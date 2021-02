Ideální souhra s architektem. Dům uprostřed přírody je moderním skvostem

„Pro každou místnost je komponován jedinečný výhled, který architektura pouze rámuje. Nikdy nekončící, dynamická proměna přírody dům naplňuje. Celý proces jsme řešili bez zbytečného spěchu, s důrazem na promyšlenost každého kroku. Jedině tak bylo možné jít v mnoha ohledech až na hranici možného. Dům je výsledkem téměř ideální souhry klienta a architekta,“ popisuje projekt Ing. arch. Martin Klimecký.

Prosklené výplně otvorů skýtají úžasné výhledy do okolí.

Propojení s přírodou se odrazilo i na řešení interiéru. Ten přihlásila společnost Dorsis do soutěže Interiér roku 2020 v kategorii Soukromý interiér - Novostavba. Do šestého ročníku této soutěže mohou architekti a interiéroví designéři z ČR a SR hlásit realizace do 28.února 2021.

Vítězové budou vyhlášeni na mezinárodním kongresu o bydlení, designu a architektuře Living Forum v pražském Centru současného umění DOX, a to v úterý 18. května 2021.

Pozemek určil mnohé

S ohledem na poměrně svažitý pozemek navrhl architekt Klimecký uspořádání domu tak, že veškeré zázemí, včetně garáže a apartmá pro hosty, je umístěno v suterénu, s vazbou na ulici.

V přízemí, které je ze suterénu přístupné schodištěm a výtahem, je byt v jediné horizontální rovině, s přímou vazbou na komfortně dimenzovanou terasu. Dům konfigurací umožňuje nerušené výhledy do krajiny jak v denní společenské zóně, tak v ložnicové části.

Stavba má železobetonovou nosnou konstrukci kombinovanou s cihelným nosným a výplňovým zdivem. V hlavním obytném prostoru pak nosnou konstrukci doplňují ocelové sloupky. Nosná konstrukce je přiznaná a spoluvytváří interiér domu.

„Prosklené výplně otvorů jsou bezrámové, v kombinaci fixních, otvíravých a posuvných polí. Vždy na celou výšku místnosti, bez parapetu a nadpraží,“ upozorňuje autor projektu.

V interiéru se uplatňuje pohledový železobeton na stropech a schodišti. Většina stěn je omítaných hladkou sádrovou omítkou, podlahy tvoří ručně hlazené cementové stěrky. Všechny povrchy v koupelnách (podlaha, stěny, strop) nechal architekt obložit skleněnou mozaikou, v každé koupelně v jiné barvě.

Kuchyňská linka je bíle lakovaná s pracovní deskou z corianu.

Interiérové dveře jsou na celou výšku místnosti, se skrytou zárubní. Obdobným způsobem vyřešili dveře vestavných skříní. Povrch dveří i skříní tvoří dubová dýha ponechaná záměrně ve své přirozené struktuře i barevnosti. Kuchyňská linka je bíle lakovaná s pracovní deskou z corianu. Většinu čalouněného nábytku vyrobili tuzemští výrobci.

Chytré technologie

„Dům je řešený jako inteligentní, elektronický systém řídí veškeré technologie v domě a umožňuje jejich ovládání z domu i na dálku,“ popisuje architekt Klimecký.

Vytápění domu zajišťuje podlahové topení, chlazení je řešeno aktivací betonového jádra umístěného v železobetonové stropní desce nad nejvyšším podlažím. Primární zdroj energie pro topení a chlazení je tepelné čerpadlo země-voda. Energii získává z trojice vrtů hlubokých 130 metrů.