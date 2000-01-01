Postavit si luxusní vilu a pokrýt ji rákosem? To zní jako divný nápad. Jenže v Lotyšsku má tato přírodní krytina tradici. Architekti z OAD tu vytvořili dům, který využívá staré stavební postupy, ale nebojí se současného designu. Za jeho nenápadně venkovskou tváří čeká barevné překvapení.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Na poklidném říčním břehu v Berģi, na předměstí lotyšské Rigy, vzniklo neobvyklé bydlení. Dům, který se tváří být zrovna tak rodinnou rezidencí, jako rekreačním objektem. Jeho majitelé totiž žijí v zahraničí.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Majitelé si přáli mít místo, kde budou moci trávit pohodové léto. Odpočívat, a při tom zároveň navazovat kontakt s krajinou a tradicemi své rodné země.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Jezdit sem chtějí hlavně na dovolené. Ale taky nechtějí, aby v době jejich nepřítomnosti dům nějak zahálel. Proto jsou zde rozvedené ty možnosti objekt využít jako rekreační objekt k pronájmu.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Plynou z toho větší rozměry staveb, než by se asi zdálo pro řídce zasídlenou krajinu, která „stojí na vodě“ a „mezi lesy“ zdálo příslušné. Ten dojem nepatřičnosti ale nepřetrvá dlouho.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Dům je v projektové dokumentaci veden pod názvem BPROM. Jeho návrhu se ujala architektka Zane Tetere-Sulce, z dnes už chvalně proslulého lotyšského ateliéru OAD – Open Architecture Design.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
A zmínka o „chvalné proslulosti“ studia není zbytečná a ani reklama. OAD si totiž vystavěli svou reputaci na tom, že do moderní architektury navrací materiály a poetiku lotyšského venkova.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Je to jejich už typický rukopis. Jak vyznává Tetere-Sulce: „Základní otázkou tu bylo, jak přenést lotyšské lidové stavitelství a jeho tradice do architektury 21. století, aniž by výsledkem byla pouhá napodobenina starého venkovského domu.“
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Ne, BPROM na břehu Berģi není malý projekt. Jde o soubor dvou poměrně výrazných samostatných staveb. První je tím rodinným sídlem. Druhé je obydlí, určené spíše pro pobyt hostů. S tím, že podstatnou součástí toho domu pro hosty je i soukromé wellness se saunou.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Sakumprásk obě ty stavby dohromady pokrývají plochu 641 metrů čtverečních. Jen doplníme, je to plocha zastavěná, nikoliv užitná.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Střecha, barva a tvar. Jsou to tři různé podněty, které při pohledu na celý BPROM zaujmou okamžitě a současně. A hned se vynoří zvědavé otázky. Takže čím začít?
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Neobvyklý půdorys hlavní budovy nevznikl jen kvůli zajímavému vzhledu. To dlouhé, mírně zakřivené tělo reaguje na průběh sousední komunikace a říčního břehu. Stavba sleduje přirozené linie pozemku a z různých míst nabízí odlišné pohledy na okolní krajinu.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Architekti se přitom inspirovali tradičními lotyšskými hospodářskými usedlostmi, v nichž obytný dům běžně doplňovaly další samostatné objekty. Takže hlavní rezidenci a domek pro hosty, se saunou, proto uspořádali na společné, mírně zalomené ose.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Tím tradičním uspořádáním na pozemku tak vlastně vznikl další venkovský statek. Je to účelné, protože vytvořili chráněný zahradní prostor orientovaný k jihu, odstíněný od chladných severních větrů a mlhy, stoupající od řeky.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Jestli se díváte na starý lotyšský statek nebo novostavbu? Správnou odpověď vám střecha nenapoví. Nezapře totiž minulost. Mohutné a plynule prohnuté těleso střechy je totiž pokryté rákosovou doškovou střechou.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Ta v dnešní době nezvyklá krytina odkazuje na mnohasetleté tradice baltského venkova. Architekti z NOA si ale jen neradi hrají na nápodobu minulosti. Takže místo historizujícího tvaru ji využili v na míru stavbě ušitému modernímu střihu.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Rákosová střecha zde představuje skutečný stavební materiál, nikoli dekorativní obklad napodobující minulost. Našince by samozřejmě asi zajímalo, k čemu je dnes taková střecha z rákosu dobrá.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Takže? Mezi hlavní přednosti rákosové střechy se počítá, že 30 centimetrů silná vrstva rákosu obsahuje velké množství drobných vzduchových dutin, které zpomalují prostup tepla. Takže mohou významně přispět k tepelné ochraně domu. V létě navíc pomáhá zpomalovat přehřívání podkroví.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Rákosová střecha je až překvapivě odolná vůči dešti. Stébla jsou ukládána hustě, v několika překrývajících se vrstvách a ve směru spádu, takže dešťová voda stéká po jejich povrchu. Silná a členitá vrstva rákosu dokáže tlumit zvuky přicházející zvenčí, zejména hluk deště.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Rákosová střecha má výborné akustické vlastnosti. Přirozeně stárne s objektem. A též se asi dnes hodí zmínit, že rákos je opravdu rychle obnovitelná rostlinná surovina. Je to materiál, kterého vždy budete mít k dispozici dost.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Životnost? Kvalitně provedená rákosová střecha může vydržet přibližně 30–50 let, někdy i déle. Záleží především na kvalitě rákosu, sklonu střechy, místním klimatu, zastínění a pravidelné údržbě. Nejvíce namáhanými místy bývají hřeben, úžlabí a části, kde se dlouho drží vlhkost.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Za neduh by se jistě dalo považovat to, že opravy vyžadují řemeslníky, znalé díla. Najít v Česku někoho, kdo to umí s rákosovým doškem, by byla asi pořádná fuška. V Lotyšsku je to ale mnohem menší problém, řemeslo je tu ještě docela živé.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Pod světlou rákosovou střechou se skrývá fasáda obložená dřevěnými prkny s opalovaným povrchem. Tato úprava vytváří výraznou tmavou kresbu, zvýrazňuje strukturu dřeva.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Že to opalování, karbonizace, zajišťuje přírodní cestu ke konzervaci dřeva, bez zbytečné chemie? To už pro vás nejspíš tajemstvím není. Pro severské regiony je to docela přirozené a současně efektní řešení.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Přestože fasáda na první pohled působí téměř černě, její barevnost není úplně jednolitá. Studio OAD uvádí, že v některých partiích dřevo dostalo také modrý pigment. Proč? To souvisí s jedním z hlavních „motivů“ celého domu BPROM.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Tím motivem je vážka. Ano, přesně ten poletující hmyz s protáhlým tělem, obratní letci i lovci ve světě bezobratlých.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Vážky, coby typičtí obyvatelé říčního prostředí, jsou tou hlavní inspirací domu. Je v tom křehkost, elegance, odolnost a přizpůsobivost prostředí.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Architekti se inspirovali proměnlivými odstíny křídel vážek, jejichž lesk a průsvitnost se snažili připomenout, v exteriéru i uvnitř domu, pomocí barev, textilií a skleněných prvků.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Takže zatímco exteriér je spíše zdrženlivý a využívá především přírodní materiály, interiér už do vstupu překvapuje intenzivní modrou a fialovou.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Při navrhování vnějšího vzhledu si architekti stanovili omezení: pracovat především se trojicí materiálů: rákosem, dřevem a kovem. Jejich odlišná struktura, barva a způsob stárnutí dávají domu BPROM charakter, takže nepotřebuje množství dalších ozdob ani složitých fasádních detailů.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Zevnitř si už dovolili širší materiálovou paletu, ale barevné vyznění blízké křídlům vážek ale ponechali. Tenhle dům hraje v odstínech modré. Od té nebeské až po tmavé tóny hlubokých lotyšských tůní.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Velké prosklené plochy obracejí obytné místnosti k louce, zahradě a okolní přírodě. Architekti chtěli, aby obyvatelé mohli pozorovat proměny krajiny přímo z interiéru a aby hranice mezi domem a jeho okolím byla co nejméně výrazná.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Jedním z nejzajímavějších architektonických detailů je soustava kruhových oken, která propojuje oba objekty.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Při pohledu z konce hlavní rezidence se otvory přesně překrývají a vytvářejí neobvyklý optický tunel, kterým je vidět až na les za saunovým domkem. Studio OAD tím chtělo zdůraznit vzájemnou provázanost staveb.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Přízemí hlavního domu zabírá velkorysý společenský prostor s kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Na jeho konci se nachází celoprosklená štítová stěna s posuvnými dveřmi, které umožňují otevřít interiér na chráněnou terasu a během teplých dnů propojit každodenní život se zahradou.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Zajímavým prvkem společenské části je výrazný kovový krb, jehož architektonické řešení pokračuje také do venkovního prostoru.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Krb, který „přesahuje“ ven, slouží na venkovní terase jako ohniště. Živel ohně se tak uplatňuje uvnitř i venku a propojuje obě místa určená ke společnému trávení času.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Hlavní obytný prostor sjednocuje tmavě modrý odstín, který se objevuje nejen na vybavení, ale také na vysokém, mírně zakřiveném stropě pod sedlovou střechou.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Stejná barva pokračuje na kuchyňských pracovních plochách a vytváří výrazný celek, v němž jednotlivé části otevřeného přízemí působí jako jeden propojený prostor.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Vedle výrazně modré kuchyně se nachází samostatná přípravna či spíž, pro kterou architekti zvolili mnohem jemnější pastelově šeříkový odstín.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Barevné rozlišení pomáhá oddělit praktické zázemí od reprezentativní obytné části, aniž by bylo nutné narušit otevřený charakter hlavního prostoru.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Významnou roli uvnitř domu BPROM hraje nábytek vyráběný na zakázku. A také pečlivě vybraná umělecká díla a materiály od místních dodavatelů a řemeslníků.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
To už bylo spíš cílem majitelů domu. Chtěli, aby pro ně architekti vytvořili „osobní prostředí, které bude odrážet jejich vkus“. A které nabídne nejen vizuální, ale i hmatový zážitek.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
U schodiště jeden skoro neví, jestli je to další kus nábytku, anebo inovativní spojovací prvek.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Kovové schodiště s průsvitným charakterem umožňuje světlu a pohledům procházet mezi jednotlivými částmi domu. Společně s velkými okny pomáhá zachovat vzdušnost obytného prostoru.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Přestože budova navenek vypadá poměrně uzavřená, chráněná tmavým dřevěným pláštěm a hustou kšticí rákosové střechy, zevnitř je překvapivě vzdušná a světlá.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Zatímco přízemí slouží především společnému životu, menší horní podlaží je určeno klidnějším a soukromějším činnostem.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Nacházejí se zde dvě ložnice a pracovna s modře řešeným stropem, takže dům umožňuje nejen prázdninový odpočinek, ale také práci v prostředí odděleném od hlavní společenské zóny.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Hlavní ložnice je pojata zcela jinak než otevřený obývací pokoj: její hlubší, intimnější prostor má podle architektů připomínat bezpečný úkryt.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Světle fialový strop a průsvitné lněné závěsy ve stejných odstínech vytvářejí měkkou atmosféru a umožňují obyvatelům získat ještě větší pocit soukromí.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Organické křivky nejsou omezeny jen na půdorys domu a jeho rákosovou střechu. Objevují se také v kresbě dřevěného obkladu fasády a v horním podlaží dokonce v podobě podlah, které respektují přirozené zakřivení dřeva.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Architekti nechali ty drobné přírodní nepravidelnosti a barevné odlesky křídel vážek prostoupit celým návrhem domu.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Samostatný wellness domek není jen doplňkem rekreačního části, ale připomíná význam tradiční lotyšské sauny, zvané pirts.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Saunování má v místní kultuře hluboké kořeny a bývá spojováno nejen s očistou těla, ale také s odpočinkem, společnými rituály a obnovou sil.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
V přízemí druhého objektu se nachází společenská místnost s kuchyňským zázemím, sauna a bazének pro ochlazení ve studené vodě, zatímco nahoře je samostatná ložnice pro hosty s přístupem na terasu.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Kruhově řešené posezení přirozeně obrací návštěvníky k sobě a skryté osvětlení podporuje klidnou atmosféru určenou k odpočinku.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
Saunový prostor se otevírá výhledem do zahrady inspirované japonskou estetikou, kterou majitelé sami pečlivě udržují. Její klidnou kompozici doplňuje vodní prvek s přepadem, takže se zde propojuje zvuk vody, zeleň a saunovací rituál.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs
BPROM House tak naplňuje původní záměr majitelů i architektů z OAD: nabídnout rodině místo, kde se současné pohodlí přirozeně potkává s krajinou a tradicemi Lotyšska.
Autor: OAD/ Alvis Rozenbergs