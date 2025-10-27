Tradiční střešní taška dál vítězí. Skvěle si totiž rozumí s fotovoltaikou

Advertorial   0:01 – ADVERTORIAL
Sázka na klasiku stále převládá. Pokud si Češi staví či rekonstruují střechu nad hlavou, v polovině případů sáhnou po léty osvědčených střešních taškách. Jedním z důvodů je i skutečnost, že právě taková střecha je ideální na dodatečnou instalaci fotovoltaiky.
Tradiční střešní tašky jsou vhodné pro kombinaci s fotovoltaikou

Tradiční střešní tašky jsou vhodné pro kombinaci s fotovoltaikou | foto: KM Beta

Tradiční střešní tašky jsou vhodné pro kombinaci s fotovoltaikou
Tradiční střešní tašky jsou vhodné pro kombinaci s fotovoltaikou
Tradiční střešní tašky jsou vhodné pro kombinaci s fotovoltaikou
Tradiční střešní tašky jsou vhodné pro kombinaci s fotovoltaikou
6 fotografií

Není na tom rozhodně nic staromódního. Podle aktuálního výzkumu agentury Ipsos pro Alianci taškových střech by si na střechu svého domu hned polovina respondentů vybrala střešní tašky. Plechovou krytinu by zvolil jen každý pátý.

Lidé u pálených a betonových tašek oceňují hlavně dlouhou životnost, odolnost, kvalitu a vzhled. Při výběru střešní krytiny hraje dále – vedle zmíněných požadavků – rozhodující roli i doporučení odborníků.

S plechovou krytinou, kterou lidé volí hlavně pro svou cenovou dostupnost, se totiž pojí negativní zkušenosti včetně hluku při dešti, přehřívání v létě nebo nutnosti častější údržby. Výběr plechu je podle průzkumu častěji spíš kompromisním rozhodnutím než cílenou preferencí. I proto tak plech prohrává v konkurenci s klasickými střešními taškami, které raději volí výše zmíněná polovina respondentů. Plech by vybrala jen pětina z nich, zbývající pak plastovou, šindelovou, respektive asfaltovou krytinu pro ploché střechy.

„Střecha se nedělá na pět nebo deset let. Lidé ji berou jako generační investici a očekávají, že jim vydrží desítky let. Právě střešní tašky jim tuto jistotu dávají jak funkčně, tak esteticky,“ komentuje průzkum pro Alianci taškových střech Martin Kašík, majitel realizační firmy Střechy Kašík.

Jeho slova potvrzují i čísla. Hned polovina respondentů totiž požaduje, aby jim střecha vydržela minimálně 40 let bez větších zásahů. Čtvrtina pak očekává alespoň padesátiletou výdrž.

Slunce mění pravidla hry

Z průzkumu zároveň vyplývá, že pro budoucí stavebníky je stále důležitější i technická připravenost střechy na instalaci fotovoltaických panelů. Téměř dvě třetiny respondentů plánujících stavbu nebo rekonstrukci střechy totiž zvažují využití fotovoltaiky.

Tradiční střešní tašky jsou vhodné pro kombinaci s fotovoltaikou

„Data z průzkumu ukazují, že Češi jsou připraveni investovat do energeticky úsporných řešení na střechách. Za rostoucím zájmem stojí nejen snaha snížit náklady na energie, ale i větší důraz na energetickou soběstačnost domácností,“ říká technický expert Jakub Hemza za Alianci taškových střech. „Aby jim ale solární panely přinášely očekávaný užitek, musí být střecha správně navržena a provedena,“ dodává.

Pro jejich instalaci je totiž podstatný typ a stav střešní krytiny. Některé materiály nejsou pro kotvení panelů ideální. Typickým příkladem je starý vláknocementový eternit, který je křehký, často obsahuje azbest a při montáži hrozí jeho poškození.

Generace panelů nejsou problém

U plechových střešních krytin se fotovoltaika obvykle instaluje přivrtáním nosných prvků, čímž dochází k narušení celistvosti krytiny. Při výměně fotovoltaického systému po ukončení jeho životnosti je navíc často nutné měnit i upevňovací držáky, což vede k dalším otvorům a zvyšuje riziko zatékání.

Naopak skládaná betonová a pálená krytina se instalaci přizpůsobuje lépe a při správném provedení zajišťuje dlouhodobou spolehlivost. Významnou roli hraje i stáří střechy.

Kvalitní skládaná krytina má životnost až osmdesát let, někdy i více, a bez problémů přežije několik generací fotovoltaických panelů. U ostatních typů krytin, které mají zpravidla kratší životnost, je nutné před instalací panelů pečlivě zkontrolovat jejich stav a zvážit případnou výměnu.

Tradiční střešní tašky jsou vhodné pro kombinaci s fotovoltaikou

Pokud je střecha starší a blíží se ke konci své životnosti, hrozí, že bude nutné panely brzy demontovat kvůli opravám, což celý proces prodraží a prodlouží.

U starších domů je navíc nutné ověřit statiku krovu, protože panely váží přibližně osmnáct až dvacet kilogramů na metr čtvereční a zatížení může spolu s konstrukcí dosáhnout dvaceti až pětatřiceti kilogramů na metr čtvereční. U starých nosných konstrukcí, zejména u vazníků, bývá navíc složité provést dodatečné zesílení, a proto je v takových případech statický posudek nezbytný. U plochých střech se může váha zvýšit až na pětačtyřicet kilogramů na metr čtvereční, což může být pro statiku problém.

Pevná půda

Důležitá je také budoucí údržba a možnost bezpečného servisu. Panely je potřeba v průběhu let pravidelně kontrolovat a odstraňovat z nich nečistoty. Aby se k nim technici dostali bez rizika poškození střechy, je nutností stabilní a pevný povrch. Právě skládaná krytina poskytuje díky speciálním doplňkům k práci „pevnou půdu pod nohama“ a umožňuje bezpečný pohyb po střeše, aniž by hrozilo její poškození. Při plánování instalace je proto důležité zohlednit nejen prostor pro manipulaci, ale i to, aby zvolený typ krytiny zvládl dlouhodobě odolat mechanické zátěži spojené s údržbou fotovoltaiky.

„Než se rozhodnete pro instalaci fotovoltaiky, vyplatí se nechat střechu odborně posoudit. Specialista prověří stav konstrukce i vhodnost krytiny a doporučí optimální řešení pro konkrétní dům. Pokud majitelé plánují výměnu střechy nebo novostavbu, je ideální myslet na fotovoltaiku už při návrhu projektu. Díky tomu se lze vyhnout zbytečným dodatečným úpravám a snížit náklady,“ uzavírá Rudolf Prus za Alianci taškových střech.

www.alitas.cz

O PRŮZKUMU
Průzkum byl vypracován v červnu 2025 společností Ipsos na online panelu 1000 lidí. Kvantitativní výzkum byl proveden dotazovací formou CASI na reprezentativním vzorku populace ČR. Zadavatelem je Aliance taškových střech.

Nejčtenější

KVÍZ: Retro poklady, které měli všichni doma. Vzpomenete si?

Vzpomenete si ještě, k čemu sloužil brutar nebo jak voněl Pitralon? Tento retro kvíz vás vezme do obýváků, kuchyní i dětských pokojů, kde kralovaly remosky, vysavače ETA a Igráčci. Tak kolik si toho...

Šéfkuchař Radek Kašpárek bydlí ve stylovém domě v Praze. Kuchyň má dokonalou

Michelinský šéfkuchař a bývalý porotce soutěže MasterChef se usadil v novostavbě na okraji Prahy, kterou si dotvořil k obrazu svému. V interiéru kombinuje strohý styl s mechovou stěnou a záplavou...

Vila v Praze se prodává za 189 milionů. Podívejte se i na další krásky

Unikátní vila v pražské Troji má užitnou plochu velkou 1 157 metrů čtverečních a stojí na pozemku o rozměru 9 555 metrů čtverečních. Výjimečná rezidence je obklopena zelení a nabízí krásný výhled na...

Scenárista kultovních českých filmů našel ráj na Slapech. Díky šťastné náhodě

Poblíž Slap zakotvil scenárista filmů Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách či slavné trilogie Slunce, seno… Petr Markov. S manželkou, oční lékařkou Jitkou tam mají vilu od architekta...

Takový moderní grunt jste ještě neviděli, vyrostl na Ostravsku

„Máme moderní grunt,“ říkají o svém domě sami majitelé. Byť jde o moderní stavbu, zapadla do okolní krajiny a okolní zástavby zcela přirozeně. Kombinuje totiž tradiční vesnickou sedlovou střechu s...

Tradiční střešní taška dál vítězí. Skvěle si totiž rozumí s fotovoltaikou

Advertorial

Sázka na klasiku stále převládá. Pokud si Češi staví či rekonstruují střechu nad hlavou, v polovině případů sáhnou po léty osvědčených střešních taškách. Jedním z důvodů je i skutečnost, že právě...

27. října 2025

Vyúčtování mi dal majitel bytu na kusu papíru. Co dělat, když je vše špatně?

Pronajímatel provedl po skončení nájmu vyúčtování za část roku, během něhož jsem v pronajatém bytě bydlel. Problémem je však to, že jeho vyúčtování je pouze jakýsi výpočet na kusu papíru, bez...

27. října 2025

Chata se špatnou dispozicí má nový interiér i schodiště, majitelé jásají

Chata na ostrově Randøy byla původně pila. Dnes ji vlastní rodina, která si neví rady se špatnou dispozicí stavby. Té dokonce „ublížili“, když si sami postavili schody do patra. Schodiště je...

27. října 2025

Fantastický mikrodům s výhledy na Luganské jezero byl dříve králíkárnou

Dům ve švýcarské obci Aldesago vyvažuje nedostatek prostoru krásnou atmosférou a výhledy. Na 14 metrech čtverečních nabízí jedno překvapení za druhým. A přitom bylo toto příjemné bydlení ještě...

26. října 2025

Dům s kuchyní, kterou by pochválil i Zdeněk Pohlreich, obklopily kaktusy

Některé domy mívají jedinečné detaily, třeba Jack Warner, spolumajitel slavného studia, měl na svém panství největší 35mm projektor. Speciálními prvky konstrukcí se však může pochlubit i dům navržený...

25. října 2025

Rekonstrukce bytu 2+1 v Břevnově: omezený rozpočet architektka zvládla

Ze slunné Itálie se dvojice vrátila do občas podmračeného Česka. A tak není divu, že si přáli proměnit pražský byt 2+1 v cihlovém domě z 50. let, postavený ve stylu socialistického realismu, na...

24. října 2025

Herečka Diane Keatonová se věnovala i rekonstrukci domů, podívejte se

Zemřela jen před pár dny, ale její filmové role v Kmotrovi, Annie Hall nebo komedii Lépe pozdě nežli později ji zaručily „nesmrtelnost“. Méně se ví, že Diane Keatonová vdechla život i několika cenným...

24. října 2025

Mladá rodina našla štěstí v jihočeské vesničce. Dřevostavba jim změnila život

Bydlení v malé jihočeské vesničce, kde je patnáct domů a žije pár desítek lidí, má své kouzlo. Tedy alespoň pro mladou rodinu, která si zde postavila prostornou dřevostavbu. Možná i proto, že z...

23. října 2025

KVÍZ: Retro poklady, které měli všichni doma. Vzpomenete si?

Vzpomenete si ještě, k čemu sloužil brutar nebo jak voněl Pitralon? Tento retro kvíz vás vezme do obýváků, kuchyní i dětských pokojů, kde kralovaly remosky, vysavače ETA a Igráčci. Tak kolik si toho...

vydáno 23. října 2025

Šéfkuchař Radek Kašpárek bydlí ve stylovém domě v Praze. Kuchyň má dokonalou

Michelinský šéfkuchař a bývalý porotce soutěže MasterChef se usadil v novostavbě na okraji Prahy, kterou si dotvořil k obrazu svému. V interiéru kombinuje strohý styl s mechovou stěnou a záplavou...

22. října 2025

Z horkovzdušné fritézy lze dopřát dětem hranolky bez výčitek, šetří i čas

Horkovzdušné fritézy se rychle staly praktickým pomocníkem v českých kuchyních. Jejich hlavní přínos spočívá v možnosti připravit oblíbená jídla mnohem zdravěji a zároveň úsporněji než tradičními...

22. října 2025

Stromy a keře čistí vzduch i v zimě. Ve městech jich ale stále není dost

Ve spolupráci

Zatímco stromy spí, města dýchají dál. Pokud jim dopřejeme víc zeleně, budou dýchat ještě zdravěji. Zejména v tomto období, kdy je ve vzduchu hodně prachu, a hlavně podzimních virů.

21. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.