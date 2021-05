Vymysleli designové stoly ze starých parket, každý tak má svůj příběh

Spojit design a upcyklaci v neotřelý projekt se podařilo dvěma mladým mužům, Jaroslavu Kruckému a Janu Stárovi. Společně vytvořili značku Duradero, za níž se skrývá výroba designových stolů, lavic či hodin z historických parket.

Detail na malý stolek z řady Vaso: parkety jsou uchované pod sklem jako v muzeu. V tomto případě jde o materiál Roudnice 1850, přibližně 170 let staré parkety ze židovské koželužny v Roudnici nad Labem.

Příběh parketových stolů se začal psát už začátkem roku 2018, kdy se v hlavně Jaroslava Kruckého zrodil nápad přeměňovat staré, ale skvělé dřevo v něco nového.

V realitu jej pak zanedlouho proměnil společně s precizním truhlářem Janem Stárou, který myšlence dodal technologický postup a kvalitní zpracování.

Dvojice používá pro výrobu stolů parkety z historických domů z celé republiky. Jsou třeba i víc než 150 let staré a nesou vždy zajímavý příběh.

„Například po kazetových parketách z poloviny devatenáctého století chodil olympionik Kurt Epstein, který přežil dva koncentrační tábory. Parkety pocházejí ze staré židovské koželužny a pořád jsou v rozumném stavu. Jsme rádi, že jsme je zachránili a můžeme jim dát nový smysl. Bez nás by skončily na smetišti,“ říká Jaroslav Krucký.

Pozn.: Kurt Epstein (1904 až 1971) vstoupil v roce 1924 do československé armády, reprezentoval Československo na dvou olympiádech ve vodním pólu (1928 a 1936), přežil Terezín i Osvětim jako jediný z rodiny. Po roce 1948 emigroval do USA do New Yorku. Zde byl odmínut jako trenér vodního póla, protože klub nepřijímal Židy.

Parkety jako nadčasový materiál

Parkety se ukázaly jako ideální materiál především kvůli tomu, že spojují dohromady možnost upcyklace, kvalitu tvrdého dřeva a navíc jsou nositeli bohatých příběhů, které do nich v podobě šrámů zapisovali jejich obyvatelé desítky let. A nyní je další desítky let ponesou v podobě nádherných stolových desek.

„Parkety se zajímavou historií a příběhy hledáme po celé republice. Poté je přetváříme na designové stoly, které budou stejně jako původní parkety sloužit několika generacím. Starý materiál dostáváme na ‚vyšší úroveň‘, konkrétně o sedmdesát pět centimetrů výš, na hranu stolové desky,“ usmívá se truhlář Stára.

K parketám jsou pak potřeba ještě rámy a podnože stolu. Ty značka Duradero aktuálně nabízí ve čtyřech různých designových řadách, které se liší materiály i zpracováním. Každá řada stolů je exkluzivní a počtem dost limitovaná. Zákazník má tak jistotu, že podobných stolů je na světě minimum a stejný nebude žádný.

Každý stůl je osazen speciálním štítkem, kde je napsáno kdy, kým a z jakého materiálu byl vyrobený. Načtením QR kódu se pak zákazníci dostanou přímo na příběh parket jejich stolu.