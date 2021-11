Dům má spoustu prosklených stěn, přesto nabízí dokonalé soukromí

„Cílem návrhu bylo vytvořit dům, který bude orientovaný do zahrady a bude poskytovat maximum soukromí od ulice i sousedů. Dům, který ve vás zanechá jedinečný dojem svým otevřeným a vzájemně propojeným prostorem. Vzniklo tak organické atrium, které se vlévá do interiéru a vytváří tím koncept puzzle,“ vysvětluje architekt Lazarov ze studia Fandament Architects.

Celý interiér kombinuje přírodní travertin, dřevo ve výrazném odstínu a jednolitou světlou podlahu.

Tvarování atria a vhodné umístění otvorů ve střeše a střešních světlíků pak vnáší do interiéru jihozápadní odpolední slunce, které by se do domu vzhledem k omezující orientaci pozemku nikdy nedostalo. Díky tomu mohl vzniknout prosvětlený obytný prostor s výhledem do zahrady a dále do lesa.

Projekt přihlásil autor do soutěže Interiér roku 2020 v kategorii Soukromý interiér – Novostavba.

Na přání majitelů není zveřejněn půdorys.

I spousta skla může zaručit soukromí

Oblé formy uvnitř domu kontrastují s jeho elementárním pravoúhlým vnějším objemem i dojmem, který tvoří z ulice. Na exkluzivním pozemku s lesem v pozadí vyrostla elegantní vila, jedinečná vnitřním prostorem, avšak pokorná a nenápadná zvenčí.

„Celý interiér kombinuje přírodní travertin, dřevo ve výrazném odstínu a jednolitou světlou podlahu. Tento koncept doplňují prvky v šedých a černých tónech. Dům je vnitřně členěn na tři dispoziční celky, které zároveň tvoří v interiéru samostatné materiálově a hmotově rozlišené bloky rozmístěné okolo atria,“ popisuje architekt Lazarov.

První blok je ryze privátní, jsou v něm pokoje a ložnice rodičů. Další blok představuje technické zázemí s garáží. Třetím blokem je pak samotný společenský prostor. Tento blok „perforuje“ malé atrium vedle kuchyně, které interiér prosvětluje letním západním sluncem.

Tyto bloky vymezují vnitřní prostor domu: atrium, komunikační křivku okolo něj, a zejména velkorysý obytný prostor, který je od atria oddělený pouze krbem s cortenovým obkladem přímo ve středu domu.

Obytný prostor je specifický nejen svým tvarem, ale i uspořádáním sedací soupravy orientované na dvě strany, ke krbu a atriu, a pak k TV stěně a zahradě. Mezi obývacím pokojem, atriem a zahradou je venkovní krytá terasa s možností posezení, odkud lze vstoupit rovnou do sauny.

Nový ročník i kategorie

Interiér roku vstupuje už do sedmého ročníku, architekti a interiéroví designéři se mohou hlásit už od 15. 11. 2021. Na základě ohlasů architektů, interiérových designérů, členů poroty, ale i přání fanoušků na sociálních sítích, se pořadatelé rozhodli rozšířit soutěž o kategorii Soukromý interiér – Nízkonákladové bydlení.

Ke kulatému stolu použil architekt Lazarov židlová křesla Split, která pro TON navrhl světově proslulý designér Arik Levy.

„Nemá smysl v jedné kategorii stavět proti sobě vilu a startovací bydlení mladého páru, protože u obou typů si architekt nebo designér klade docela jiné otázky,“ vysvětluje ředitel a zakladatel soutěže Interiér roku Petr Tschakert.

Autoři z ČR i SR mohou přihlašovat už od 15. listopadu interiéry, které vznikly v průběhu roku 2021. Uzávěrka soutěže je 28. února 2022, vítězové budou vyhlášeni jako vždy v závěru kongresu o bydlení, designu a architektuře Living Forum v pražském Centru současného umění DOX, a to 26. dubna 2022.