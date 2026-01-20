Jídelna, ložnice i WC v městské divočině. Uprostřed Prahy vyrostla lesní školka

Lenka Weberová
Lesní mateřská škola na pražském Žižkově je malá, ale významná intervence s environmentálním, vzdělávacím a komunitním přesahem. Vznikla v málo využívaném prostoru pod vrchem sv. Kříže a má být součástí budoucího parku Zahrady pod Parukářkou.
Lesní mateřská škola na pražském Žižkově je malá, ale významná intervence s... V prostředí městské „divočiny“ umožňuje dětem každodenní kontakt s přírodou,... Klíčová byla spolupráce architektky Jany Šaňákové z Ateliéru Jasné a... Areál tvoří přírodní zahrada a tři subtilní montované dřevostavby – jídelna,... Objekty i zahrada jsou koncipovány jako udržitelné, z přírodních materiálů, v... Dřevostavby jsou z přírodních materiálů (modřín, kámen, mlat). Projekt zadala MČ Praha 3, vznikl za podpory ředitelky MŠ Milíčův dům a ve... Zázemí slouží pro 18 dětí a jejich průvodce, přičemž rozhodující část dne... Výsledkem je atypická školka, navržená s ohledem na budoucí charakter veřejného... Pavilony z neupravovaného modřínu s extenzivními zelenými střechami a... Zázemí zajišťují jen v nepříznivém počasí, pouze jídelna má kamna na dřevo. Pavilony i dočasné oplocení postupně porostou popínavými rostlinami.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Remoska, jekor i sifon. Jak dobře znáte socialistickou domácnost?

V brněnské Moravské galerii začala výstava Paneland, která mapuje tento fenomén...

Paneláky, šumperáky, remosky, jekory a obývací stěny – socialistické bydlení mělo svá specifika. V tomto kvízu si ověříte, jak dobře znáte vybavení, které tehdy patřilo do každé „normální“...

Z tragického podkroví v Dejvicích je skvělé bydlení pro velkou rodinu

Na jídelní stůl na zakázkově svařované podnoži jsou architekti hodně pyšní.

Podkroví plné limitů, komplikovaná ocelová konstrukce z předchozí rekonstrukce, složitý povolovací proces… To však architekty Markétu Zdebskou a Marka Žáčka ze studia BY architects neodradilo....

Krásné bydlení v Krkonoších i na Šumavě. Podívejte se, co je na prodej

Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, okres Trutnov

V Česku je na prodej velké množství horských apartmánů, které jsou obklopené nádhernou okolní přírodou a parádním výhledem. Bonusem jsou nedaleké sjezdovky. Podívejte se, co se nabízí v Krkonoších i...

Sen o domě se zahradou. Neuvěřitelný příběh Zuzany a Karla o cestě k bydlení

Dispozice rodinného domu je 6+kk.

Dům se dá postavit, ale domov se musí vytvořit, říká Zuzana o domě, který už dva roky obývá společně s manželem Karlem a dvěma malými synky. Za jejich splněným snem ale stojí téměř až neuvěřitelný...

Dům menší než garsonka. Manželé vás přesvědčí, že k životu stačí 19 m2

Rozměry je Love2 House sice kapesní, přesto je ukázkou toho, jak malý prostor...

Rozměry je Love2 House sice kapesní, přesto je ukázkou toho, jak malý prostor umí nabídnout velké zážitky. Mikrodům v Tokiu, navržený architektem Hosakou, spojuje minimalistický design, tradiční...

Jídelna, ložnice i WC v městské divočině. Uprostřed Prahy vyrostla lesní školka

Lesní mateřská škola na pražském Žižkově je malá, ale významná intervence s...

Lesní mateřská škola na pražském Žižkově je malá, ale významná intervence s environmentálním, vzdělávacím a komunitním přesahem. Vznikla v málo využívaném prostoru pod vrchem sv. Kříže a má být...

20. ledna 2026

Z bývalé masny je úžasný pánský minimalistický byt. Má i vložené patro

Vysoká stěna posloužila jako prostor pro grafickou galerii...

Byla to postupně masna, mandl, fotografický ateliér, cestovní kancelář. A dnes je to útulný minimalistický byt. Osud jedné prodejny v přízemí historického činžovního domu v Praze se díky architektům...

20. ledna 2026

Mojmír Maděrič našel klid mimo město. Tady herec z Modrého kódu žil

Herec a moderátor Mojmír Maděrič

Ve věku 70 let zemřel herec, moderátor a dabér Mojmír Maděrič. Diváci ho znali z televizních obrazovek i divadelních prken. Poslední roky života trávil v usedlosti, kterou s manželkou zachránili před...

19. ledna 2026  20:46

Každé dva týdny se musí s lodí stěhovat. Ale to není jejich největší problém

Tish a Josh, šestatřicátníci z anglického Manchesteru, vyměnili na začátku roku...

Tish a Josh, šestatřicátníci z anglického Manchesteru, vyměnili na začátku roku 2024 tradiční bydlení za 17metrový hausbót, aby unikli neustále rostoucím nájmům. A i když musí každé dva týdny popojet...

19. ledna 2026

Z tragického podkroví v Dejvicích je skvělé bydlení pro velkou rodinu

Na jídelní stůl na zakázkově svařované podnoži jsou architekti hodně pyšní.

Podkroví plné limitů, komplikovaná ocelová konstrukce z předchozí rekonstrukce, složitý povolovací proces… To však architekty Markétu Zdebskou a Marka Žáčka ze studia BY architects neodradilo....

19. ledna 2026

Dům menší než garsonka. Manželé vás přesvědčí, že k životu stačí 19 m2

Rozměry je Love2 House sice kapesní, přesto je ukázkou toho, jak malý prostor...

Rozměry je Love2 House sice kapesní, přesto je ukázkou toho, jak malý prostor umí nabídnout velké zážitky. Mikrodům v Tokiu, navržený architektem Hosakou, spojuje minimalistický design, tradiční...

18. ledna 2026

České stopy v Hollywoodu: Oscar za efekty v Kleopatře i vyhazov kvůli vraždě

Chemosphere je modernistický dům na adrese 7776 Torreyson Drive v Los Angeles v...

Film Kleopatra s Elizabeth Taylorovou a Richardem Burtonem zná snad každý. Jejich herecké umění však potřebovalo i vizuální efekty, aby opravdu vyniklo. Čech Emil Kosa Jr. za ně dostal dokonce...

17. ledna 2026

Krásné bydlení v Krkonoších i na Šumavě. Podívejte se, co je na prodej

Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, okres Trutnov

V Česku je na prodej velké množství horských apartmánů, které jsou obklopené nádhernou okolní přírodou a parádním výhledem. Bonusem jsou nedaleké sjezdovky. Podívejte se, co se nabízí v Krkonoších i...

16. ledna 2026

Malý byt zvětšily příčky z luxfer. Teď je všude světlo a volný prostor

Ložnice už není lemována skleněnou cihlovou stěnou, ale pokračuje betonovým...

Příčky, které oddělují, ale nerozdělují. Že je to oxymóron neboli protimluv? Nikoliv v případě malého bratislavského bytu, kde architekti odstranili část původních klasických příček a nahradili je...

16. ledna 2026

Od walk-in sprchy po závěsný nábytek: Jak na malou koupelnu v paneláku

Ve spolupráci
Spoustu nábytku a inspirace pro svou koupelnu najdete na FAVI.

Malá koupelna nemusí být stísněným prostorem bez šmrncu. S chytrým plánováním, správným nábytkem a několika designovými triky ji můžete proměnit ve funkční a stylovou místnost, která opticky působí...

15. ledna 2026

Světová zpěvácká hvězda Ricky Martin prodal svůj byt za 128 milionů

Obývací pokoj volně navazuje na jídelnu, opticky jej opět zvětšují zrcadla.

Zpěvák Ricky Martin prodal svůj byt na prestižní adrese, na newyorském Manhattanu. Je však opravdu tak luxusní, jak lze u tak astronomické částky očekávat? A důvod prodeje? Martin má v plánu žít na...

15. ledna 2026

KVÍZ: Remoska, jekor i sifon. Jak dobře znáte socialistickou domácnost?

V brněnské Moravské galerii začala výstava Paneland, která mapuje tento fenomén...

Paneláky, šumperáky, remosky, jekory a obývací stěny – socialistické bydlení mělo svá specifika. V tomto kvízu si ověříte, jak dobře znáte vybavení, které tehdy patřilo do každé „normální“...

vydáno 15. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.