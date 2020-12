Dejte roku 2020 elegantní sbohem. Pomůže vám slavná televizní designérka

Proměňte vánoční stromeček ve strom splněných přání a ozdobte jej kartičkami se svými sny nebo novoročními předsevzetími a vzkazy od přátel a příbuzných, se kterými se kvůli současnému stavu nemůžete vidět.

Nizozemská designérka a stylistka Marijke Shipperová, kterou proslavily televizní pořady o rekonstrukcích a zařizování interiérů, ukazuje, že letos při oslavách konce roku může platit rčení „víc je víc“ – v dekoracích i společném tvoření.



Jestli patříte k těm, kteří by rok 2020 nejraději zrušili, o to víc s otevřenou náručí přivítejte nový rok. I když tento rok napáchal mnoho povyku, zaslouží si elegantní sbohem. V krásném prostředí radostněji vkročíte do nového roku.



V Česku, stejně jako v Nizozemsku, platí nepsané pravidlo odstrojení stromečku až na Tři krále, proto je stále centrální dekorací ve většině domácností právě vánoční stromeček.

Pokud chcete rychlou a nenákladnou proměnu interiéru do silvestrovské nálady, určitě toho využijte. Podívejte se na stromeček nově a vdechněte mu novoroční nádech. Hlubší rozměr mu dodáte, když s rodinou vytvoříte vzkazy a dozdobíte jej ve strom splněných přání.

Marijke Shipperová je doma v severoholandském městě Edam, které dalo jméno jednomu z nejznámějších holandských sýrů a se slavnými sýry je spojené i vlastní bydlení rodiny Shipperových. Domov našli právě v bývalém skladu sýrů.

V obývacím pokoji propojeném s jídelnou Marijke často instaluje a zkouší nové a originální dekorace, letos zde bude na Silvestra s manželem Peterem a jejich třemi dětmi.

Chystá se na extravagantní pojetí a nejvíc pozornosti bude věnovat právě jídelnímu stolu. „Stejně celý den trávíme obvykle okolo něj a zobeme všechny dobroty, které si na stůl naservírujeme,“ přiznává.

Doporučuje zvolit pestré barvy, byt prozářit jásavými papírovými hvězdami. Poslední noc roku si zaslouží explozi barev a odvážnější dekor než něžné vánoční svátky. Také díky spoustě sytých odstínů, svěžesti a veselému prostředí můžeme snáze doufat v celkově pozitivní atmosféru roku 2021.



Doma v obývacím pokoji oslaví Schipperovi poslední den v roce. Domov našli v bývalém skladu sýrů ve městě Edam. Vánoční strom můžete spolu s rodinou jako mávnutím kouzelného proutku změnit na strom splněných přání: ozdobte jej kartičkami se vzkazy, přáními a sny.

„Místo tradičně prostřeného stolu si jej dozdobte malými příběhy, tím, co je vám milé,“ říká Shipperová a dodává, že největší důraz samozřejmě musí zůstat na jídle samotném. „Servírování věnuji velkou pozornost. Samozřejmě, že chuť je prioritou číslo jedna, ale nikdy nezanedbám ani to, jak menu podávám, krásný způsob servírování dodá jídlu další rozměr požitku.“



Co podle ní nesmí na slavnostní tabuli nikdy chybět, jsou čerstvé květiny. Pochvaluje si, že i v Nizozemsku navzdory všem omezením zůstala květinářství otevřená. „Nedávám na stůl jen jednu centrální kytici, naopak nakoupím květy tak, abych je mohla rozmístit do několika menších váziček, tabule pak vypadá bohatě.“

Designérka dobře ví, že se děti mohou během příprav na silvestrovskou oslavu nudit a doporučuje je zapojit. „Mohou skládat ubrousky, malovat vzkazy, vytvořit vlastní dekorace. Pravděpodobně z toho nevznikne nejstylovější soubor, ale bude jen váš společný, a to je mnohem víc.“

A jaký je Marijčin tajný tip? „Protože nemáme doma opravdový krb, pouštíme si vždy na obrazovce nebo projektoru praskání polen alespoň ze záznamu,“ a doporučuje tento trik, který nic nestojí, všem. Vnese útulnou a kouzelnou atmosféru do všech domovů.