Architektem roku je Stanislav Fiala. Miluje dřevo, kámen i improvizaci

Ing. arch. Stanislav Fiala 15. 3. 1962 Most Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze (1985), absolvoval postgraduální studium na Škole architektury AVU v Praze. V letech 1986–99 spolupracoval s Martinem Rajnišem, Tomášem Prouzou a Jaroslavem Zimou v architektonické kanceláři D. A. Studio. od roku 2009 je jednatelem společnosti Fiala+Nemec. V roce 1999 s dvěma posledně jmenovanými zakládá ateliér D3A.

Mezi jeho nejznámější realizace patří kancelářská budova MUZO v Praze Strašnicích, továrna a vzorkovna firmy Sipral a továrna Fastherm (obojí v Praze), areál Podzimek a synové v Třešti, nebo sídlo firmy a showroom mminteriéru v Luhačovicích, rodinný dům ve Zdiměřicích a celá řada dalších budov včetně staveb v Karibiku. Kancelářská budova MUZO se stala Stavbou roku 2000, byla vybrána do finále evropské soutěže Mies van der Rohe Award (2001) a publikována v Atlasu současné světové architektury (2005, Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture). Továrně Sipral udělil primátor Prahy titul Stavba desetiletí 1990 až 2000. Rodinný dům ve Zdiměřicích ocenila mezinárodní porota cenou Grand Prix architektů 2009.