Není na tom rozhodně nic staromódního. Podle aktuálního výzkumu agentury Ipsos pro Alianci taškových střech by si na střechu svého domu hned polovina respondentů vybrala střešní tašky. Plechovou krytinu by zvolil jen každý pátý.
Lidé u pálených a betonových tašek oceňují hlavně dlouhou životnost, odolnost, kvalitu a vzhled. Při výběru střešní krytiny hraje dále – vedle zmíněných požadavků – rozhodující roli i doporučení odborníků.
S plechovou krytinou, kterou lidé volí hlavně pro svou cenovou dostupnost, se totiž pojí negativní zkušenosti včetně hluku při dešti, přehřívání v létě nebo nutnosti častější údržby. Výběr plechu je podle průzkumu častěji spíš kompromisním rozhodnutím než cílenou preferencí. I proto tak plech prohrává v konkurenci s klasickými střešními taškami, které raději volí výše zmíněná polovina respondentů. Plech by vybrala jen pětina z nich, zbývající pak plastovou, šindelovou, respektive asfaltovou krytinu pro ploché střechy.
„Střecha se nedělá na pět nebo deset let. Lidé ji berou jako generační investici a očekávají, že jim vydrží desítky let. Právě střešní tašky jim tuto jistotu dávají jak funkčně, tak esteticky,“ komentuje průzkum pro Alianci taškových střech Martin Kašík, majitel realizační firmy Střechy Kašík.
Jeho slova potvrzují i čísla. Hned polovina respondentů totiž požaduje, aby jim střecha vydržela minimálně 40 let bez větších zásahů. Čtvrtina pak očekává alespoň padesátiletou výdrž.
Slunce mění pravidla hry
Z průzkumu zároveň vyplývá, že pro budoucí stavebníky je stále důležitější i technická připravenost střechy na instalaci fotovoltaických panelů. Téměř dvě třetiny respondentů plánujících stavbu nebo rekonstrukci střechy totiž zvažují využití fotovoltaiky.
„Data z průzkumu ukazují, že Češi jsou připraveni investovat do energeticky úsporných řešení na střechách. Za rostoucím zájmem stojí nejen snaha snížit náklady na energie, ale i větší důraz na energetickou soběstačnost domácností,“ říká technický expert Jakub Hemza za Alianci taškových střech. „Aby jim ale solární panely přinášely očekávaný užitek, musí být střecha správně navržena a provedena,“ dodává.
Pro jejich instalaci je totiž podstatný typ a stav střešní krytiny. Některé materiály nejsou pro kotvení panelů ideální. Typickým příkladem je starý vláknocementový eternit, který je křehký, často obsahuje azbest a při montáži hrozí jeho poškození.
Generace panelů nejsou problém
U plechových střešních krytin se fotovoltaika obvykle instaluje přivrtáním nosných prvků, čímž dochází k narušení celistvosti krytiny. Při výměně fotovoltaického systému po ukončení jeho životnosti je navíc často nutné měnit i upevňovací držáky, což vede k dalším otvorům a zvyšuje riziko zatékání.
Naopak skládaná betonová a pálená krytina se instalaci přizpůsobuje lépe a při správném provedení zajišťuje dlouhodobou spolehlivost. Významnou roli hraje i stáří střechy.
Kvalitní skládaná krytina má životnost až osmdesát let, někdy i více, a bez problémů přežije několik generací fotovoltaických panelů. U ostatních typů krytin, které mají zpravidla kratší životnost, je nutné před instalací panelů pečlivě zkontrolovat jejich stav a zvážit případnou výměnu.
Pokud je střecha starší a blíží se ke konci své životnosti, hrozí, že bude nutné panely brzy demontovat kvůli opravám, což celý proces prodraží a prodlouží.
U starších domů je navíc nutné ověřit statiku krovu, protože panely váží přibližně osmnáct až dvacet kilogramů na metr čtvereční a zatížení může spolu s konstrukcí dosáhnout dvaceti až pětatřiceti kilogramů na metr čtvereční. U starých nosných konstrukcí, zejména u vazníků, bývá navíc složité provést dodatečné zesílení, a proto je v takových případech statický posudek nezbytný. U plochých střech se může váha zvýšit až na pětačtyřicet kilogramů na metr čtvereční, což může být pro statiku problém.
Pevná půda
Důležitá je také budoucí údržba a možnost bezpečného servisu. Panely je potřeba v průběhu let pravidelně kontrolovat a odstraňovat z nich nečistoty. Aby se k nim technici dostali bez rizika poškození střechy, je nutností stabilní a pevný povrch. Právě skládaná krytina poskytuje díky speciálním doplňkům k práci „pevnou půdu pod nohama“ a umožňuje bezpečný pohyb po střeše, aniž by hrozilo její poškození. Při plánování instalace je proto důležité zohlednit nejen prostor pro manipulaci, ale i to, aby zvolený typ krytiny zvládl dlouhodobě odolat mechanické zátěži spojené s údržbou fotovoltaiky.
„Než se rozhodnete pro instalaci fotovoltaiky, vyplatí se nechat střechu odborně posoudit. Specialista prověří stav konstrukce i vhodnost krytiny a doporučí optimální řešení pro konkrétní dům. Pokud majitelé plánují výměnu střechy nebo novostavbu, je ideální myslet na fotovoltaiku už při návrhu projektu. Díky tomu se lze vyhnout zbytečným dodatečným úpravám a snížit náklady,“ uzavírá Rudolf Prus za Alianci taškových střech.
O PRŮZKUMU
Průzkum byl vypracován v červnu 2025 společností Ipsos na online panelu 1000 lidí. Kvantitativní výzkum byl proveden dotazovací formou CASI na reprezentativním vzorku populace ČR. Zadavatelem je Aliance taškových střech.