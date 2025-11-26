Spolupracoval s většinou tuzemských miliardářů a za sebou má řadu výjimečných projektů – například luxusní resort Velaa na Maledivách vybudovaný uprostřed neobydleného korálového ostrova. Podílel se na národních olympijských domech či na rezidenčním komplexu Waltrovka. Kdy měl na sobě naposled montérky?
Váš život je rozplánovaný po minutách. Dnes jste na skok v Praze, zítra už v Karibiku a pozítří v Asii. Máte zakázky po celém světě. Kolik času strávíte v letadle?
Nalétám toho pořád hodně, ale dnes už ne tolik co dřív, když jsem byl mladší. Nicméně stále jde o stovky hodin ročně čistého času v letadle. Baví mě to, protože kdyby ne, už bych to asi nedělal. Je to zajímavý a trochu vzrušující život. Pořád se něco děje. Někdy mi uletí letadlo, jindy nestihnu loď, občas něco neklapne, jak by mělo… Neustále musím řešit nové situace. Naštěstí mám kolem sebe skvělý tým lidí, kteří mi s tím pomáhají. Já jim jen vyprávím příhody, co se mi dějí – a oni vše zařizují a řeší.
V centru Prahy jsme postavili dům u Vltavy, který se při povodni sám zatopí čistou vodou.