem je Amager Bakke, moderní spalovna odpadů v Kodani, která funguje zároveň jako lyžařská sjezdovka a zájemcům nabízí i lezeckou stěnu, LEGO House v dánském městě Billund připomínají kostičky známé stavebnice nebo budova Méca (Maison de l’Économie Créative et de la Culture en Nouvelle-Aquitaine) ve francouzském Bordeaux. Z jejich projektů je velmi známý například obytný komplex 8 House, VIA 57 West na Manhattanu, sídlo Google North Bayshore (navržené společně s Thomasem Heatherwickem) či park Superkilen. V New Yorku kromě projektu VIA 57 West BIG vyhrál i soutěž o návrh po hurikánu Sandy na zlepšení odolnosti Manhattanu proti povodním. Bjarke Ingels začínal svou kariéru u Rema Koolhaase v Kanceláři pro metropolitní architekturu v Rotterdamu. V roce 2001 se vrátil do Kodaně, kde společně s belgickým kolegou z OMA Julienem de Smedtem založili architektonickou kancelář PLOT. Po úspěchu domů VM v Ørestadu v Kodani, kde se inspirovali Le Corbusierovým konceptem Unité d’Habitation a navrhli dva obytné bloky ve tvaru písmen V a M (při pohledu z oblohy), se definitivně etabloval mezi světovou špičku. V roce 2011 vyhlásil The Wall Street Journal Ingelse inovátorem roku v oblasti architektury a v roce 2016 ho časopis Time zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí. Vítěz mezinárodní soutěže na projekt Vltavské filharmonie – studio Bjarke Ingels Group, interiér