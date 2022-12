I kartonová krabice od vánočního dárku má potenciál. Vyrobíte z ní botník nebo nosorožce

Je to tady. Vánoce jsou za rohem. Vrcholí sezona e-shopů. Ulicemi jezdí dodávky plné balíků. Už brzy nastane chvíle, kdy budou miliony rozzářených dětských očí hledět na stromeček s hromadou dárků. Hned druhý den se odehraje scéna podobná. Hromady krabic ale nebudou pod stromečkem, nýbrž u popelnic. Hledět na ně budou tentokrát oči popelářů. Nadšení v jejich očích ale nejspíš nebude...

Každý rok padne rekord v počtu doručených zásilek, každý rok roste i počet odpadu. Češi jsou však k životnímu prostředí šetrní. Navíc jsme národem kreativním a hravým. To potvrdil i nedávný průzkum společnosti Samsung Electronics.

Jak si stojí Češi? V recyklaci kartonových krabic od vánočních dárků jsou Češi skutečně příkladní. Tři čtvrtiny (76 %) z nich krabici od zaslaného zboží alespoň občas využijí pro odeslání jiné zásilky. Pokud jde o krabice od nového televizoru, skoro čtyři z deseti (39 %) si ji ponechají pro případ pozdějšího využití a 4 % ji použijí pro výrobu dekorací do domácnosti.

Kartonových krabic projde rukama Čechů během vánočních svátků opravdu hodně. Čtyři z deseti oslovených (38,9 %) uvedli, že jejich počet odhadují na jednu až pět, třetina (33,7 %) dokonce na pět až deset. Necelých 15 % uživatelů využije až 15 kartonových krabic a téměř každý desátý (9,3 %) více než 15. Pozitivním výsledkem průzkumu však bylo především zjištění, že takřka polovina dotázaných Čechů (48,2 %) si umí představit, že by si z krabic doma vytvořili bytové doplňky nebo i drobný nábytek.

Rozhlédněte se, nejspíš i ve své domácnosti nějaký opětovně využitý karton naleznete. Například krabici s papírem do sběru, pod postel zastrčenou jinou krabici z e-shopu s oblečením, která teď slouží k uložení sezonní obuvi, nebo třeba opravdu velký kus kartonu, z něhož bude dekorace na školní představení vašich dětí. Z krabice lze vyrobit takřka cokoliv. Od nábytku po ledního medvěda. No vážně!

Kamarád ze severního pólu vyskočí z krabice raz dva

Kreativním zákazníkům vychází vstříc společnost Samsung. Projektem speciálních pevnějších kartonových krabic s předtištěnými vzory, podle nichž lze krabice jednoduše rozřezat, složit a vyrobit z nich bytové doplňky, chce ale oslovit nejen tvořivé zákazníky.

Pár příkladů za všechny. Že lze z krabice od televize vyrobit polici nebo stojan na časopisy, asi tušíte. Věděli jste ale, že z takového kartonu je možné udělat třeba i stolek či tunel pro kočku nebo jiné zvířátko? Navíc to není nic složitého. Kupříkladu lední medvěd nebo ohrožený nosorožec – i toto lze z krabic vyříznout dle návodu a sestavit. Zabere to sice pár minut, ale v pokoji bude stát nová hračka, na které lze i sedět nebo do jejího bříška něco schovat.

Možností je však spousta. Z krabice od domácího audio systému vytvoříte pokladničku, z kartonového obalu na vysavač zase může být polička na stůl a z krabice od čističky vzduchu dokonce stojan na víno. Samsung pro zákazníky navíc připravil stránku Samsung-Ecopackage.com, kde si vyberou produkt a rovnou uvidí, jaké předměty mohou z jeho krabice vyrobit. Tušíte například, ze kterého obalu můžete vytvořit houpacího koníka, nosorožce i botník?

Jedna krabice, dvě radosti

Samsung nezůstává jen u návodů. Ve spolupráci s pražskou výtvarnou dílnou Drawplanet uspořádal dva předvánoční workshopy pro rodiny s dětmi, kde si účastníci mohli vyzkoušet práci s kartonovými krabicemi od televizí a vyrobit z nich vánoční ozdoby nebo něco většího jako designový kus nábytku. „Naší snahou je ukázat, že i kartonová krabice od televize je kvalitní materiál, ze kterého se dá něco hezkého a užitečného vyrobit. A takovou upcyklací kartonu uděláte radost dvakrát: jednou jako dárek pro někoho blízkého a podruhé jako dárek pro životní prostředí,“ komentuje projekt Zuzana Mravík Zelenická, CSR manažerka společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak.