Tři Skleněné dámy jsou nedotknutelné, alespoň pokud jde o jejich průčelí

Zakootův pohled na design rodinných domů je fascinující a originální. Patří k němu i ojedinělý copyright. Kdokoliv si koupí jednu ze tří jeho nemovitostí (přibližně 5 milionů dolarů za kus), nesmí upravit čelo budovy.

Lady of deco

V tiskové zprávě tvůrce uvádí: „Přál jsem si obrazně i doslova kolekci Glass Ladies ukázat jako krásu, kterou si tato část města zaslouží. Soubor nabízí místním Benátkám něco jiného než další nudné moderní krabice.“

A dodává: „Konstrukce je obrazně i doslova obrácena na novou stranu. Designoval jsem tři rodinné domy jako způsob, jak nabídnout krásu, kterou si tato čtvrť zaslouží, navzdory její ´zhuštěné´ podobě, kde je bydlení omezenější a pozemek lze získat jen velice obtížně.“

Zakoot strávil vývojem projektu sedm let. Před výstavbou Glass Ladies tady stál rodinný dům a mezonet. Tvůrce rozdělil dva pozemky na tři. Během toho zažil několik výzev při budování moderních atypických domů.

„Trvalo tři roky, než jsem přesvědčil město a obyvatele, aby mi umožnili stavět tyto budovy. Nikdo nic takového neviděl.“

Kuchyň s ostrůvkem s barovým posezením

Jakmile to město schválilo, pandemie koronaviru stavbu zdržela. Přesto po celou dobu stavby měl autor radost. Každý dům si v některých ohledech rozvíjí svou vlastní osobnost: Lucia, Lady of Luxe je ta fantastická, nablýskaná, uhlazená. Dům uprostřed, Loren, Lady of Deco, je nadčasový, umělecký a se spoustou detailů. Třetí vila, Maya, Lady of Botanica, je zemitá a přirozená.

„Miluji prozkoumávání osobnosti budov a beru to doslova. Když je navštívíte, měli byste cítit přítomnost prostoru. Inspirativní, obyvatelný, prestižní a jedinečně vlastní. Prostor by měl mluvit. Když stavím domy a vidím, jak rostou, každá budova mi ukazuje své zvláštní složitosti a jedinečné vlastnosti. Tím mě inspiruje a v podstatě se sama pojmenovává,“ charakterizuje Zakoot vlastní tvorbu.

Lady of Deco

Tento dům je třípatrová budova, kde se mísí eklektické vzory a textury s moderním současným dojmem. Toto architektonické mistrovské dílo se může chlubit podmanivým designem, který je skutečně jedinečný. Za vchodem vítá majitele záplava přirozeného světla, které osvětluje otevřený a vzdušný obytný prostor.

Jídelna v Lady of Deco

Nápadné a vysoké stropy vytvářejí pocit vznešenosti, zatímco pečlivě navržené detaily dodávají nádech uměleckého vzplanutí. Ústředním bodem obytného prostoru je atrium, které plynule rozšiřuje venkovní obytný prostor včetně pracovny, jídelny a obývacího pokoje. Patří k nim i nádherné lázně pro deset lidí, ideální pro relaxaci a zábavu.

Romantická kuchyně v přízemí je kulinářským snem a obsahuje špičkové spotřebiče, jako je například chladnička/mraznička Thermador a řada Z-line sporáku se šesti hořáky. Tady si můžete připravit svá oblíbená jídla stylově a vychutnat si dokonalý design a funkčnost tohoto gurmánského prostoru.

Lady of deco - u manželská ložnice je i venkovní posezení s krbem.

Primární apartmá v patře je útočištěm pohodlí a klidu. Má svůj soukromý balkon s výhledem na okouzlující čtvrť lemovanou palmami a nabízí luxus vířivky, ideální pro odpočinek po dlouhém dni.

Od garáže v přízemí až na střechu vede schodiště. „Využitím vertikálního prostoru je venkovní zábavní oblast přenesena z úrovně ulice na střechu. Využil jsem čerstvého vánku a 360stupňového výhledu na město a oceán, na stovky palem a na zasněžené hory ve slunné jižní Kalifornii,“ vysvětluje designér.

Na nižší úrovni jsou místnosti nabízející soukromí a pohodlí pro hosty. Sekundární obytný prostor poskytuje nekonečné možnosti zábavy, zatímco další ložnice má jedinečnou terasu s otevřeným sprchovým koutem, což vytváří venkovní zážitek jako žádný jiný. Každý detail tohoto domu byl promyšleně zvážen a pečlivě navržen.

Koupelna se sprchovým koutem

Celkem má dům na ploše 380 m2 čtyři ložnice a pět koupelen, včetně kuchyně a společenských prostorů. Hlavní stavební prvky, sklo, beton a železo, doplňuje v místnostech na podlahách tvrdé dřevo a na střeše prkna z tvrzené umělé hmoty. To vše na pozemku s plochou něco přes 300 m2.

Za zmínku stojí i to, že voda v mini bazénu, jehož součástí je i vodopád, je vlastně vyhřívaný slaný fyziologický roztok.