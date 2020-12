Z takového prostoru přejít na home office by se nikomu nechtělo

Rekonstrukce byla opravdu razantní, i díky vestavbě umístěné přímo do centra celé dispozice. „Vestavba je důsledná od podlahy po strop. Je to takový divný hybrid, stroj, který v sobě ukrývá dutiny, výřezy, otvory, absorbuje i technické funkce,“ vysvětluje architektka Michaela Košařová z AP ateliéru Josefa Pleskota, spoluautorka projektu.

Vestavba také skryla rušivou instalační šachtu a novodobé betonové sloupy, které staticky posilují původní litinové. Zdvojení sloupů způsobilo konstrukční chaos a do interiéru přivedlo neklid.

Projekt rekonstrukce ateliéru Ronyho Plesla se dostal mezi tři nejlepší práce v soutěži Interiér roku 2019 v kategorii Interiér roku SOMFY (kanceláře a coworkingová centra). V tomto ročníku měl velmi silné soupeře, zvítězilo sídlo firmy Lasvit v Novém Boru, které letos získalo i Hlavní cenu České ceny za architekturu (autoři Jiří Opočenský a Štěpán Valouch).

Rekonstrukce od podlahy

Architekti v čele s Josefem Pleskotem začali s rekonstrukcí doslova od podlahy. O té se dlouze diskutovalo, nakonec konečná podoba vznikla víceméně náhodou.

„Na stávající betonovou podlahu jsme nechali nalít vrstvu laciné hodně zředěné barvy eternal se špetkou zelené. Po zaschnutí vznikl náhodný, byť očekávaný efekt mramorového povrchu,“ popisuje architektka Košařová.

Veškeré stavební povrchy se podařilo sjednotit. Původní cihelné klenby jsou nyní abstraktně bílé, tak jako stěny (nové i původní). Podařilo se docílit dokonalého neutrálního pozadí pro umělecká díla.

Velký bonus představuje lodžie, z níž je výhled do vnitrobloku, ale není z ní přístup do volného prostoru. Protože je však lodžie umístěná přímo na terénu, bylo možné zabudovat přirozeně rostoucí zeleň přímo do ní, vznikla zde tak „zelená oáza“, která se postupně ještě rozroste.

Na lodžii je umístěná i malá venkovní kuchyňka. Z předchozího Ronyho ateliéru použili architekti cedrový stůl, který nechali rozměrově upravit a přichytit na nosné sloupky lodžiové fasády.

Prostor ateliéru slouží jako galerie, kde Rony Plesl vystavuje nejen svá díla, ale také práce svých kolegů, spřízněných umělců. Rony má svou soukromou pracovnu v patře, v přízemí je pak prostor pro jeho spolupracovníky. Ve vestavbě je umístěno zázemí ateliéru a sklad.

„Většina interiérových prvků byla vyrobena na míru. Zámečnické prvky, jako je nové ocelové schodiště a madla, jsou v černé barvě, s odkazem na původní litinové sloupy. Mobilní nábytek, tedy židle a stoly, jsou z produkce Vitra,“ vypočítává Michaela Košařová

Hlavní liniové osvětlení je přichycené pouze na napnutém laně, nikoli do stropu, klenby tak zůstávají nedotčené.