náhledy
Měly být ukázkou toho, jak se bude žít ve velkoměstech budoucnosti. Proto kvůli nim zbourali kus staré čtvrti. Teď, o necelé půlstoletí později, na ně čeká stejný osud. Futuristické Damiers d’Anjou vyrostly v Paříži jako experimentální projekt. Dnes dokládají jen to, jak rychle mohou sny zestárnout.
Autor: Profimedia.cz
Ten projekt měl ukázat, že je možné naměstnat velké množství bytů na relativně malou plochu, aniž by jejich obyvatelé přišli o kvalitu moderního bydlení. Kvalitu navázanou na denní světlo, terasy plné zeleně a prostředí oddělené od automobilové přepravy.
Autor: Alexis Paoli
A kde jinde takový „zázrak“ světu celému ukázat, než v Paříži?
Autor: Alexis Paoli
Paříž totiž v 70. letech minulého století zažívala ohromný stavební boom. Epicentrem těch nejrůznějších architektonických experimentů se stala čtvrť La Défense, respektive jí ustupující zastaralé Courbevoie. Tady se pyšně ukazovalo celému světu, co je v moderním stavitelství vlastně možné.
Autor: Erik O.
Projekt Damiers d’Anjou vznikal jako komfortní bydlení pro lidi pracující v bezprostředním okolí administrativní čtvrti. Autoři návrhu byli Jacques Binoux a Michel Folliasson ve spolupráci s Abro a Henrim Kandjianovými.
Autor: Profimedia.cz
Nejvýraznějším technickým a výtvarným detailem těch objektů jsou prefabrikované betonové fasádní panely, které pokrývají přibližně 25 000 metrů čtverečních.
Autor: Profimedia.cz
Střídající se kruhové motivy jsou jednou vypouklé a podruhé zahloubené, takže při bočním světle vytvářejí plastickou geometrickou síť.
Autor: Alexis Paoli
Právě tento rytmus fasády spolu s nezvyklým členěním hmoty vysvětluje jméno Les Damiers. Jsou to „dámy“ šachovnici“.
Autor: Profimedia.cz
Stavebně bylo dílo dokončeno v roce 1976, a čtveřice bytových domů, pojmenovaných Anjou, Bretagne, Champagne a Dauphiné nabídla dohromady zhruba 640 bytů.
Autor: Alexis Paoli
Architekti šli cestou modernismu, ale nechtěli jen geometricky jednoduché prefabrikované formy z betonu. Vytvářeli tu komplikované stupňovité konstrukce, které se výrazně lišily od tehdejších obytných věží a panelových domů.
Autor: Profimedia.cz
Dvanáctipodlažní Anjou, jež v sobě nesla a pořád ještě trochu nese 110 bytů, připomíná futuristickou pyramidu. Ten tvar elegantně řešil jeden z problémů nahuštěné bytové zástavby. To, jak umístit mnoho bytů nad sebe, ale přitom jim nesebrat světlo ani vlastní venkovní prostor.
Autor: Profimedia.cz
Ustupující podlaží umožnila vytvořit před byty terasy a současně pouštěla slunce hlouběji do komplexu, takže nižší patra nezůstala trvale zastíněná. Ta myšlenka „stupňovitého domu“ nebyla úplně nová: ve Francii s ní už na počátku 20. století experimentoval Henri Sauvage.
Autor: el_tacohero
Architekti Damiers to přenesli do měřítek metropole a stavebních možností 70. let.
Autor: Alexis Paoli
S tím, že se jejich experiment neomezil jen na bydlení. Navrhli celý koncept městského provozu: obyvatelé a chodci se pohybovali po vyvýšené desce, zatímco auta, parkování a část infrastruktury byly ukryty pod ní.
Autor: Chabe01, Creative Commons
Pod komplexem Damiers vznikla kapacita k zaparkování téměř 2 400 automobilů a do spodních úrovní byly vloženy obchody a služby, takže jednotlivé funkce tohoto vertikálního města byly uspořádány nad sebou.
Autor: Laurent Kronental
Ten nápad v zásadě neměl chybu. Umožňoval obyvatelům čtveřice Dam bydlet v centru, ovšem bez dotyku s realitou ulic přeplněných automobily. Vlastnictví vozů se přitom zříct nemuseli, jejich vozy jen zmizely pod zemí.
Autor: Edouard Caupeil
Obytné jednotky měly různé velikosti a dispozice, od malých studií až po více než stometrové rodinné byty, přičemž významnou součástí řady z nich byly balkony či rozměrné terasy.
Autor: Profimedia.cz
Až po několika desetiletích začaly být patrné slabiny, které v sobě odvážná architektura Damiers nesla. Šlo přesně o ty konstrukční a technické prvky, které byly při vzniku „Dam na šachovnici“ symbolem modernosti.
Autor: Erik O.
Pařížané kritizovali praskající prefabrikované panely, degradující terasy, poruchy výtahů a vybledlou uměleckou výzdobu Damiers. Původní architektonická koncepce přežila, ale technický stav a dlouhodobě nejistá budoucnost postupně výrazně zhoršovaly každodenní fungování komplexu.
Autor: Profimedia.cz
Objevovaly se problémy s betonovými prefabrikáty, terasami či výtahy. Stárnutí budov a nákladnost jejich údržby se postupně střetly s rostoucí cenou pozemků v La Défense. A též s představou, že lukrativní zastavěné parcely lze využít úplně jinak.
Autor: Simon Chevalier
V roce 2007 vstoupil do příběhu úplně jiný projekt: Hermitage Plaza. Kvůli němu měly domy-dámy Anjou, Bretagne ustoupit dvojici 320 metrů vysokých mrakodrapů, navržených tehdy studiem Foster + Partners. Povolení k demolici Anjou bylo vydáno v roce 2010.
Autor: Profimedia.cz
Jenže nájemníkům se odtud nechtělo. Následovaly mnohaleté právní spory, které vlastně dodnes neustaly, a nová stavba dosud nezačala. Čas se tu zastavil.
Autor: Laurent Kronental
Určitým paradoxem je, že čtveřice Dam tu původně vyrostla proto, aby nahradila zastaralou a nemoderní zástavbu. Ani ne po padesáti letech se dvě ty Dámy samy staly zastaralé a nežádoucí, a měly ustoupit dalšímu „městu budoucnosti“, Hermitage Plaza.
Autor: Alexis Paoli
Ještě v roce 2019 zůstávalo v Anjou bydlet šest domácností, zatímco sousední Bretagne už byl prázdný a připravoval se na odstranění azbestu.
Autor: Alexis Paoli
Tatiana Dinulescu patřila k nájemnicím, která se stěhovat z Damiers d’Anjou vystěhovat nechtěla. Tlaku odolávala dlouho.
Autor: Profimedia.cz
Osud jednotlivých Damiers se tak rozdělil: zatímco Anjou a Bretagne byly vyklizeny kvůli zamýšlené demolici, Champagne a Dauphiné zůstávaly dál obytnými domy a řešila se jejich obnova.
Autor: Alexis Paoli
Projekt Hermitage Plaza byl v roce 2021 ukončen, a o tři léta později byly vydané stavební licence prohlášeny za neplatné. Dámy tedy stojí dál. Ale dvě jsou prázdné a jejich další osud je krajně nejistý.
Autor: Alexis Paoli
Původně jednotný architektonický experiment tak dnes umožňuje sledovat dvě protichůdné cesty stárnoucí architektury 70. let – odstranění a nahrazení novostavbou na jedné straně, rekonstrukci a pokračující bydlení na straně druhé.
Autor: Profimedia.cz