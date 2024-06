Český sklářský mistr se díky svému umu stal francouzským rytířem

Muž, který spojil celý svůj profesní život se sklárnou Moser, byl legendou už před dvěma roky, kdy odešel do důchodu. Byť velký sportovec (sportuje od dětství a stále cvičí, běhá a jezdí na kole, loni najezdil 8 600 kilometrů), ani on už svou krásnou, ale také velmi těžkou práci, vykonávat každý den nemohl. Ve sklárně strávil 51 let, nastoupil do ní v roce 1971.

Už legendární váza Hruška od Lukáše Jabůrka pro Moser vychází přímo z tvaru jmenovaného ovoce. Každá váza je nakloněná a přitom stabilní, objevíte v ní geniální propojení geometrie a umění.

S jeho odchodem musela skončit například výroba vázy Hruška s výškou 30 cm, kterou navrhl designér Lukáš Jabůrek. Na píšťalu se totiž při její výrobě muselo nabrat 30 kilogramů bezolovnatého křišťálu a s touto hmotností dále pracovat. To po Zdeňkovi Drobném, skláři, který do Moseru nastoupil v patnácti letech, už nikdo nesvedl. Kvůli Hrušce bylo třeba nakoupit silnější píšťaly o průměru 26 milimetrů.

Za desítky let strávených u pece s píšťalou Zdeněk Drobný vyrobil tisíce dokonalých kousků. Foukal nejnáročnější nápojové soubory, včetně těch, které putovaly na královské tabule. Dokázal vyrobit také nesmírně složitý takzvaný intarzovaný křišťál, což je unikátní technika, kdy se žhavá sklovina zdobí barevnými nálepy v podobě vybroušených květů.

Poděkování mistrovi

Když se dozvěděl, že dostane rytířský řád, jeho první myšlenka byla na sklářského mistra Antona Schmiedkunze. „Jemu vděčím za to, co umím. Byl to Němec, mluvil špatně česky, jeho otec, také moserovský sklář, padl jako řadový voják wehrmachtu u Stalingradu. To on vedl mé první kroky. Díval jsem se na něho, jak nabírá na píšťalu, jak ohýbá ruku, naučil mě řemeslo, disciplínu a vážit si jeden druhého.“

Sklářské učně tehdy učili postupně, až časem mohli nabírat tekuté sklo na píšťalu. Zdeněk Drobný vzpomíná, jak jim učňovští mistři drželi ruce, aby sebou budoucí skláři necukali, i když je to pálilo.

Se Zdeňkem Drobným je kromě neobyčejného citu a talentu pro sklo spojené ještě jedno slovo, a to pokora. A také respekt a úcta ke sklářskému řemeslu. Odkaz mistra Antona dokázal předat i on svému nástupci, talentovanému mladému skláři Vlastimilu Habartovi. Odevzdal mu své zkušenosti, své sklářské píšťaly i další náčiní. Udělal to s klidným srdcem, je totiž přesvědčený, že Vlastimil se stejně jako on pro sklo narodil.

„Každá nová forma vyžaduje trpělivost a opatrné zkoušení,“ vysvětluje Zdeněk Drobný.

I proto říká: „V Moseru jsme úplně odlišní, takhle se nikde nebrousí, nikde nemají takovou škálu barev, všechno se tu dělá jako před více než sto lety, ručně. Měl jsem velkou radost, že ruční výrobu skla zapsalo UNESCO na seznam kulturního dědictví lidstva, snad to pomůže zachovat naše řemeslo pro další generace.“

Zdeněk Drobný o tradici ví své, s rodiči bydlel jen sto metrů od sklárny v jednom z bytů určených pro tehdejší zaměstnance, chodil si hrát se střípky skla na skládku.

„V Moseru v té době pracovala hlavně moje maminka, a tak jsem si často chodil hrát pod okna sklárny. Chodíval jsem se také dívat na práci sklářů na huť a fascinovalo mě, jak pracovali mistři se sklem a jak se měnily jeho tvary. Sklářství pro mě bylo v podstatě dané.“

Ne náhodou si ho vybírali ke spolupráci nejlepší čeští výtvarníci, kteří se věnovali sklu, Oldřich Lípa, Vladimír Jelínek, Jiří Šuhájek nebo bývalý šéfdesignér Moseru, Lukáš Jabůrek. Ke spolupráci se letos sešel už „jako host“ s Janem Plecháčem, současným uměleckým ředitelem sklárny Moser.

Oslava s píšťalou

Zdeněk Drobný hrdě pózuje s řádem, po jeho levici je velvyslanec Stéphane Crouzat.

„Když jsem se dozvěděl, že dostanu rytířský řád, vrátil jsem se po dvou letech v důchodu na huť, abych pro radost z ocenění vyfoukl u sklářské pece novou vázu Era. Bylo to pro mě velké potěšení,“ říká Zdeněk Drobný.

Vázu navrhl umělecký ředitel sklárny Moser a Grand designér roku 2023 Jan Plecháč: „Toužil jsem vytvořit něco zcela unikátního. Díky tomu, že se Zdeněk Drobný vrátil na huť, jsem mohl zúročit jeho obdivuhodné dovednosti, jeho pochopení skla. Povolal jsem ty nejlepší brusiče, spojil jejich mistrovské schopnosti a vášeň, kterou jsme společně vnesli do této jedinečné výzvy. Byla to symbióza mistrovství a inspirace, která dala naší váze život.“

Váza Era je inspirována fascinujícími tvary krystalů křemene. Každý úhel, každá hrana je pečlivě promyšlená. Vybrousit jednotlivé krystaly je neskutečně obtížné a vyžaduje dokonalou souhru brusičů, hranařů a kuličů. Na váze pracovali Michal Kožený, Miroslav Bašus a Josef Dvořák.

„Je to téměř sochařina. Člověk se musí maximálně soustředit, i drobná chyba může dílo nenávratně poškodit. Musíme pracovat velmi opatrně, stačí málo a dojde k takzvanému zaprasknutí. Navíc je váza velmi těžká, váží osm kilogramů, a my ji musíme při broušení udržet,“ vysvětluje Miroslav Bašus.

Váza Era je vyrobena ve třech variantách, nejnáročnější je provedení z podjímaného křišťálu s tříbarevným jádrem, Jan Plecháč zvolil barvy aurora (oranžová), ametyst (fialová) a růžovou. Tříbarevné jádro je pro Moser naprosto výjimečné.

Váza Era s tříbarevným jádrem, které je i pro Moser zcela výjimečné.

„Díky němu je každá váza unikátní, žádná není úplně stejná, protože na každé ulpělo jiné množství barvy a na každé se jinak prolínají,“ vysvětluje Jan Plecháč.

Barvy jsou odlehčené, jako by jako by byly rozfoukané, což vytváří nádherné měňavé valéry, odstíny barev se hrou světla proměňují. Podle Zdeňka Drobného je foukání vícebarevných jader velmi obtížné, protože každá barva je jiná, některá tvrdší, jiná měkčí: „Když je měkká, tak si musí dát člověk velký pozor, aby ji neprofoukl, protože pak by byla vepředu příliš světlá. Je to náročné na odhad. Až když se váza probrousí, pozná se, zda se to opravdu povedlo.“

Každá váza Era má své unikátní číslo (série má pouze 77 kusů) a je signována svými tvůrci, rytířem Řádu umění a literatury Zdeňkem Drobným a Janem Plecháčem. Na její pořízení si budete muset ovšem vyčlenit 250 tisíc korun. Její cena však stále poroste, jde o takzvanou investiční záležitost.