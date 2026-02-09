|
Parcela široká 5 metrů? Dům je důkazem, že se úzkých pozemků nemusíte bát
K myslivně nebyly klíče, tak vlezli dovnitř oknem. Konečně našli tu pravou
Do Jeseníků jsme s manželem jezdili řadu let. Nejprve sami, později i s dětmi. Milujeme hory a kouzlo starých chalup. Často jsme si říkali, že jednou bychom takovou chtěli. Postupem času jsem začala...
Postavili si moderní roubenku. Bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké mohli udělat
Olda s Petrou žili s dětmi v prostorném bytě, kde jim nic zásadního nechybělo. Snad jen klid venkova a vlastní zahrada. Pozemek v nedaleké vesnici sice měli, ale jezdili tam jen otrhat švestky. Navíc...
Vila v Praze vzdává hold funkcionalismu, vzala si z něj to nejlepší
Respekt k charakteru dané vilové čtvrti, to je novostavba v Praze 6, která byla postavena na místě původního domu. Ten byl už ve špatném technickém stavu a svým dispozičním řešením nevyhovoval...
Skvělý dům ve tvaru kostky šetří energii, má dokonce i zahradu na střeše
Někdy je všechno jinak. Nejdříve investoři čekali, až bude mít studio luni čas na jejich zakázku. Jenže krátce po dokončení domu se rozhodli z osobních důvodů z Prahy odstěhovat a nadstandardní...
Poruba není jen sídliště. Socialistický realismus tu dostal velkolepou podobu
Na zelené louce kus od Ostravy vzniklo v polovině minulého století sídliště pro více než 60 000 obyvatel. Poruba měla zprvu staré město nahradit, stala se ale jeho součástí. Dnes jde o jednu z...
Dům jako ze Star Wars. Pod drsnou slupkou ukrývá interiér, který vyrazí dech
Odlehlý pouštní úkryt na pozemku rozloze dvou hektarů v Novém Mexiku láká milovníky luxusu a bizarní architektury, kteří chtějí uniknout civilizaci. The Dreaming Dome je nyní na prodej za 1,59...
Pro panelákový byt v Praze se stala inspirací jachta. Z podlahy je paluba
Byt v panelovém domě má krásný výhled. Z oken lze sledovat i čilý ruch v okolí. „Tyto podněty jsme si od klienta přenesli do jachtařského světa plného výhledů na obzor, modrého moře všude okolo a...
Na velikosti prý zase tolik nesejde, když nechybí dobré nápady. A těmi rodinný dům Puerto rozhodně oplývá. Vyrostl v mexickém městě Progreso na úzké parcele široké pouhých pět metrů. A přesto je...
Firma vzala peníze a zmizela. Moniku s Petrem problémy na stavbě nezastavily
Čtyři roky v Norsku jim změnily život. Petr s Monikou a jejich dvě děti tam propadli kouzlu místních chat a rozhodli se, že v Česku už do bytu nepůjdou, ale že si pořídí vlastní dům. Těžkosti...
Chata po dědečkovi se proměnila v bílou krásku s luxusní kuchyní i terasou
Díky, dědo! To by mohli pravidelně opakovat bratři, kteří zdědili chatu z roku 1949. Postavil ji jejich dědeček a oni oba dva zde trávili každé prázdniny několik týdnů. O chatu se pečlivě starají, je...
Filmy v LA se začaly natáčet ve stodolách a skladech. Podívejte se
První filmová studia vznikala v Los Angeles v přestavěných stodolách a skladech. Začátky ovlivňovala malá citlivost filmové suroviny, proto mělo přednost natáčení pod širým nebem. Teprve časem...
Soused si na terasu dal káď na otužování, která váží 650 kilo. Máme obavy, že se zřítí
Bydlím v bytovém domě, každý byt má buď balkon, lodžii, někteří i terasu. Soused s terasou si na ni umístil ochlazovací káď. Věnuje se populárnímu otužování. Ochlazovací káď, která je naplněná vodou...
Prodej pozemky pro bydlení, 1 555 m2 - Tři Dvory u Litovle
Litovel - Tři Dvory, okres Olomouc
2 100 000 Kč
Pod klasickou sedlovou střechou domu se skrývá záplava travertinu
Rezidence Westminster v torontské čtvrti High Park-Swansea je moderní reinterpretací tradičních edwardiánských domů se sedlovou střechou. Studio Batay-Csorba Architects vytvořilo i působivý interiér,...
Cílí na nejkomplikovanější místo v Česku. Architekt o budově Vltavské filharmonie
Do Kodaně odešel původně na tříměsíční stáž – vyzkoušet si, jaké je dělat architekturu ve světoznámém studiu. A už tam zůstal. Architekt Jan Magasanik má Dánsko za svůj druhý domov, ve studiu Bjarke...