Pozemek tak úzký, že si budete se sousedy vzájemně dívat do ložnice? Kdepak. Dům z Wisconsinu soukromí svých obyvatel chrání, i když stojí na velmi úzkém podlouhlém pozemku. Neuzavřel se do sebe jako bunkr. Pouze se skryl za elegantní oponu.
Vycpávka, výplň? Nic z toho. Tohle obydlí je plnohodnotným rodinným domem. Jen se musel vměstnat na komplikovaný pozemek. Parcela, s níž si musela novostavba v Milwaukee vystačit, měla na šířku 7,3 metru. Což při pravidle o povinném odstupu staveb mnoho místa neponechávalo.
O co méně místa k zástavbě bylo, o to větší musela být fantazie autorů projektu. Architekti ze studia Johnsen Schmaling Architects se pokusili pracovat tak, jako by žádná omezení nebyla. A ta odvaha se vyplatila.
Nejprve ale odpověď na otázku, proč se majitelé tak moc snažili vecpat zrovna na tuto parcelu. Jde o městskou čtvrť Lower East Side, která patří dlouhodobě mezi nejlépe hodnocené a nejžádanější rezidenční čtvrti v celém Milwaukee a dost možná i ve státě Wisconsin.
Jde o nejzelenější, nejklidnější a nejpohodovější čtvrť. S vysokou obslužností, dobrou dopravní návazností, blízkostí škol a úřadů. Prý k tomu patří i příjemní sousedé. Zkrátka topka na trhu. Bydlení je zde ale drahé.
Rodina s dětmi, která zde získala úzkou a svažující se stavební parcelu, za to byla víc než ráda. Byť tedy byla vtěsnána mezi dva domy.
Tato různá omezení formovala řešení, které se nedá nazvat jinak, než kreativní. Aby ochránili soukromí obyvatel, použili architekti zajímavý model zakrytí. Jde o vnější opony, které zakrývají čelní fasádu a zadní části domu.
Systém důmyslných vertikálních žaluzií zakrývá celou čelní fasádu.
Přízemí, které muselo splňovat požadavky města na parkování, má tandemovou garáž a malou vstupní halu. Obě tyto zóny jsou také kryté oponou. Čelní fasáda domu je tak kompletně pokrytá zástěnou z lamel.
Dům má přední i zadní část prosklenou. Skleněné stěny propouští do interiéru dostatek světla. Lamely poskytují soukromí a současně chrání místnosti před nadměrným přehříváním.
Venkovní žaluzie fungují jako mechanická clona. Obyvatelé domu s nimi mohou podle potřeby manipulovat, natáčet je a pootevírat. Na nedostatek světla si skutečně stěžovat nemohou.
Objem „stavby za oponou“, stojící čelem do ulice, celkovému dojmu z rodinného domu dominuje. Ale projekt od ateliéru Johnsen Schmaling Architects toho nabízí mnohem víc. Na úzké svažité parcele obydlí pokračuje dál.
Ze vstupní haly vede schodiště do patra, kde dvojice objemů ohraničuje vnější nádvoří. Prosklená galerie probíhající rovnoběžně s lineárním nádvořím spojuje oba objemy v jeden celek.
Jeden z objemů slouží jako otevřený obývací pokoj, který kombinuje kuchyň, jídelnu a odpočinkovou zónu. Obývací pokoj se na jedné straně rozprostírá na terasu, na druhé straně na malý balkon s výhledem na nedalekou řeku Milwaukee
Jemné schodiště podepřené skleněnými panely spojuje obývací pokoj s hlavní ložnicí a domácí kanceláří v horním patře. Druhý objem na opačném konci nádvoří obsahuje další dvě ložnice s přístupem na terasu.
Je to úzké? Pochopitelně, že je. Ale architekti i tento problém vyřešili. Tam, kde se parametry místností začnou blížit spíše chodbám, se otevírá nějaký nový výhled: ven, do podlaží nebo do volného prostoru.
Kuchyň (zakázkový kousek z ořechového dřeva) rozhodně neprezentuje nějakou prostorovou nebo funkční nedostatečnost. Jako celý Curtain House (Dům za oponou), oplývá nevšední atmosférou. Řešení s venkovními žaluziemi umožnilo domu „zaplout“ i na úzkou parcelu.
