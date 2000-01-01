náhledy
Lesní mateřská škola na pražském Žižkově je malá, ale významná intervence s environmentálním, vzdělávacím a komunitním přesahem. Vznikla v málo využívaném prostoru pod vrchem sv. Kříže a má být součástí budoucího parku Zahrady pod Parukářkou.
Autor: Martin Micka
V prostředí městské „divočiny“ umožňuje dětem každodenní kontakt s přírodou, vnímání proměn ročních období, vytváří vlastní krajinu dětství.
Autor: Martin Micka
Klíčová byla spolupráce architektky Jany Šaňákové z Ateliéru Jasné a krajinářské architektky Zuzany Štemberové ze studia Terra Florida od konceptu po detail.
Autor: Martin Micka
Areál tvoří přírodní zahrada a tři subtilní montované dřevostavby – jídelna, ložnice a toalety – které rámují chráněné centrální prostranství.
Autor: Martin Micka
Objekty i zahrada jsou koncipovány jako udržitelné, z přírodních materiálů, v principu pedagogiky lesních mateřských škol.
Autor: Martin Micka
Dřevostavby jsou z přírodních materiálů (modřín, kámen, mlat).
Autor: Martin Micka
Projekt zadala MČ Praha 3, vznikl za podpory ředitelky MŠ Milíčův dům a ve spolupráci s Asociací lesních mateřských škol.
Autor: Martin Micka
Zázemí slouží pro 18 dětí a jejich průvodce, přičemž rozhodující část dne probíhá venku, v bezprostředním kontaktu s okolním prostředím.
Autor: Martin Micka
Výsledkem je atypická školka, navržená s ohledem na budoucí charakter veřejného prostoru parku, s respektem ke stávajícím přírodním prvkům, místům i trasám pohybu.
Autor: Martin Micka
Pavilony z neupravovaného modřínu s extenzivními zelenými střechami a uzavíratelnými okenicemi nejsou trvale vytápěné.
Autor: Martin Micka
Zázemí zajišťují jen v nepříznivém počasí, pouze jídelna má kamna na dřevo.
Autor: Martin Micka
Pavilony i dočasné oplocení postupně porostou popínavými rostlinami.
Autor: Martin Micka
Zahrada nabízí prostor pro tvorbu a venkovní práci, a především pro volnou hru, je tu místo pro ranní kruh, ohniště, pěstební záhony a ovocné stromy a keře, má tak sloužit jak výchově, tak podporovat biodiverzitu a mikroklima místa.
Autor: Martin Micka
Mateřská škola byla navržena v souladu s environmentální, sociální a ekonomickou udržitelností.
Autor: Martin Micka
Výsadby stromů, keřů a popínavých rostlin snižují teplotní zátěž, podporuje evapotranspiraci, vsakování a biodiverzitu.
Autor: Martin Micka
Veškeré zpevněné plochy jsou propustné.
Autor: Martin Micka
Školka dobře hospodaří s dešťovou vodou.
Autor: Martin Micka
Voda je zachytávána v retenčních nádobách, využívána k závlaze a odváděna do vsakovací plochy.
Autor: Martin Micka
Vegetační střecha zadržuje vodu a snižuje odtok.
Autor: Martin Micka
Hygienické zázemí tvoří kompostovatelné toalety, pitná voda je využívána minimálně, čisticí prostředky jsou ekologické.
Autor: Martin Micka
Na zahradě rostou ovocné stromy a jsou zde založené pěstební záhony. Děti se díky tomu zapojují do pěstování a péče o místo.
Autor: Martin Micka
Projekt byl dokončen v roce 2024.
Autor: Martin Micka
Zastavěná plocha 109 metrů čtverečních
Autor: Martin Micka
Užitná plocha objektů je velká 55 metrů čtverečních.
Autor: Martin Micka
Objekty jsou adaptabilní pro budoucí veřejné využití.
Autor: Martin Micka
Pohled na plochu před stavbou lesní školky
Autor: Martin Micka
Pohled na plochu před stavbou lesní školky
Autor: Martin Micka