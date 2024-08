První dům z podhoubí vyrůstá v Česku. Mykokompozit zcela nahradí polystyren

Konstrukce domu Nákresy a modelace domu v počítači, příprava projektové dokumentace CNC frézování: mechanická úprava dřevěných dílů, příprava jednotlivých žeber konstrukce Konstrukce domu, sestavení a spojení žeber a výroba podlahy Mykokompozit Propojení mycelia a substrátu s obsahem celulózy, růst a sílení materiálu Nadrcení houbového substrátu, tvorba myceliových desek ve formách Deaktivace živého organismu, vyklopení hotových desek z forem, obrábění do požadovaných velikostí Propojení dřeva a mycelia Vložení naformátovaných desek z mykokompozitu do dřevěné konstrukce Hydroizolace: zakrytí zkompletované konstrukce difúzními fóliemi pro ochranu před zatékáním vody Vnitřní obklad: uchycení myceliového obložení uvnitř stavby Vnější obklad: uchycení mycelia a latí vně domu pro přichycení šindelů Shrnutí výsledků jednotlivých testů mykokompozitu: Při požáru oddoutnává pomaleji než dřevo. Neodkapává, neprská žhavé kapky do okolí. V tlaku je odolnější než polystyren. V tahu je pevný jako korek. Soudružnost materiálu je stejně dobrá jako u polystyrenu.