Kamenné prodejny jsou nenahraditelné. Na povlečení je třeba si sáhnout

V létě bavlněné povlečení s květinovým vzorem, v zimě hřejivé flanelové s vánočními motivy. I povlečení je záležitostí sezony. Stejně jako člověk obměňuje svůj šatník v průběhu roku, je stále populárnější ladit podle ročních období ložnici a bytový textil. Své o tom ví Ivana Šachová, majitelka tradiční české značky SCANquilt.

Nejde však jen o to, zda je zrovna léto, nebo zima, i v oblasti povlečení jsou nastolovány trendy, a to i dva roky dopředu. „Do popředí se vracejí přírodní materiály, kvalitní bavlna v kombinaci se speciálními nemačkavými úpravami. Zákazníci vybírají zejména to, co je jim příjemné na dotyk. Pokud jde o trendy, vítězí rostlinné a zvířecí motivy. I když někdo stále preferuje jednobarevné, či dokonce bílé lůžkoviny,“ popisuje podnikatelka Ivana Šachová.

Jedním z cílů vaší firmy je změnit vnímání bytového textilu jako okrajové záležitosti. Jak jsou na tom Češi?

Za více než třicet let působení naší firmy na trhu posun rozhodně vidím. Zejména naši stálí zákazníci si domov vybavují kvalitnějšími výrobky s delší trvanlivostí a povlečení střídají sezonně. Rádi využívají poradenství na prodejnách, kde jim personál dokompletuje i vhodné doplňky, barvy prostěradel, dekoračních povlaků na polštářky, plédů a podobně. Tak jako si obměňujeme šatník, obměňujeme si již i prádelník.

Jak už zaznělo, vaše firma se zrodila před více než třiceti lety. Pojďme nahlédnout do jejích počátků…

Firma byla založena již v říjnu 1990, ale v podstatě začala fungovat až na jaře 1991. Rok nato, v roce 1992 byla zaregistrována obchodní značka SCANquilt. Firmu založil můj manžel Petr Šach společně se Svatoplukem Štěpánkem. Původně jsme byli kolegové z Centrotexu, podniku zahraničního obchodu, který se zabýval vývozem textilií do zahraniční, kde jsme všichni několik let pracovali. Na začátku 90. let však doba uzrála, najednou umožňovala vlastní podnikání, a tak se oba chopili příležitosti a založili vlastní firmu, nejdříve zaměřenou na export oděvních a textilních materiálů.

Ivana Šachová, majitelka tradiční české značky SCANquilt

Jakou roli sehrála Skandinávie při založení firmy? Inspirovala vás?

Při založení firmy ani ne, spíš až v dalším směrování a vyjasnění si naší hlavní činnosti. Vzhledem k tomu, že jsme léta vyváželi do Skandinávie tkaniny na výrobu přikrývek a polštářů, inspirace výroby vznikla tam. Manžel měl při svých obchodních cestách do Skandinávie možnost navštívit tamní výrobní závody a výrobky i výrobou se inspiroval. Společně se svým přítelem, tehdejším výrobním ředitelem Maytexu, následně zorganizovali obdobnou výrobu v pronajatých prostorách nejprve v Česku a potom i na Slovensku. Počátky budování značky tak začaly výrobou a prodejem přikrývek a polštářů v tehdejším Československu. Následně vznikla vlastní značka SCANquilt, inspirovaná Skandinávií. Quilt označuje přikrývku a inspirace Skandinávií je ono SCAN. Jméno se u nás asi špatně vyslovuje, ale věřím, že si naši zákazníci již zvykli. (smích)

Spolupracovali jste s finskými designérkami. Jak tato spolupráce vznikla?

Do Finska jsme vyváželi bavlněné tkaniny pro finské odběratele, někteří měli vlastní vzory vytvořené finskými designérkami. V době, kdy jsme prodej přikrývek a polštářů v Československu doplnili o povlečení a chtěli jsme se nějak odlišit od běžné nabídky na tuzemském trhu, jsme je proto oslovili ke spolupráci. Stiina Toivio tvořila jednoduché geometrické velkoraportní vzory, většinou v pastelových odstínech, Teija Brunn měla oblibu v drobnějších květinových vzorech, které kombinovala s proužky a jednoduchými kostkami.

Jaké byly začátky v 90. letech, kdy jste v Česku, kde lidé dosud znali hlavně peřiny a polštáře plněné peřím, najednou začali prodávat přikrývky s výplní z dutých vláken?

Je to tak, tradiční přikrývky byly péřové, antialergenní přikrývky a polštáře plněné polyesterovým dutým vláknem byly novinkou. I když to zpočátku byly na našem trhu zcela neznámé výrobky, velkou oblibu si získaly tím, že je možné je prát, a jsou tak vhodné i pro alergiky. Navíc jsou nesmírně hřejivé, lehké, splývavé a se snadnou údržbou. Nepodcenili jsme ani poutavý obal se skandinávskými vlaječkami, který naše výrobky snadno identifikoval.

Který z vašich produktů byste označila za vlajkovou loď firmy?

Pokud bych měla jmenovat přikrývku, bude to celoroční Classic, stále velmi oblíbená. V současné době je to ale zejména povlečení z bavlněného saténu s nežehlivou úpravou nebo Jersey povlečení z jemného úpletu, který nevyžaduje žehlení. Z prostěradel jsou to vypínací Jersey Lycra, které si dlouho drží tvar. V sortimentu ručníků jsou to pak velmi savé a hebké ručníky a osušky Modal Soft.

K výběru máte 700 vzorů a barevných variací. Na nabídce však stále pracujete, obměňujete ji. Kde se například takové trendy v povlečení berou, kdo je určuje?

Průměrně každý nakupujeme povlečení jednou za tři až pět let, i když jsme se už naučili vzory více sezonně střídat. Přesto se snažíme naši nabídku každým rokem osvěžit o nové trendy a nové vzory, aby naši zákazníci měli stále novou nabídku. Inspirujeme se nejen na veletrzích, ale i u našich stálých partnerů, kteří nám předkládají k výběru nové kolekce. Naším úkolem je zajistit, aby naše nabídka byla komplexní co do různých materiálů, vzorů i barev. Konkrétně tedy jarní, letní, podzimní, vánoční a zimní. Podle charakteru vzory květinové, geometrické, drobné, velké, pestré i pastelové, tmavé, ale i jednobarevné v různých odstínech, materiály hřejivé i chladivé. Zejména barevné a designové trendy pro veletrh určují odborníci dva roky dopředu, ale záleží pak na vkusu každého z nás, co si vybere, co ladí hezky do našeho interiéru.

Česká firma SCANquilt má v nabídce 700 vzorů a barevných variací povlečení z různých materiálů. Po republice je 56 prodejen, kde si mohou zákazníci povlečení vybrat i dotekem.

V posledních letech se objevuje pojem „zdravý spánek“. Co si pod tím představit?

Každý si pod tím může představit něco jiného. Výsledkem by mělo být to, že se ráno probudíme odpočatí a zrelaxovaní. Přispět k tomu může dobře větraná místnost, klid, tma, pevná postel, poddajná a vzdušná matrace, čisté lůžkoviny, lehká přikrývka, a zejména polštář tvarově a výplní tak vysoký, aby to každému vyhovovalo, aby hlava byla v jedné rovině s páteří a nezalomená. I když víme, že někdo spí na zádech, jiný na břiše a další na boku. Každému proto vyhovuje jinak plněný a jinak velký polštář. Pak jsou to jistě materiály povlečení, které jsou příjemné na dotyk a pohlcují a odvádějí vlhkost, kterou naše tělo během spánku vydává. Výsledkem všech těchto vlivů by měl být zdravý spánek.

Již jste zmínila, že povlečení lidé obměňují za tři až pět let. Jak je to s polštáři či peřinami? Jak často by je člověk měl měnit?

U polštáře, který každodenně zatěžujeme hlavou, kam odpadávají vlasy a drobné nečistoty, který absorbuje vlhkost, doporučujeme výměnu jednou za dva roky, a to i při pravidelném praní po šesti měsících. Přikrývka, kterou pereme jen při znečištění, běžně vydrží tři až pět let, ale i déle. Izolační vlastnosti si však zachová mnohem déle, jen přirozeně ztratí trochu na objemu. Výměna je velmi individuální, každý máme jiné priority i potřeby, ale neměli bychom zapomínat, že kvalitní a komfortní spánek je pro nás velmi důležitý.

Po Česku a Slovensku máte 56 prodejen. Jaká je vize do dalších let? Plánujete růst?

V Česku máme 56 prodejen a náš obchodní partner má na Slovensku dalších deset. Konkrétní další růst neplánujeme, ale využíváme nových výzev a příležitostí tam, kde nám to dává ekonomický smysl.

Vaši základnu tedy tvoří především kamenné prodejny. Jaká je v současné době situace, podíváme-li se na návyky zákazníků? Nakupují spíš online, nebo míří do kamenných obchodů? A proč jít do obchodu?

Devadesát procent našich tržeb se realizuje v kamenných prodejnách, kde se zákazníkům věnuje školený personál. Můžete si na materiály sáhnout, vybrat si takový, který vám vyhovuje, vidíte nezkresleně odstíny vzoru a vše si můžete doladit. Navíc vidíte všechny výrobky pohromadě, můžete si výběr pohodlně zkompletovat. Pokud si chcete ale koupit bílou přikrývku, kterou již znáte, a nepotřebujete poradit, pak si ji můžete nechat z e-shopu přivézt až domů. Přestože jsme měli za doby covidu vysoké tržby z online prodeje, bylo to proto, že prodejny byly nařízením vlády uzavřené. Nákupy se po otevření prodejen zase vrátily tam, i když úroveň online prodejů zůstala na vyšší úrovni než v roce 2019.

Ovlivnily firmu covidové roky? Online prodej tedy fungoval. Přesto, museli jste měnit strategii či v průběhu pandemie propouštět?

Poslední dva roky byly velmi obtížné, protože jsme měli dvakrát po sobě vždy pět měsíců zavřené všechny prodejny a jediný prodejní kanál nám zůstal na e-shopu. Díky podpoře státu a finanční rezervě jsme mohli vyplácet zaměstnance, i když prodejny byly uzavřené. Nemuseli jsme tedy propouštět a nebyli jsme nuceni ani žádnou z provozoven uzavřít. Za poslední dva roky jsme dokonce otevřeli osm prodejen a byla to správná rozhodnutí pro stabilitu a ekonomiku firmy. Očekávali jsme, že letošní rok bude příznivější, ale všichni bohužel víme, že závěr letošního a zejména příští rok budou opět velmi náročné, a ve všech rozhodnutích musíme být obezřetní. Plánování výroby je složitější, protože se hůře odhaduje koupěschopná poptávka na následující období a neumíme odhadnout, kam až porostou všechny náklady. Nevzdáváme se ale a snažíme se využít všech zkušeností, které jsme za posledních 30 let získali. Klíčová je pro nás péče o zákazníky a zaměstnance a férová spolupráce s obchodními partnery.