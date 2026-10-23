Šumperák neboli správně „rodinný dům typu V“ se vyjma pojmenování dle místa původu dočkal i řady dalších přezdívek. Pojmenování odkazovala především na jeho tvar – říkalo se mu také rádio nebo televize.
Ve své době byl patrový domek s plochou střechou moderní stavbou, která obyvatelům zajišťovala nebývalý luxus – k dispozici měli oddělené ložnice, samostatnou jídelnu, obývací pokoj nebo třeba garáž a lodžii.
|
Historie bydlení: Zmapovali jsme, jak se bydlelo za socialismu
Komfortem, na který nebyly masy zvyklé, získaly šumperáky rychle na oblibě. Charakteristický dům dnes najdeme snad v každé obci, i když mnohdy už vinou pozdějších úprav a přestaveb nedává původní podobu příliš znát.
Znouzectnost inspirovaná bruselem
Cesta k nejpopulárnějšímu domu 60. a 70. let minulého století však byla komplikovaná. Autorem návrhu byl ve zlínských Baťových závodech vyučený zedník Josef Vaněk původem z Březové na Olomoucku (dnes součást Litovle), který se postupně vypracoval až na samostatného projektanta.
|
Podívejte se, jak jsme žili za socialismu v 60. letech
Jako takový se dostal do Okresního stavebního podniku v Šumperku a začal se zajímat o rodinné domy, kterým v 60. letech architekti věnovali jen málo pozornosti. Právě hlad po bydlení a neutěšená dobová nabídka vedly čtyřiatřicetiletého projektanta v roce 1966 k návrhu nového domu.
Při návrhu se zhlédl v tehdy stále populárním bruselském stylu – domácím výtvarném směru navazujícím na úspěch československých autorů na světové výstavě Expo 58 v Bruselu. Klasickým představitelem tohoto stylu je automobil Tatra 603 nebo tramvaj T3, ze staveb pak řada kulturních domů, hotelů, ale i celé čtvrti, úřady nebo nádražní budovy.
|
Betonový nářez. Nejlepší obytná monstra Evropy, která lidé milují i nenávidí
Inspirací však Vaňkovi mělo být také několik starších domů v Litovli, navržených architektem Vladimírem Kalivodou.
Zázrak z Rapotína
Přezdívka šumperák je mírně zavádějící – ačkoli Vaněk v době vzniku návrhu bydlel právě tam, první dva vyrostly v nedalekém Rapotíně. Oba domy, dělící přibližně dvoukilometrová vzdálenost, tu stojí dodnes.
Cesta k „šumperáku“
Své současné pojmenování si dům získal až časem. Například olomoucká památkářka Bára Kaněv upozorňuje, že označení V jednoduše vychází z příjmení autora návrhu. Nejde tak o odkaz na pět variant domu.
Podle něj pak místní zprvu těmto domům přezdívali. Pojmenování „Vaňkův dům nebo „Vaňkáč“ se ale neujalo. Současné obvyklé pojmenování pomohli rozšířit hlavně přespolní zájemci, jezdící do Šumperka na prohlídky.
Teprve třetí dům v pořadí vyrostl o rok později už v Šumperku. Návrh se zalíbil lékaři Arne Všetečkovi, místní persóně a pozdějšímu šéfovi Okresního ústavu národního zdraví. O netradiční dům se rychle začala zajímat i široká veřejnost – objevoval se v tisku a televizi jako jeden z výdobytků socialismu a důkaz o rozvoji českého venkova.
Dům naplňoval představu mas o moderním a zároveň dostupném bydlení, a to v prostředí plánovaného hospodářství reálného socialismu, kde bylo najmutí architekta či stavební firmy nemyslitelné.
Právě na co nejlepší dostupnost ostatně cílil i sám Vaněk, který postupně vytvořil hned pět variant návrhů. Později popsal, že jimi „chtěl pomoci stavebníkům rodinných domků ze všech společenských tříd a vrstev naší společnosti: z řad dělníků, rolníků i pracující inteligence.“
Dům za dvě auta
Za úspěchem domu tedy stál vskutku tristní výběr na československém trhu, ale i nesporné kvality šumperáku. Obyvatelé, lačnící po vlastním bydlení, si jednoduše pořídili – ideálně tedy koupili – projekt domu a sehnali základní materiály, které byly i v plánovaném hospodářství vesměs dostupné. Celou budovu hlavně dokázali postavit svépomocí.
Projekt zpočátku vyšel na 842 Kčs (přes 21 000 dnešních korun při přepočtu pomocí průměrné mzdy), počátkem 70. let cena stoupla na rovné dva tisíce (téměř 51 tisíc korun). Celý šumperák pak při stavbě svépomocí vyšel na zhruba sto tisíc korun československých – okolo dvou a půl milionu dnešních korun.
|
Poruba není jen sídliště. Socialistický realismus tu dostal velkolepou podobu
Pro srovnání, dům vyšel zhruba na dvojnásobek tehdy nové Škody 100. Na zaplacení všech nákladů pak stačilo zhruba 53 tehdejších průměrných platů ve výši 1 915 korun.
Mezi pěti a dvaceti tisíci
Pečlivě připravené plány, propočítané náklady i jednoduchost stavby se postaraly o rychlý vzestup popularity šumperáků. Architekt se chopil příležitosti a lačnící veřejnosti prodával návrhy ve velkém. Jen za první čtyři roky tak v celém Československu vyrostly dva tisíce jeho domů.
|
Skvělé sídliště Solidarita. Jak si žily dělnické rodiny v nových bytech v Praze
Počátkem 70. let se ale Vaňkovy podnikatelské snahy vládnoucí garnituře přestaly líbit. Projekt tedy zdarma předal výrobnímu družstvu Kovostav Ostrava, v němž mezitím začal působit jako vedoucí šumperské pobočky. Družstvo návrhy dál ochotně šířilo – za ony nové a vyšší ceny.
Kolik šumperáků v celé zemi celkem vyrostlo, ale nikdo přesně neví. Oficiální cestou se k zákazníkům dostalo okolo pěti tisíc projektů, jenže zájemců byly spousty a plány proto pokoutně množili a předávali i mezi známými. Některé odhady tak mluví až o čtyřnásobném počtu domů.
Pět set šumperáků za rok
Svým způsobem byl šumperák určitým předchůdcem dnešních domů na klíč – zájemce ale namísto hotového domu podle objednávky dostal jen jednu z pěti variant projektů, včetně soupisu potřebného stavebního materiálu. Cihly a pytle cementu doplňovaly i atypické prvky:
- 112 luxfer (skleněných tvárnic),
- 5 metrů čtverečních opaxitu (neprůsvitných skleněných desek),
- tři kruhová okna o průměru 60 centimetrů,
- okno o délce 810 centimetrů.
Jenže ani zdaleka nebyly všechny už od začátku stejné. Podoba částečně závisela na šikovnosti majitelů projektu ve shánění potřebného vybavení a materiálu. Punc jedinečnosti domům vštěpovali i sami stavebníci – řada z nich si totiž projekty k domům, stavěným po pracovní době a o víkendech, mírně upravila k obrazu svému.
Dispozice 4+kk v patře
„Základ“ byl ale stejný – patrový domek s garáží, otevřenou vstupní terasou a technickým zázemím v přízemí, kde se počítalo s prádelnou i sušárnou. Teprve železobetonová deska, na níž leželo první podlaží, hostila obytné prostory.
Z centrální předsíně vedly dveře do samostatné jídelny s kuchyňským koutem a spíží, dětského pokoje, koupelny, samostatné toalety a ložnice, která zabírala přibližně polovinu stěny do ulice.
|
Kvíz: Jak se bydlelo za socialismu? Otestujte si své retro znalosti
Zbylá část lodžie náležela k obývacímu pokoji, do kterého se vcházelo z jídelny. Obě místnosti navíc propojoval velký průhled a propojený mohl být i obývací pokoj s ložnicí.
Lodžii v průčelí pak ze stran doplňovaly charakteristické sešikmené stěny, které šumperákům propůjčují unikátní vzhled, navíc ozvláštněné pěticí kruhových otvorů.
Personifikovaná jednotnost
Domy se ale mohly dle vkusu a možností konkrétních stavebníků výrazně lišit. Příkladem jsou právě ony kruhové otvory. Původní návrh počítal s tím, že jich bude pět, o stejné velikosti a umístěných v řadě nad sebou.
Šumperák ve Slavkově u Brna je považovaný za jeden z nejlépe zachovalých v republice. Zároveň ukazuje i méně obvyklé konfigurace a úpravy. Dům má netypické kameninové obložení a rozsáhlé prosklení někdejší verandy, které přišlo ke slovu namísto běžnějšího zazdění. | foto: Martin Strachoň, CC BY-SA 4.0
Legenda knižně
Fenoménu šumperáků se věnuje například fotograf Tomáš Pospěch, který pořídil stovky snímků těchto domů. Zároveň je autorem (a spoluautorem) už dvou knih.
Na domech nicméně už v době stavby šlo najít takřka cokoli – jejich počet se pohyboval od nuly až po oněch pět, mohly být uspořádané šikmo, na přeskáčku, nebo se mohly v jednom směru zmenšovat či zvětšovat.
A aby toho nebylo málo, někde se nedrželi ani kruhu a otvory obezdili ve tvaru čtverce nebo třeba trojúhelníku.
|
Není to jen bydlení pro komunisty, říká fotograf mapující šumperáky
Dalším výrazným místem, na kterém se podepsala dostupnost materiálů, je podezdívka domu. Vaněk ji navrhl jako žulovou, různé domy ji však mají z jiných druhů hornin – opukové nebo pískovcové – případně jsou obložené například kabřincem.
Není ale neobvyklé, že kámen či obklady úplně chybí a zdi jsou až k zemi břízolitové nebo je naopak kamenem obložené celé přízemí. K vidění bylo a stále je také doslova cokoli mezi tím – kamenem vyzděné pruhy, pásy nebo třeba jen rohy budov.
Šumperáky po revoluci a v novém tisíciletí
Domy, ač navrhované v jednotné řadě, byly v mnoha ohledech odlišné už v době výstavby. Za desítky let existence už tisíce domů podstoupily nepřebernou řadu úprav a vylepšení, vycházejících ze zkušeností majitelů. Za své nejčastěji brala otevřená vstupní terasa v přízemí – ta se obvykle nevyhnula zazdění nebo alespoň zasklení.
O něco méně časté byly obdobné úpravy lodžie v patře. Nikterak neobvyklé však nejsou ani nejrůznější přístavby nebo rozsáhlé přestavby, které zcela změnily charakter domu a původní „televizor“ už v nich pozná málokdo.
Pomyslným hřebíčkem bylo zateplování, spojené s novou omítkou, a tedy i výběrem barvy. Právě ta pak občas vyvolává přinejmenším pochybnosti o dobrém vkusu vybraných majitelů.
|
Jižák slaví padesát let. Pýcha socialismu začínala jako blátivé bludiště
Domy, které si v době stavby byly (téměř) podobné jako vejce vejci, jsou i dnes fenoménem. Šumperák je jedním ze symbolů uvolněnějších 60. let i utužování poměrů let sedmdesátých. Už tehdy byl chválen i zatracován.
Veřejnost na tyto domy nahlíží v podstatě stejně i dnes, jedno je nicméně jisté – šumperák stále žije, neboť známější rodinný dům v Česku prostě nenajdete. I dnes je inspirací architektů při vytváření nových návrhů, další se naopak věnují jejich rekonstrukcím.