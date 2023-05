Uprostřed domu mají patio se vzrostlým stromem, všude je tak světlo

„Původní dům jsme nechtěli celý zbourat, chtěli jsme být udržitelní a využít jeho některé nosné konstrukce. Navrhli jsme kompletně nový dům a původní nosné konstrukce jsme do návrhu zapojili,“ vysvětluje architektka Magdalena Rochová.

Lokalita, ve které najdete pozemek s domem, tvoří okraj vilové čtvrti sousedící s parkem. Parcela je situována v úpatí kopce, kdy přední část pozemku leží v rovině a zadní část v příkrém kopci. „Dům jsme zapustili ze zadní a boční části do svahu, díky terénu jsme jej mohli otevřít směrem do zahrady a do parku,“ popisuje architektka Rochová.

Její studio se postaralo nejen o stavbu, ale také o interiér. A právě ten ateliér přihlásil do soutěže Interiér roku 2022 v kategorii Novostavba. Za svůj projekt získal cenu Interiér roku Kronospan (cena generálního partnera).

Porota ocenila zejména rafinovanou kombinaci povrchových materiálů, jejichž zemité barvy nezahlcují, ale naopak jemně podtrhují vzdušný a velkoryse prosvětlený prostor. Dále vyzdvihla využití nosných konstrukcí původní stavby a citlivé propojení interiéru s exteriérem.

Výhledy do zeleně

„Dům jsme orientovali hlavními fasádami na jih do parku a do vlastní zahrady s překrásnými výhledy z obou pater do zeleně. Navrhli jsme obdélníkovou přízemní hmotu, kterou jsme posadili k uliční čáře a vytvořili jsme jasné napojení domu na komunikaci. Do centrální části jsme vsadili venkovní patio se stromem, které dům odlehčuje,“ popisuje dům autorka.

Na přízemní část je posazena hmota prvního patra, vykonzolovaná do zahrady, naopak směrem do ulice je zasunuta do zadní části za atrium. Pohledy ven zintimňuje zelená střecha se stromy nad přízemím.

Předností domů jsou jasné průhledy a výhledy domem do zeleně vlastní zahrady, atria a okolního parku. Na vstupní halu navazuje venkovní atrium, které prosvětluje centrální část domu. Z tohoto centrálního bodu celé dispozice jsou vstupy do obývací části s kuchyní a jídelnou, dále na schodiště do prvního patra i do dalších částí v přízemí, jako je sauna, pracovna, WC, garáž a technické zázemí domu.

V prvním patře jsou situovány ložnice, pracovna a koupelny. V obou patrech se dům svým prosklením se subtilními rámy široce otevírá do zahrady.

Nadčasové materiály

Pokud jde o materiálové řešení, pak se v domě uplatnila kombinace lité polyuretanové stěrky na podlahách, dubové dýhy a masivního dřeva na svislých plochách parapetů, dveří, stěn, komod a na schodišti. Vestavěné skříně na výšku místností jsou lakované a jsou v nich v přízemí skryty vstupy do místností zázemí domu.

V obytném patře se do interiéru zapojuje měděný a titanový plech a lávový kámen v kuchyni, tyto barvy se pak objevují na dalších částech nábytku v celém prostoru. Hra zemitých tónů barev se v interiéru přízemí objevuje i v dalších prostorách.

V ložnicovém patře byly navrženy místnosti a nábytek v barvách vystihující jejich obyvatele. Celý interiér byl navržený autorsky na míru.

Velkoformátová okna mají subtilní rámy, na tyto rámy pak navazují v interiéru přízemí kovové rámy vnitřních dveří a v prvním patře dřevěné předěly pokojů. Celým domem prochází lineární a bodové osvětlení, které ze stropů přebíhá na stěny. Celý systém osvětlení využívá linky profilů, v obývací a jídelní části jsou do nich vsazena závěsná světla.