Odolá prachu, dešti, slunci i mrazu. Jediná televize, kterou si můžete dát na terasu

Prší, pálí slunce, vzduchem létá pyl a prach, přicházejí první mrazíky. Nechceme vám tu předpovídat počasí ani mapovat kolorit roku na zahradě, který by mohli ocenit náruživí zahradníci. Naopak. Klidně se posaďte k odpočinku venku na čerstvém vzduchu a pusťte se do sledování televize. No a když náhodou začne pršet, televizi nebalte, neuklízejte, a pokud jste vy sami pod střechou a v suchu, nikam neutíkejte. The Terrace od Samsungu to totiž zvládne.

První outdoorová televize od Samsungu snese extrémní teploty v rozmezí -31 až +50 °C, splňuje krytí IP55, nevadí jí vlhkost, prach ani sluneční svit. V rozumné míře, samozřejmě. Ideální, už pro váš komfort, je umístit televizi pod střechu pergoly, kde televize nebude vystavena proudům vody z letní bouřky. Odolnost si můžete pojistit přídavným krytem, který lze dokoupit.

I při slunci uvidíte vše

Aby bylo sledování televize zážitkem i v exteriéru, kde člověk naráží na spoustu světelných vlivů, je The Terrace promyšlena do posledního detailu a nabízí vysokou svítivost, což znamená živé barvy i při jasném denním světle. Disponuje totiž nadstandardně vysokým jasem 2000 nitů. Za báječným obrazem v každou chvíli potom stojí také rozlišení 4K a technologie QLED. Nepochybně potěší nejen sportovní fanoušky. Obraz je totiž díky rychlé obnovovací frekvenci a plynulému překreslení pohybu jako živý, a proto ideální pro rychlou akci. Každý vstřelený gól nebo průjezd cílovou rovinkou tak uvidíte do posledního detailu.

Na sluneční svit, který by mohl znepříjemnit zážitek ze sledování přes den, je televize důmyslně připravena speciální antireflexní vrstvou, která dokáže zabránit nežádoucím odrazům světla. Denní sledování televize je tak zajištěno. Televize vám samozřejmě zajistí i program na večer. Pokud si chcete užít romantický film pod širou oblohou, odpočinout si po práci nebo s dětmi zorganizovat domácí kino s oblíbeným animovaným filmem, stačí doplnit to správné občerstvení, posadit se a vychutnat si večer podle svého vkusu.

Ťuk, ťuk, a zrcadlí obsah mobilu

K připojení televize stačí jediný kabel. Zbytečné otvory navíc se u outdoorové televize příliš nenosí, proto je vše připravené na bezdrátovou konektivitu. K televizi náleží stylový ovladač, který je rovněž zkonstruován tak, aby vydržel vlivy okolí. Krytí IP56 umožňuje ho klidně zapomenout venku nebo na něj sáhnout mokrýma rukama, když jdete z bazénu, případně i mastnou rukou, když chcete změnit program během grilování.

Co by to bylo za chytrou televizi, kdyby nekomunikovala s dalšími přístroji vašeho domova. Díky funkci Tap View ji snadno propojíte třeba se svým telefonem, a můžete tak televizi snadno ovládat i v ní zrcadlit filmy, hudbu nebo třeba fotky z dovolené, které chcete ukázat sousedům, rovnou ze smartphonu. Tahle funkce je vychytaná tak, že stačí telefonem klepnout na rám televize, ta přístroj hned rozpozná a začne zrcadlit.



Protože na zahradě se pořád něco děje, dětí řádí v bazénu, soused jako na potvoru začal sekat zrovna, když běží váš oblíbený seriál, kde jsou právě napínavé repliky, nebo si zkrátka chcete hokejový zápas s přáteli užít naplno, myslete i na zvuk. Výrobce na něj myslel a televizi nadělil do vínku silnější zvuk optimalizovaný pro venkovní použití. Přesto, kdyby to nestačilo, v nabídce Samsungu naleznete pro dokonalý zvuk i soundbar se stejnými parametry a odolností jako televize The Terrace.