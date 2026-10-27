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Smetli kvůli nim starou čtvrť. Teď slavné sídliště budoucnosti čeká stejný osud

Radomír Dohnal
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Měly být ukázkou toho, jak se bude žít ve velkoměstech budoucnosti. Proto kvůli... Ten projekt měl ukázat, že je možné naměstnat velké množství bytů na relativně... A kde jinde takový „zázrak“ světu celému ukázat, než v Paříži? Paříž totiž v 70. letech minulého století zažívala ohromný stavební boom.... Projekt Damiers d’Anjou vznikal jako komfortní bydlení pro lidi pracující v... Nejvýraznějším technickým a výtvarným detailem těch objektů jsou prefabrikované... Střídající se kruhové motivy jsou jednou vypouklé a podruhé zahloubené, takže... Právě tento rytmus fasády spolu s nezvyklým členěním hmoty vysvětluje jméno Les... Stavebně bylo dílo dokončeno v roce 1976, a čtveřice bytových domů,... Architekti šli cestou modernismu, ale nechtěli jen geometricky jednoduché... Dvanáctipodlažní Anjou, jež v sobě nesla a pořád ještě trochu nese 110 bytů,... Ustupující podlaží umožnila vytvořit před byty terasy a současně pouštěla...
Měly být ukázkou toho, jak se bude žít ve velkoměstech budoucnosti. Proto kvůli nim zbourali kus staré čtvrti. Teď, o necelé půlstoletí později, na ně čeká stejný osud. Futuristické Damiers d’Anjou vyrostly v Paříži jako experimentální projekt. Dnes dokládají jen to, jak rychle mohou sny zestárnout.

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Smetli kvůli nim starou čtvrť. Teď slavné sídliště budoucnosti čeká stejný osud

Měly být ukázkou toho, jak se bude žít ve velkoměstech budoucnosti. Proto kvůli...

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