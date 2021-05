Dejte si na zeď nejslavnější obrazy světa. Každý den můžete mít jiný

Zejména v poslední době se ukazuje, že umění ve svém životě nemůžeme postrádat. Může to být hudba, kterou si pustíme, když přijdeme domů z práce. Kniha, kterou pročítáme, než u ní usneme. Sochy, které míjíme na mostě nad řekou, nebo obrazy, které stěny našich bytů mění v útulný domov.

Obrazovka, která se mění v obraz

Díky televizoru Samsung The Frame můžou na stěnách každé domácnosti viset díla světových malířů, jako jsou Pablo Picasso, Claude Monet, Vincent van Gogh nebo Paul Gauguin. Jak to funguje? Většina dnešních televizorů se pyšní kvalitním obrazem během sledování pořadů či filmů. Jenže po vypnutí se obrazovka mění v mrtvou černou plochu – nevyužitý prostor, který se lidé naučili přehlížet.

Co kdyby ale obrazovka zůstala i nadále obrazem? Přesně to umožňuje The Frame. Funguje jako běžná chytrá televize a díky pokrokové technologii nabízí velmi pěkný obraz. Výrobce dokonce slibuje, že dokáže zobrazit stoprocentní objem barev. Po vypnutí se ale stává skutečným uměleckým dílem. V nabídce obrazů z 25 prestižních světových galerií jistě každý najde to pravé, co rozzáří prostor obývacího pokoje i jiné místnosti. Navíc, jakmile se obraz omrzí, jednoduše si lze vybrat další. Kurátorem každé domácí výstavy se stane umělá inteligence, která zohlední osobní vkus a pomůže objevit ty správné autory.

„Majitelé televize si můžou vytvořit vlastní soukromou galerii pomocí oblíbených uměleckých děl ve vlastním obývacím pokoji. Stačí když si vyberou a označí kousky, které se jim líbí, jako oblíbené, a následně je tak mají všechny k dispozici na jednom místě,“ popisuje Michal Forejt, ředitel divize spotřební elektroniky ve společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak.

Televizor jako plátno impresionisty

Zkuste se první návštěvy zeptat, jestli se jí na Leknínech od Moneta něco nepozdává. Pravděpodobně ji vůbec nenapadne, že nejde o zarámovanou repliku významného impresionisty, ale o moderní televizor The Frame. Splynout s okolím a vytvořit dojem uměleckého plátna mu umožňují nejen technologie QLED, ale také vyměnitelný rám, volitelná pasparta a minimalistické upevnění v interiéru bez viditelných kabelů.

Nový typ Samsung The Frame, který právě přichází na trh, je o polovinu štíhlejší než ten předchozí, a odpovídá tak tloušťce standardního obrazového rámu. Rámeček (pozor, ten se kupuje zvlášť) lze kdykoliv a snadno změnit. Nese totiž praktické magnetky, díky nimž je možné střídat několik barevných variant, a to buď s rovným, nebo zkoseným profilem. Ten správný odstín a velikost pasparty se potom jednoduše nastaví s obrazem.

Řešení Slim Fit zase zajistí upevnění na zeď bez mezer a viditelných kabelů. Tak mluví reklama. Ve skutečnosti kabely uvidíte. Trik je v tom, že Samsung je udělal skoro průhledné, takže prakticky splynou se zdí. Efekt je pěkný, ale logicky se nevyrovná variantě, kdy jsou kabely zabudované ve zdi.

Jinak můžete The Frame samozřejmě dát na malé nožičky a položit třeba na skříňku, ale to není ono, ztrácí se tím kouzlo iluze opravdového obrazu. Nově pak Samsung nabízí stojan v podobě velké trojnožky, kterou umístíte na zem a z The Frame vytvoříte solitér.

Když senzory vládnou

Asi si teď říkáte, že pokud je po „vypnutí“ tato televize vlastně stále v provozu v režimu umění, musí se to zákonitě odrazit v mnohem vyšší spotřebě elektřiny. Není to až tak pravda. Samsung do ní totiž zabudoval dva senzory. Ten první, senzor jasu, upravuje jas a barevnost obrazovky na základě světelných podmínek v místnosti, přičemž nemění přirozené barvy. Díky tomu „umělecká díla“ vypadají realisticky a zároveň se tím šetří spotřeba elektřiny. Pohybový senzor má pak na starosti to, že dokáže zjistit, zda je někdo v místnosti. Pokud do ní vkročíte, automaticky naskočí režim umění, po vašem odchodu se zase vypne, aby šetřila spotřebu elektřiny i životnost obrazovky.

Více než 1400 světových uměleckých děl

The Frame otevírá dveře do 25 světových galerií, tedy alespoň díky přístupu do internetové galerie Obchod s uměním, ve které se nachází víc než 1400 pečlivě vybraných uměleckých děl z míst, jako jsou muzeum Prado v Madridu, vídeňská Albertina, londýnský Tate Modern, Galerie Uffizi ve Florencii, Van Goghovo muzeum v Amsterdamu, petrohradská Ermitáž, agentura Magnus Photos či LUMAS. K těmto institucím naposledy přibyla také sbírka španělského národního Muzea Thyssenů-Bornemiszů v Madridu, která nabídku rozšířila o další jedinečné kousky.

Jen je škoda, že zdarma je pouze pár vybraných kousků a přístup do celé databáze děl stojí 149 Kč měsíčně, případně si lze doživotně „koupit“ jeden obraz za 599 Kč. Výrobce ale nabízí první tři měsíce zdarma, takže je možné si vyzkoušet, jestli má taková investice smysl. Zdá se, že ano. To, co The Frame dělá tím, čím je, jsou totiž kromě vyměnitelných rámečků právě obrazy. Předplatné je zkrátka trend, kterému se nevyhneme. Spotify, Netflix či HBO GO si spousta lidí také předplácí a nikomu to nepřipadá divné.

Obrazy i filmy podle nálady

Samsung The Frame může výborně odrážet, jakou má člověk zrovna náladu a co má rád. Televizor totiž umožní kromě významných děl těch nejlepších umělců světa zobrazit také rodinné fotografie, jimiž připomene společné oslavy nebo nedávné výlety, zkrátka společné vzpomínky. Večer se pak už stačí pohodlně uvelebit a podle nálady se rozhodnout, jestli dostane přednost charismatický Vincent Cassel v životopisném snímku Gauguin, či nový seriál na Netflixu.

Samsung si za takto výjimečnou televizi říká logicky o něco víc peněz. Přesto se jich na celém světě od uvedení prvního modelu na trh prodalo přes milion kusů. Na oficiálním e-shopu stojí nejmenší 43palcový model 26 990 Kč. Za ten největší, 75palcový, pak lidé zaplatí 74 990 Kč. Teď však Samsung nabízí výjimečnou příležitost si The Frame stejně jako další televizory a soundbary z lifestylové řady pořídit levněji. Až do 27. června 2021 (nebo do vyprodání zásob) Samsung při registraci a nahrání účtenky vrátí zpět až 25 tisíc korun. Více o akci naleznete zde.