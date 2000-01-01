náhledy
Na velikosti prý zase tolik nesejde, když nechybí dobré nápady. A těmi rodinný dům Puerto rozhodně oplývá. Vyrostl v mexickém městě Progreso na úzké parcele široké pouhých pět metrů. A přesto je nabitý světlem a energií.
Autor: Paulina Góngora
Úzká a podlouhlá parcela stojí v poměrně zahuštěné oblasti. Co se s tím asi tak dá dělat? Vzhledem k tomu, že šlo do budoucna o velmi perspektivní lokalitu, přístavní zónu města Progeso v pro turisty oblíbeném mexickém Yucatánu, hledala se tu netradiční řešení.
Pět metrů na šířku, sedmnáct metrů délky. To zkrátka není mnoho. Ale je tu krásně. Návrhu domu se ujali architekti z ateliéru TACO (Taller de Arquitectura Contextual) pod vedením Carlose Patróna Ibarry.
Skromný prostor zužitkovali rafinovaně, ukázali, že i na úzké parcele může vyrůst sympatický dům. Jde o kompaktní dvouúrovňové obydlí, které má 95 metrů čtverečních užitné plochy.
Architekti z TACO využili pro stavbu to, co se přirozeně nabízelo. Například stávající zdi sousedních objektů. A také historickou starou vstupní bránu. Tu brali jako symbolickou konstrukční součást.
Dům, vtlačený mezi sousední stavby, je přitom rozdělen do dvou samostatných modulů. Jeden zabírá přízemní část, druhý je v horním podlaží. Propojené jsou vertikálním schodištěm a každý vlastně může být využíván samostatně.
To umožňuje přizpůsobit celý interiér různým způsobům fungování. Obytné jednotky mohou koexistovat vedle sebe (tedy spíš nad sebou), ale také se mohou sloučit v jeden větší prostor. Pokud turisté hledají ubytování, základnu pro pobyt na magickém Yucatánu, tady ji naleznou.
Vstupní koridor je navržen jako úzký pěší průchod vedoucí k atriu, z něhož se otevírají dveře do přízemní jednotky, přístup ke schodišti a údržbovému prostoru. Vstupní a servisní části jsou tedy oddělené od vlastních „domácností“.
Obytný modul v přízemí pak plynule navazuje na soukromou zahradu. Endemickou vegetaci doprovází bazén. Snad pro ty, kterým se nechce vážit cestu až k moři. Vzduch je tu prosycen solí. Voní pohodou a dobrodružstvím.
Ani obyvatelé druhého podlaží nebudou o blízkost bazénu ochuzeni. Mají svůj vlastní. Na širší terase, která se otevírá směrem k moři a pobřežní promenádě. Velké okno a terasa zajišťují panoramatický výhled.
Hranice mezi exteriérem a interiérem tu nejsou pevné, prolínají se. Do místností pronikají stopy starého zdiva, torza stavby, která tu kdysi stála. Minulost je tu tak stále svým způsobem přítomná a hmatatelná.
Materiálová paleta projektu kombinuje historické zdivo a starý kámen. A doplňuje je o betonové podlahy s vkládanými lasturami. Pískově pigmentovaný štuk, tvrdé a vlhku odolné dřevo, oxidovanou ocel. Industriální tradice se tu pojí s estetikou přístavu.
Interiéry obytných jednotek jsou orientován směrem k pobřeží, s velkým oknem a balkonem, které maximalizují výhled. A protože jsou svými objemy proti sobě poposunuté, jedna druhé nestíní. Dům Puerto je řešen podobně, jako dvě pootevřené krabičky sirek postavené na sebe.
Vybavení pokojů odráží určitou jednoduchost. Je střídmé na pohled, ale promyšlené a funkční. Architekti záměrně pracovali s minimem nábytku, aby dům více promlouval svým prostorem. Tím se jim podařilo chytře zastřít, že tu vlastně moc místa není.
S místem pomáhá šetřit i to, že každý kus nábytku je navržen přímo na míru prostoru. Vestavěné lavice, police a postele jsou vyrobené z místního cedrového dřeva, které přirozeně odolává vlhkosti a soli z mořského vzduchu.
Textilie jsou z přírodních vláken, opakuje se tu motiv přírodních materiálů. Nechybí bavlna, len, juta. Vše je vedeno v neutrálních tónech. V každém pokoji se objevuje i nějaký drobný prvek připomínající blízkost přístavu. Například hák z oceli, tkaný provaz či detail v oxidované mědi.
Osvětlení je řešené decentně: místo klasických svítidel zde převládají nepřímé LED lišty a keramické lampy, které vytvářejí měkké světlo. Není nepodobné západu slunce nad mořem, líně se táhne dál do místností. Vytváří tím velmi příjemnou nerušivou atmosféru.
Horní ložnice má přímý vstup na terasu a je zařízena jako otevřený, klidný prostor s integrovaným pracovním koutem. Spodní jednotka působí více obytně – má malou kuchyňku, jídelní kout a přímé propojení se zahradou a bazénem.
Dům Puerto zřetelně vybočuje z norem. Celkově nepůsobí luxusně, alespoň tedy ne v klasickém slova smyslu. Ale spíše autenticky a přirozeně. „Chtěli jste bydlet u moře, a tady to máte,“ říká svým hostům.
Večer můžete usednout na střešní terase a pozorovat světla majáku, ruch na promenádě i pohyb lodí v přístavu. Dům Puerto není jako klasický hotel a není podobný ani běžným bytům určeným ke krátkodobému pronájmu. Interpretuje podmínky lokality a stavební tradici moderním jazykem.
