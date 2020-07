Zařízení bytu pro mladý pár zvládla architektka i s omezeným rozpočtem

„Naštěstí se na mě klienti obrátili s dostatečným předstihem, a tak jsme měli čas si promyslet veškeré změny a dispoziční úpravy včetně nového řešení hygienického zázemí bytu. Požadované úpravy jsme následně zadali stavbě formou klientských změn,“ popisuje architektka Tereza Janků.

I vzhledem ke dvěma psím spolubydlícím byla snaha vytvořit byt s praktickým a snadno udržovatelným vybavením.

Po předání bytu s plochou 81,5 m2 tak mohli rovnou přijít na řadu truhláři s veškerým nábytkem na míru, dodávka osvětlení i kusových nábytkových prvků.

Projekt přihlásila autorka do soutěže Interiér roku 2019 v kategorii Soukromý interiér – novostavba. Uzávěrka soutěže byla 20. února. Vyhlášení výsledků se kvůli koronaviru uskuteční netradičně až 22. září na mezinárodním kongresu o bydlení, architektuře a designu Living Forum v Centru současného umění DOX.

Prostor na prvním místě

Na dnešní poměry je byt celkem prostorný a velikost místností dostatečná. K bytu patří i předzahrádka přístupná z obývacího pokoje. Nepřítomnost komory nahrazuje obrovská vestavná skříň rozčleněná uprostřed nikou na sezení ve vstupní chodbě, navíc má byt sklep v rámci podzemních garáží.

Ze vstupní chodby mají majitelé vstup jednak do čtvercového obývacího pokoje s plochou 31,5 m2, ale také na samostatné WC. „Nakonec jsme po mnoha zvažovaných variantách zvolili uspořádání s kuchyňským ostrůvkem s navazujícím jídelním stolem. Z obývacího pokoje se pak přes malou chodbičku vstupuje do obou ložnic s plochou 13 a 15,5 m2 a do koupelny,“ doplňuje Tereza Janků.

Jejím záměrem bylo vytvořit mladistvý a originální domov s industriálními a skandinávskými prvky v rozumné cenové hladině. Velkou pozornost věnovala architektka detailům: za povšimnutí stojí třeba použití tří různých typů bílé mozaiky, jejíž geometrická hra je zvýrazněna spárováním v antracitové barvě.

Dále použila dekor betonu jak na dlažbě, tak v podobě stěrky na desce jídelního stolu, který nechala vyrobit na zakázku společně s kuchyní a ostatním vestavným nábytkem v bytě.

Ten je v kombinaci bílého a dubového laminátu, světle cementově šedou obývací stěnu oživuje otevřený dřevěný policový systém. Interiér je pak dovybaven zajímavým kusovým nábytkem a černými i měděnými svítidly.